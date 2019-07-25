Как российский танкер оказался в украинском порту, где его захватила СБУ

СБУ доблестно рапортует, как об очередной жовто-блокитной перемоге, о захвате танкера Neyma, который в ноябре 2018-го заблокировал Керченский пролив для прохода двух украинских артиллерийских катеров и буксира, после чего те и были задержаны.

На самом деле, как выяснила «Комсомольская правда», эта история с захватом силовиками незалежной российского гражданского судна в реальности выглядит совершенно иначе.

- Во-первых, это нефтеналивной танкер еще несколько месяцев сменил судовладельца и название, теперь он именуется Nika Spirit (см. «Досье «КП»), во-вторых, СБУ откровенно врет, утверждая, что, мол, они выследили и провели «спецоперацию», когда судно только зашло в порт Измаил: на самом деле, оно там находилось несколько дней, начиная с 21 июля, — с тех пор, как прибыло туда на ремонт, - сообщил «КП» информированный источник в Российском профсоюзе моряков. - В-третьих, это, на самом деле, полнейший беспредел, который не подпадает ни под какие нормы международного и морского права, даже если принимать во внимание, что Neyma блокировала проход кораблям ВМС Украины в прошлом ноябре: все прекрасно знают, что любое судно обязано подчиняться требованиям Пограничной службы.

То есть, объясняет он, танкер получил распоряжение — и выполнил его, и так сделало бы любое судно, которое находится в территориальных водах Российской Федерации. Причем, есть информация, что уже на тот момент Neyma не эксплуатировалось, а стояла на приколе в Керчи, откуда его и транспортировали в пролив, чтобы преградить путь украинским кораблям-нарушителям.

По его словам, гордиться тем, что целая когорта бравых ребят в масках и с оружием ворвалась на борт танкера, - это равнозначно тому, что взрослый радовался бы победе над ребенком, который не может оказать ему должного сопротивления.

- На танкере, по моей информации, находилось на тот момент ограниченное количество членов экипажа — несколько человек, включая капитана, старпома, инженера и нескольких матросов, - уточняет собеседник «Комсомольской правды». - Это новые люди, не имевшие отношения к тем событиям, которые произошли в ноябре 2018-го. Их набирал уже новый собственник, компания «Альтомар Шиппинг Лтд.» из Геленджика. Другой вопрос, на который я не могу дать ответа, зачем судовладелец, зная наверняка историю своего судна, отправлял его фактически на заклание — на ремонт в украинский порт? Неужели нельзя было предположить, как могут развиваться события?

Есть масса, говорит он, других судоремонтных предприятий и в России, и в других странах черноморского бассейна, где это можно сделать — причем, примерно за те же деньги, поскольку конкуренция на этом рынке высокая, все стараются держать планку. Ну, может, на Украине это чуть-чуть дешевле.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Нефтеналивной танкер Nika Spirit (он же Neyma) был построен 30 лет назад в Болгарии, на на заводе «Иван Димитров», и до начала 90-х под именем Klints принадлежал прибалтийской компанией. Потом его выкупила российская фирма «Волготанкер», переименовав в «Ленанефть-2070», а вот следующим судовладельцем было «Волго-Донское судовое агентство» из Волгограда, давшее танкеру название Neyma. А позже судно было выставлено на торги из-за долгов, и его продали аккурат перед новым 2019-м годом.

И новый собственник, компания «Альтомар Шиппинг Лтд.» (Геленджик) вновь переименовало его — уже в Nika Spirit.

Порт регистрации — Таганрог.

ТТХ:

Длина судна — 115,3 м, ширина — 14,8 м, высота борта — 5,2 м, дедвейт — 3794 тонны.

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