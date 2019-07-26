2019-07-26T17:30:25+03:00
Здоровье

В Ростовской области жителей старше 65 лет ждут на профосмотры

В течение ближайших нескольких лет ими планируют охватить все население региона
Ольга ГОПАЛО
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Своевременная диагностика поможет на ранних этапах выявить заболевание, назначить правильное лечение и продлить жизнь человеку. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.Своевременная диагностика поможет на ранних этапах выявить заболевание, назначить правильное лечение и продлить жизнь человеку. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.
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Уверенный курс на профосмотры и диспансеризацию всего населения Ростовской области запланирован в самое ближайшее время. И отдельное внимание здесь планируется уделить населению старше 65 лет. Проблема особенно актуальна для сельских территорий, где плановые медицинские осмотры не так распространены среди местных жителей. Однако внимательное и бережное отношения к своему здоровью - культура, которая необходима каждому. Поскольку своевременная диагностика поможет на ранних этапах выявить заболевание, назначить своевременное лечение и продлить жизнь человеку.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» профилактический осмотр и диспансеризацию жителей старше 65 лет уже начали на базе Юловской амбулатории. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» профилактический осмотр и диспансеризацию жителей старше 65 лет уже начали на базе Юловской амбулатории. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

К слову, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» профилактический осмотр и диспансеризацию жителей старше 65 лет уже начали на базе Юловской амбулатории в Сальском районе. Туда жителей отдаленных поселков доставляет социальный транспорт, выделенный социальной службе региона Губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Как рассказали в региональном минздраве, на базе амбулатории жителей Юловского и Маныческого сельских поселений ждут профилактический осмотр терапевта и гинеколога, лабораторное, антропометрическое и ЭКГ обследование, а также измерение внутриглазного давления. А вот завершение обследования и составление плана медицинских и реабилитационных мероприятий будет проходить уже во взрослой поликлинике центральной районной больницы. Доставлять будут также на социальном транспорте. Известно, что в течение пять лет в районе планируют охватить профосмотрами всех жителей почтенного возраста.

Жителей отдаленных поселков доставляет социальный транспорт, выделенный социальной службе региона. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

Жителей отдаленных поселков доставляет социальный транспорт, выделенный социальной службе региона. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, к концу 2024 года не менее 70 процентов дончан старше трудоспособного возраста в нашем регионе будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, а под диспансерным наблюдением будут находиться не меньше 90 процентов пациентов старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

- С 2020 года мы планируем еще и проведение дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, - заключила Татьяна Юрьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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