Бюджет Ростовской области на 2019 год вырос на 5 миллиардов рублей

25 июля состоялось одиннадцатое внеочередное заседание Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва. Первоочередные вопросы, которые рассмотрели донские парламентарии касались регионального бюджета: отчета за 2018 год и изменений, внесенных на 2019-ый. Пожалуй, самая главная новость состоит в том, что областная казна пополнилась более чем на 5 миллиардов рублей. Из них только полмиллиарда — поступления из федерального бюджета, а все остальное — собственные доходы Ростовской области.

Как отметил председатель ЗС РО Александр Ищенко, у донского региона растут и доходы, и расходы — и это очень позитивная тенденция, которая продолжается уже третий год подряд. Таким образом Ростовская область старается выйти из числа субъектов федерации с высокой дотационностью.

- На что пойдут средства областного бюджета, которые увеличены на пять миллиардов? Самая главная задача — увеличение заработной платы в социальной сфере. 568 миллионов получат школьные педагоги, почти 561 миллион — воспитатели в детских садах, 236 миллионов - работники учреждений культуры. Подчеркну, что это дополнительные средства, которые подтягивают среднюю зарплату в каждой бюджетной отрасли, до средней заплаты в нашем регионе, - рассказал спикер заксобрания.

Он также отметил, что жители Ростовской области часто критикуют состояние дорог. В связи с этим все дополнительные доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (1,2 миллиарда рублей) пойдут на ремонт и строительство новых объектов дорожной сети. В частности, будут выделены деньги на давнюю проблему ростовчан — мост по улице Малиновского. Работы по реконструкции начнутся уже в текущем году и закончатся в следующем.

- Кроме того, бюджет решает вопросы создания комплекса «Безопасный город» в 20 муниципальных образованиях, реконструкции школ и детских садов. Увеличено количество средств на реализацию национальных проектов, - добавила министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

Еще несколько направлений, на которые пойдут дополнительные средства: 548 миллионов рублей выделят на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, 198 млн — на обеспечение ветеранов жильем, 38 млн — на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Спортивная сфера тоже не забыта. В ближайшие два года будут направлены средства на капремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2» в Ростове и реконструкцию стадиона «Шахтер» в городе Шахты.

В ДОНСКИЕ СЕЛА СНОВА ПРИДЕТ ПОДДЕРЖКА

Один из самых жарких вопросов, который обсудили депутаты, - подготовка к реализации федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она вступит в силу в следующем году и предусматривает общий объем финансирования на 5 лет — 2,3 триллиона рублей. Эти деньги должны поступить во все села страны с целью сделать жизнь в них комфортной и привлекательной, чтобы местные жители не стремились переезжать в города.

- Нам очень важно, чтобы сельские поселения Ростовской области получили доступ к федеральным средствам. Сегодня над этим идет очень активная работа, - отметил Александр Ищенко. - Поставлена задача обеспечить рост доходов семей, проживающих в сельской местности — до 80% по сравнению с доходами горожан. Также необходимо обеспечить селян благоустроенным жильем.

Многие депутаты выступили с заявлениями о том, что прежде чем улучшать жизнь села, нужно вначале позаботиться о сохранении там рабочих мест, а для этого необходимо поддержать производственные предприятия, которые сейчас переживают не лучшие времена. Но основной костяк донских парламентариев уверен, что принять участие в федеральной программе просто необходимо.

- Наша область вполне готова к реализации этой госпрограммы, - прокомментировал депутат Владимир Гребенюк. - До этого у нас уже работали две программы по поддержке села — в 2003-2013 и 2014-2020 годах. И, надо сказать, что сегодня, несмотря на некоторые недоразумения, которые все еще имеют место быть в наших сельских территориях, населенные пункты приобрели новый облик. Есть еще нерешенные вопросы и, так называемые, «белые пятна», но над ними надо работать. И, я полагаю, что с этой целью и принимается данная программа, и в итоге она сработает на позитив.

- Безусловно, работы предстоит еще очень много. И, как я уже говорил, к этому вопросу нужно активно привлекать бизнес, который работает на селе, - отметил председатель комитета по аграрной политике ЗС РО Вячеслав Василенко. - Предприниматели много взяли с села, теперь понемногу должны отдавать. Некоторые холдинги практически никогда не принимали участия в развитии сел, а это неправильно, ведь люди, которые работают на земле, кадры - это самое главное.

Добавим, что в Ростовской области насчитывается 2266 сельских населенных пунктов, в которых проживает 1,3 миллиона человек. Это 32% от общей численности населения региона.

ДВА МИЛЛИОНА ДЛЯ ВАШЕЙ УЛИЦЫ

Еще один принятый депутатами закон Александр Ищенко назвал революционным для Ростовской области. Речь идет об инициативном бюджетировании, которое полгода назад предложил донской губернатор Василий Голубев. Это была его реакция на послание президента страны о необходимости поддерживать инициативы граждан, особенно если они касаются благоустройства. Ожидается, что новый механизм позволит оперативно решать большое количество локальных проблем в городах и сельских поселениях. Например, сохранение исторического облика улицы или создание современной среды для жизни.

Согласно закону, отбор проектов инициативного бюджетирования будет проходить на двух уровнях: муниципальном и областном. Предложения от населения будут оцениваться по ряду критериев, главные из которых — актуальность и социальная значимость. Финансовая поддержка из регионального бюджета будет осуществляться путем предоставлению субсидий местным администрациям. Максимальная сумма финансирования одного проекта — два миллиона рублей. Реализация данного закона начнется в пилотном режиме уже в текущем году.