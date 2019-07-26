Минимум очередей и максимум комфорта: проект «Бережливая поликлиника» стартовал в Новошахтинске

В городе Новошахтинске посетители детской городской больницы уже могут оценить все плюсы проекта «Бережливая поликлиника», благодаря которому посещение врачей стало более комфортным, атмосфера доброжелательнее, а время нахождения пациента в поликлинике - гораздо меньшим. Произошло это за счет оптимизации немедицинских процессов и уменьшения очередей.

В частности, теперь новая открытая регистратура здесь работает в несколько раз быстрее: в поликлинике есть свой сall-центр с системами цифровой VoIP-телефонии и автоматического информирования пациентов с помощью телефонных звонков.

В коридорах появились комфортабельная мягкая мебель Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

Записавшиеся на прием через Call-центр, интернет или инфоматы пациенты, обращаются напрямую к врачу, минуя регистратуру. Запись на повторный прием производится уже в кабинете у врача. А открытие кабинета неотложной помощи с отдельным входом позволило разделить поток здоровых и больных пациентов.

Найти нужного специалиста уже не составляет труда: в коридорах и на лестничных пролетах появилась привлекающая внимание яркая навигация, которая облегчает поиск. А чтобы время ожидания приема пролетело незаметно, для юных пациентов оборудовали игровую комнату, в коридорах появились комфортабельная мягкая мебель, пеленальные столы и кулеры для воды, а для самых маленьких деток и их мам сделали комфортную комнату для кормления. Также в этой больнице теперь есть удобные гардероб и колясочная, а в холлах - информационные стенды.

Известно, что на этот проект в течение полутора лет было выделено почти 455 тысяч рублей.

В ближайшее время инновации, направленные на удобство пациентов, планируют внедрить еще в 30 городах и районах Дона. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

Как рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, система базируется на правильной организации работы врачей, медицинских сестер, регистратуры и правильного расположения кабинетов. Четкая маршрутизация позволяет сократить время ожидания и хождения по коридорам в поисках нужного специалиста. Внедрение же бережливого производства для комфортного пребывания детей и их родителей в лечебных учреждениях проводится в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение».

К слову, только в этом году в 30 городах и районах Дона разрабатываются проекты на проведение похожих организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Средства на это уже выделены главами администраций муниципальных образований.