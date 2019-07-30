Семья москвичей исчезла в Ростовской области, возвращаясь с моря домой

В Ростовской области ищут семью, которая вот уже несколько дней не выходит на связь. В розыск объявили родные из Московской области после того, как с 26 июля супруги Глущенко и их десятилетняя дочь перестали выходить на связь. Ориентировки с фотографиями распространили в сети Интернет.

44-летний Илья Евгеньевич. Фото: группа "Лиза Алерт".

В частности, в них говорится о том, что в розыск объявлен 44-летний Илья Евгеньевич. Его рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые.

48-летняя Ольга Николаевна. Фото: группа "Лиза Алерт".

Его 48-летняя супруга - Ольга Николаевна такого же роста, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Десятилетняя дочь Василина. Фото: группа "Лиза Алерт".

И их десятилетняя дочь Василина. Рост девочки 134 сантиметра, она худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одежда, в которую они могли быть одеты, неизвестна.

Как стало известно «КП-Ростов» из собственных источников, супруги вместе с дочерью возвращались из Краснодарского края к себе в Московскую область. Не исключено, что они ехали с моря. В последний раз их черный Nissan X-Trail видели в городе Аксае Ростовской области.

Известно, что сейчас сотрудники полиции просматривают камеры видеонаблюдения, установленные вдоль трассы М-4 «Дон», по которым можно определить траекторию движения автомобиля. Кроме того, определяется радиус поиска по мобильным телефонам семьи.

Если вы что-то знаете о местонахождении семьи, просьба позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о местонахождении семьи, звоните по номерам: 8-800-700-54-52, 112 или 02.