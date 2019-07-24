Мы на своей земле!

Об этом интервью мы договорились с Виктором Георгиевичем Гончаровым ещё в прошлом году, на Большом Круге Всевеликого войска Донского. На том самом Круге, на котором его избрали Войсковым атаманом на очередной пятилетний срок. Тогда, находясь в гуще казаков – делегатов от четырёх субъектов федерации – я сделал выводы, что самыми актуальными на сегодняшний день для казачества являются два вопроса. Это земля и власть.

Виктор Георгиевич, насколько я понимаю, приоритеты не поменялись. Давайте поговорим о земле. Что она значит для казака?

Прежде всего, говоря о земле, надо понимать, что для нас это понятие имеет несколько измерений. Первое и самое важное – это наш Присуд Божий, наша Родина, за которую так крепко стояли и умирали наши предки. Именно потому, что донская земля богато полита казачьей кровью для нас связь с этой землёй имеет по-настоящему большое значение.

Безусловно, кроме сакральных смыслов земля для казака ещё и кормилица. Казаки прошли сложный путь от полукочевого народа, основой экономики которого был воинский поход, до высокоразвитой аграрной культуры. Это наше богатство, ценность которого давно осознали казаки и активно пользовались этой ценностью, создавая новые сорта и даже направления сельского хозяйства. Из ярких примеров – виноградарство и виноделие. Донская школа являет уникальный пример, каких мало в мире. Привезённый казаками с Балкан виноград был адаптирован к условиям донских степей, а впоследствии дал отличный материал для лучших в России вин. Можно также говорить о высокой животноводческой культуре, коневодстве, уникальных методиках профилактики болезней животных. Опыт казаков, помноженный на невероятное трудолюбие – колоссален!

Фото: Олег АВАКИМОВ

Почему же тогда вопрос земли для казаков стоит так остро?

Да потому что её у казаков отобрали. Революция 1917 года, Гражданская война, коллективизация навсегда изменили экономику Дона. Большевики, придя к власти, тут же столкнулись с вопросом, как эту власть удержать. Ничего более оригинального, чем простое перераспределение земли, они придумать не смогли. Фокус удался, но цена этого социального эксперимента оказалась слишком высока. Казаки эту горькую чашу, вошедшую в историю как расказачивание, испили до дна. Однако, как вскоре оказалось, не каждый на донской земле способен работать. Следствие – голод, от которого не смогла спасти даже механизация сельского хозяйства, предпринятая партийным руководством. Почему в XIX веке не было таких проблем с хлебом, которые обрушились на советскую Россию в 30-е годы? Работали на своей земле, знали её особенности, ухаживали за ней. И земля щедро платила казакам!

А что сейчас?

Увы, после тридцатилетнего возрождения казачества на Донской земле, сейчас мы фактически находимся в самом начале пути по становлению традиционного хозяйствования. В начале двухтысячных годов только в Ростовской области казачьим обществам для создания своей экономической базы было выделено более 130 тысяч гектаров земли. Сейчас казачьи общества региона обрабатывают чуть больше 15 тысяч гектаров. Куда дели? Где-то просто бросили в ожидании манны небесной, забыв, что земля любит трудолюбивых. А где-то приватизировали, а затем продали! За сто лет казаков будто отучили от труда на земле. Абсолютно закономерно, что таким проходимцам, которые решили воспользоваться законодательными преференциями в отношение казачьих обществ, правоохранительные органы дают по рукам.

Расскажите об этих преференциях.

В 2014 году в Земельный кодекс Российской Федерации нашими законодателями были внесены изменения, предусматривающие случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, казачьим обществам, внесённым в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в аренду без проведения торгов. Такие земельные участки предназначены для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ. В 2016 году в Ростовской области уже на уровне региона были внесены поправки в областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». Государство вновь пошло казакам навстречу, закон позволил казачьим обществам, внесённым в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, без проведения торгов заключать договоры аренды земельных участков. Всего за несколько лет площадь земель сельхозназначения в Ростовской области, выделенных казачьим обществам, увеличилась с 9,3 тысячи гектаров до 15 тысяч гектаров на сегодняшний день. У нас уже есть очень хорошие примеры действительно казачьего хозяйствования. Манычская станица, казачье общество получило в аренду 100 гектаров земли и самостоятельно её обрабатывает. В настоящее время администрация Сальского района рассматривает возможность выделения ещё одного надела.

