Семья москвичей исчезла в Ростовской области, возвращаясь с моря домой
В Ростовской области ищут семью, которая вот уже несколько дней не выходит на связь. В розыск объявили родные из Московской области после того, как с 26 июля супруги Глущенко и их десятилетняя дочь перестали выходить на связь. Ориентировки с фотографиями распространили в сети Интернет.
44-летний Илья Евгеньевич. Фото: группа "Лиза Алерт".
В частности, в них говорится о том, что в розыск объявлен 44-летний Илья Евгеньевич. Его рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые.
48-летняя Ольга Николаевна. Фото: группа "Лиза Алерт".
Его 48-летняя супруга - Ольга Николаевна такого же роста, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Десятилетняя дочь Василина. Фото: группа "Лиза Алерт".
И их десятилетняя дочь Василина. Рост девочки 134 сантиметра, она худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одежда, в которую они могли быть одеты, неизвестна.
Как стало известно «КП-Ростов» из собственных источников, супруги вместе с дочерью возвращались из Краснодарского края к себе в Московскую область. Не исключено, что они ехали с моря. В последний раз их черный Nissan X-Trail видели в городе Аксае Ростовской области.
Известно, что сейчас сотрудники полиции просматривают камеры видеонаблюдения, установленные вдоль трассы М-4 «Дон», по которым можно определить траекторию движения автомобиля. Кроме того, определяется радиус поиска по мобильным телефонам семьи.
Если вы что-то знаете о местонахождении семьи, просьба позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.
АЛЛО!
Если вы что-то знаете о местонахождении семьи, звоните по номерам: 8-800-700-54-52, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU