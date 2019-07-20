2019-07-20T14:47:54+03:00
Общество

Хотят внести в Красную книгу: в Ростовской области нашли новый вид растений

В Александровском лесу обнаружили пырейник уральский
Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области нашли пырейник, который до нынешнего года считался краснокнижным обитателем Южного Урала. Фото: Красная книга Челябинской областиВ Ростовской области нашли пырейник, который до нынешнего года считался краснокнижным обитателем Южного Урала. Фото: Красная книга Челябинской области
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В Ростовской области обнаружили новое растение, которое уже планируют занести в местную Красную Книгу. Это пырейник уральский, который вообще-то растет на Южном Урале, а у нас ботаники нашли его впервые в Александровском лесу (Азовский район). Теперь перед специалистами сразу несколько задач.

- Как растение попало в Ростовскую область, еще предстоит изучить, - рассказала ведущий научный сотрудник Ботанического сада ЮФУ Антонина Шмараева. - После проведения исследований вид может быть рекомендован к включению в очередное издание Красной книги Ростовской области.

Согласно открытым данным, пырейник уральский любит сухие луга и степи, к примеру, в Челябинской области он встречается одиночными экземплярами или малочисленными группами, а вот размножается семенами. Но даже на родине он считается редким, потому является краснокнижным растением.

Напомним, Александровский лес считается заповедной зоной. В справочниках указано, что на территории лесхоза обитают множество зверей и птиц: это европейский и пятнистый олени, лисы, зайцы, можно встретить сычей, филинов, услышать кукушку и дроздов. В лесу растут как обычные деревья, так и ценных пород (встречаются крымская сосна, лиственница, кустарники облепихи, боярышника, а также татарская жимолость, терн).

ИСТОЧНИК KP.RU

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