Но есть и плохие примеры?

Есть. Из общей площади земель, находящихся в аренде казачьих обществ на территории Ростовской области в целях развития собственного сельхозтоваропроизводства казачьими обществами используется 13,4 тысячи гектаров земли. При этом 1,7 тысячи гектаров переданы казачьими обществами третьим лицам на основании договоров субаренды, что не предусмотрено законом. В настоящее время к целому ряду казачьих обществ предъявлены требования расторгнуть существующие договоры субаренды. Это стало возможным, в том числе, после серии прокурорских проверок. Такая ситуация, например, сложилась в Малокаменском хуторском казачьем обществе. По предписанию прокуратуры расторг договор субаренды Романовский юрт. По собственной инициативе прекратили такие отношения Орловский юрт и Цимлянское городское казачье общество. В то же время целый ряд казачьих обществ продолжают сдавать земельные участки в субаренду, мотивируя это продолжающимися сельскохозяйственными работами. Очень не хотелось бы, чтобы эти казачьи общества лишились столь ценной для казака земли по решению суда.

Какая-то судебная практика уже есть?

Да, совсем недавно арбитражный суд вынес соответствующее решение по земельному участку, который был передан казачьему обществу в аренду. Сначала участок был продан администрацией одного из сельских поселений Ростовской области этому казачьему обществу, а затем передан в ипотеку частной структуре. Действия администрации сельского поселения признаны судом незаконными. Но мне в этой истории больше неприятно то, что казачье общество решило избавиться от земельного участка. Не захотели работать и просто решили продать, не имея на это никакого права.

Виктор Георгиевич, а что с землёй у казаков в Волгоградской области?

С начала возрождения казачества на Дону по какой-то причине казачьи организации Волгоградской области, часть которой является историческими землями Области Войска Донского, оставались как бы в тени Ростовской области. Сегодня мне приятно говорить о том, что казачьи общества Волгоградской области демонстрируют положительную динамику по всем направлениям, в том числе по земле. Во многом здесь велика заслуга региональных властей, которые впервые увидели в казаках крепкое хозяйское начало. По примеру Ростовской области здесь тоже принят областной закон, который позволил передавать казачьим обществам земельные участки сельхозназначения без проведения торгов. Практика показала, что закон работает, а казаки, воспользовавшиеся своим правом, ответственно относятся и к взятым обязательствам. Региональные власти в традиционном казачьем хозяйствовании видят одну из точек роста для экономики региона. Это отчётливо видно по тем мероприятиям, которые проходят в Волгограде и в области: казачьим обществам оказывается всестороння поддержка – информационная, научная, методологическая. В минувшем году Комитет сельского хозяйства Волгоградской области провёл шесть зональных совещаний, в которых приняли участие казачьи общества, осуществляющие хозяйственную деятельность.

Скажите, а с чего казаку стоит начать, чтобы работать на земле?

Прежде всего, изучить нормативную базу, обратив внимание не только на потенциальные выгоды, но и на взятые обязательства, на ответственность. Там, где пошли по этому пути, не возникает проблем с надзорными органами: казаки трудятся на благо своих казачьих обществ и своих семей, при этом пополняя муниципальную и государственную казну. В 2018 году Министерство сельского хозяйства Российской Федерации презентовало прекрасные проекты софинансирования начинающих фермеров, семейных хозяйств, сельхозкооперативов. Казакам нужно посмотреть и в этом направлении.

Есть ли что-то, что объективно мешает казакам воспользоваться своим правом на землю?

Кто хочет работать, тот уже работает. Но это не значит, что проблем нет. Ростовская область: в 32 из 55 муниципальных образований земля казачьим обществам не выделена. Органы местного самоуправления объясняют это её отсутствием. Это ещё можно понять в городах, но никак не в сельских районах. Но и тем, кто заветную землю получил не так просто живётся. Нужно где-то взять средства на приобретение сельхозтехники, посевных и горючесмазочных материалов. Прекрасно понимаю, что для многих казачьих обществ это неподъёмные задачи. И это зачастую толкает казаков на совершение незаконных действий с землёй – субаренда, продажа. Свои предложения мы постоянно озвучиваем на заседаниях комиссии по развитию казачьей экономики Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Министерстве сельского хозяйства. Необходимо решить вопрос о льготном кредитовании казачьих обществ, занимающихся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

На федеральном уровне нужно принять решение о разработке целевой программы поддержки развития казачьей экономики, учесть потенциал казачьих обществ при реализации уже действующих федеральных и региональных целевых программ по развитию агропромышленного, лесного, биоресурсного комплексов. Для казачьих обществ также была бы полезна совместная работа с учёными по разработке программ и экономических обоснований для малых фермерских хозяйств замкнутого цикла – от производства до реализации продукции. Вот это и есть наши приоритеты, если говорить о земле.

Давайте теперь поговорим о власти. Насколько я понимаю, это ещё один больной вопрос для казаков?

Этот вопрос есть, но его вряд ли можно назвать больным. Его истоки в тех социальных потрясениях, которые пережил Дон после революции. Ведь она нарушила не только сложившийся экономический уклад, но и политическую культуру донцов. До революции в качестве органов местного самоуправления выступали станичные и хуторские Круги, исполнительные функции были сосредоточены в руках атаманов. В Области Войска Донского также высшим должностным лицом был наказной атаман. В результате революции и Гражданской войны традиционные органы власти на Дону были заменены советами, а расказачивание сделало практически невозможным участие казаков в политической жизни.

Принятый 26 апреля 1991 года закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» восстановил историческую справедливость. Фактически этот документ и сейчас является чуть ли не единственным законодательным актом, который признал те преступления, которые совершила советская власть в отношении казаков. Тогда, в начале 90-х годов прошлого века многие из казаков истолковали положения этого закона, а также постановления Верховного совета Российской Федерации от 16.07.1992 года «О реабилитации казачества» как начало восстановления тех политических институтов, которые существовали на территории Дона до революции. Однако этого не произошло. Большинству же казаков с самого начала процесса возрождения было ясно, что мы уже живём в других правовых реалиях, что Россия, взявшая курс на выстраивание правового государства с чётким следованием нормам международного права, строит принципиально новую систему управления.

Фото: Олег АВАКИМОВ

То есть вопрос всё равно не разрешён?

Ну почему, государству за последние тридцать лет удалось выстроить конструктивную систему органов государственного и муниципального управления. В Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях казаки принимают активное участие в общественно-политической жизни. Велика доля казаков в представительных органах местного самоуправления и государственной власти, среди должностных лиц администраций муниципальных районов, городских округов, субъектов федерации. И скажу без преувеличения, там, где во главе района или города стоит казак или казачка, там порядок! Посмотрите на Константиновский, Белокалитвинский, Семикаракорский, Тацинский районы Ростовской области, на Урюпинск, Серафимовический и Иловлинский районы в Волгоградской области!

Возможно, государство в реализации политики по реабилитации не оправдало чьих-то ожиданий, но это говорит лишь о том, что эти люди мыслят категориями, которые никак не связаны с реальностью. А реальность такова – казаки сегодня являются заметной политической силой, которая реально управляет своими хуторами и станицами. Сорок лет назад это невозможно было представить.

Говорят, что власть – это искушение. Как Вы относитесь к злоупотреблению властью?

Я не считаю власть искушением. Это ответственность. Но наверно, есть люди, у которых власть вызывает «головокружение от успехов». Обычно это головокружение является кратковременным и заканчивается досадными падениями – как в глазах общества, так и с точки зрения закона.

У казаков бывают такие «головокружения»?

Вы знаете, я внимательно слежу за тем, что происходит в казачьем мире. И меня не радует, когда люди в казачьей справе угрожающе размахивают нагайками, бьют кого-то. Всё это говорит, что «герои» вряд ли являются казаками, поскольку казаки знают, что нагайка предназначена для управления лошадью и не для чего более. К счастью, у нас на Дону удаётся избежать подобных инцидентов. В то же время мы не можем исключать полностью человеческого фактора. Поэтому в части работы казачьих дружин, которые тоже являются властью, мы проводим большую правовую профилактическую работу.

Вы называете казачьи дружины властью, но наверняка не все с этим согласны.

На сегодняшний день полномочия казаков-дружинников определены региональным законодательством. Мы ни в коем случае не пытаемся подменить полицию. Напротив, во всех случаях мы работаем совместно, поскольку полномочия казака-дружинника очень ограничены законом, он не может проверить документы или произвести задержание. Однако польза от деятельности казачьих дружин признана и руководством МВД России, и главами регионов. В этом смысле очень показательным стал Чемпионат мира по футболу 2018 года, когда наши казаки-дружинники совместно с сотрудниками полиции вышли на охрану Ростова-на-Дону и Волгограда, принимавших матчи мирового первенства. Полученные по итогам чемпионата оценки ещё раз подтвердили, что мы не зря все эти тридцать лет боролись за возвращение казаков на государственную службу.

Насколько я понимаю, казачьи дружины в Ростовской области являются неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности на территории региона. Однако часто приходится слышать, что они зря едят свой хлеб. Как Вы это прокомментируете?

Цифрами. В 2018 году силами казаков-дружинников осуществлено более 258 тысяч выходов на дежурство, обследовано более 2 тысяч объектов. В результате совместной деятельности сотрудников полиции и казаков казачьих дружин было раскрыто 1225 преступлений, выявлено 19508 административных правонарушений. В рамках мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Ростовской области сотрудниками полиции при содействии казаков-дружинников изъято 28 единиц незаконно хранившегося оружия. Совместно с сотрудниками линейных отделов МВД России на транспорте в минувшем году казаки-дружинники, несущие службу на двенадцати вокзалах в городах и районах Ростовской области, выявили 2 978 административных правонарушений. В результате совместной работы с правоохранительными органами изъято из незаконного оборота 5,28 килограмма наркотических средств. И это, скажем так, верхушка айсберга. Можно ещё говорить о совместной работе с Пограничными управлениями ФСБ России в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, о взаимодействии с МЧС России, о профилактике незаконного вылова рыбы в период нереста, об обеспечении безопасности на водных объектах в летний период, о реальном спасении людей нашими казаками-дружинниками. Проблема в том, что всё это не интересно определённой категории пользователей социальных сетей, досужих до перемывания костей казаков-дружинников.

Всё это так, но ведь казаки-дружинники делают это не бесплатно.

Вы знаете, о зарплатах казаков-дружинников ходят какие-то байки. На самом деле средняя зарплата казака-дружинника в Ростовской области составляет 12 тысяч рублей. Согласитесь, не великие деньги. И за это вознаграждение наши дружинники жертвуют новогодними и рождественскими праздниками, круглосуточно охраняя новогодние ёлки, работают и в мороз, и в жару на улицах наших городов, станиц и хуторов. Чтобы прекратить все эти спекуляции на тему зарплаты, нужно просто посчитать потенциальный ущерб от предотвращённых казаками-дружинниками правонарушений и преступлений. Сразу всё станет на свои места, сразу станет ясно, что казаки-дружинники – это ответственные граждане, которые взяли на себя очень серьёзные обязательства перед обществом.

Фото: Олег АВАКИМОВ

Виктор Георгиевич, в завершение хочу спросить, какие задачи Вы ставите перед собой и перед казаками Всевеликого войска Донского на ближайший год?

Вы знаете, что впереди у нас большой юбилей – 450-летие служения донских казаков Российскому государству. Это серьёзная дата, требующая серьёзных приготовлений. Мы к ним готовы. В 1870 году, когда праздновалось 300-летие служения донцов России, Новочеркасск посетил августейший атаман всех казачьих войск, цесаревич Александр (будущий царь Александр III). Спустя два года цесаревич Александр вновь побывал на Дону, но уже в сопровождении своего отца – императора Александра II. В год 400-летия по инициативе донских ученых и при поддержке М.А.Шолохова был создан историко-архитектурный музей-заповедник донского казачества в станице Старочеркасской. В 2020 году мы ждём много гостей и, конечно, высшее руководство страны.

Говоря о гостях, не могу обойти VI Всемирный конгресс казаков, который пройдёт на Дону в следующем году в рамках празднования юбилейной даты. Это беспрецедентный форум, подготовка к которому идёт полным ходом. Мы очень ждём этого события, ждём гостей из России, ждём представителей ближнего и дальнего зарубежья. Нам есть о чём поговорить, нам нужно предметно обсудить те проблемы и противоречия, которые пока разделяют казачий мир. Очень надеюсь, что мы найдём общий язык по большинству вопросов.

Торжества не отменяют наших повседневных забот. У нас много работы. Это не только земля и казачьи дружины. Полноценное участие в общественно-политической жизни наших регионов, возвращение казаков на государственную службу, восстановление исторической правды о казаках, воспитание молодёжи, сохранение культуры, традиций и донской идентичности – всё это наши приоритеты.

Спасибо за этот откровенный разговор.