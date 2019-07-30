Азовское сидение 2019: где, время, как добраться, программа фестиваля

Знаменитый фестиваль "Осада Азова 1641 года" пройдет уже в эти выходные - с 1 по 3 августа. В течение трех дней город вернется на три столетия назад, а все благодаря гостям праздника - приедут представители 200 клубов, которые на время станут турками, французами, казаками и просто наемниками без роду-племени.

- Запланированы соревнования по казачьему кинжальному бою, турнирные поединки по метанию сулицы, состязания лучников и мушкетеров, историческое фехтование, а в лагере казаков, где воссоздадут быт 17 века, - пленэр художников, - рассказали организаторы фестиваля «Осада Азова 1641 года».

Центральным событием, естественно, станет реконструкция событий середины 17 века, когда турки и казаки сошлись у крепости Азов. Традиционно действие состоится на Крепостных валах со взрывами, драками и победой «наших». Она будет 15-я по счету и, увы, последняя.

- Предполагается, что в формате реконструкции Азовское осадное сидение донских казаков будет организовано в последний раз, - пояснили в правительстве РО. - Уже с 2020 года планируется реконструкция Азовских походов Петра I.

Фестиваль пройдет в течение трех дней.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Как стало известно «Комсомолке», такое решение имеет две причины. Во-первых, реконструкция осады проходит продолжительное время, и уже самим участникам хочется чего-то новенького, не говоря уже о зрителях, а тут прекрасный повод - 350-летие Петра Алексеевича, которое будут широко отмечать в 2022 году. В следующем году организаторы хотят реконструировать события, связанные с Азовскими походами императора (напомним, в 1695 и 1696 годах было две попытки взять крепость, последняя оказалась удачной). Для этого, возможно, расширят масштаб действия до реки Дон, которая находится рядом с Крепостными валами.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

25 июня 1641 года войска Османской империи высадились под стенами Азовской крепости. Вражеские войска насчитывали 250 тысяч человек, их количество почти в 60 раз превосходило численность оборонявшихся казаков. Несмотря на призывы сдаться, казаки решили принять бой. Более трех месяцев длилась осада. Малочисленный казачий гарнизон отразил 24 приступа, так и не сдав добровольно крепость. В ночь с 25 на 26 сентября 1641 года турки приняли решение осаду снять. Спустя пять десятилетий на Азов обратил внимание Петр Первый, который предпринял масштабную кампанию, захватив крепость, имевшую очень важное стратегическое значение.

КОНКРЕТНО

Как добраться

Автобусом, маршруткой

Из Ростова в Азов каждые полчаса ходят маршрутки и автобусы. Место отправление: от главного автовокзал донской столицы (Сиверса,3), также на маршрутку можно сесть на пересечении Ворошиловского и Московской (метров 15-20 от перекрестка в сторону центрального рынка). Стоимость билета: от 100 рублей. Обратно: от автовокзала Азова.

Электричкой

Расписание не очень удобное туристам. Электрички отходят от пригородного вокзала Ростова три раза в день (5:04, 5:50, 17:26). Обратно: от вокзала Азова.

НА ЗАМЕТКУ

Программа фестиваля

С 31 июля по 4 августа на Петровской площади (с 12.00 до 22.00) будет функционировать детская развлекательная интерактивная площадка «Фестиваль аттракционов».

1 августа, с 16.00 до 21.00 в историческом лагере реконструкторов Осадного сидения пройдут турнирные поединки и творческие конкурсы (на лучший исторический турнир костюм и исполнение казачьей песни).

2 августа, в течении всего дня на валах Азовской крепости реконструкторы будут проводить соревнования по казачьему кинжальному бою, а также турнирные поединки по метанию сулицы, состязания лучников и мушкетеров ( по стрельбе из фитильного и кремневого ружья), историческое фехтование, а в историческом лагере казаков ХVII века пройдет пленэр азовских художников.

Суббота, 3 августа:

С утра и до позднего вечера гостей праздника ждут в центральной части Азова. Основные события развернутся на Крепостном валу, по улице Дзержинского, в здании Азовского музея-заповедника.

С 10.00 до 17.00 сотрудниками музея подготовлена большая интерактивная программа. Посетителей ждут обзорные экскурсии, мастер-классы, творческие занятия.

С 9.00 до 11.00 на Крепостном валу пройдет финал исторической игры «Осада Азова».

С 14.00 до 17.00 на платановой аллее ул. Дзержинского будут работать анимационные площадки театра «КУЛ-ШОУ». Актерами театра подготовлен спектакль для семейного просмотра «Как казак Тихон победил лихо». Начало каждого спектакля, начиная с 14.00. 14.00 до 17.00 - на углу улиц Шмидта и Дзержинского будет работать специальная площадка, где можно будет пройти мастер-классы, посвященные истории развития ремесел на Дону.

15.00 до 19.00 на платановой аллее улицы Дзержинского и на территории Азовской крепости можно будет увидеть выступления творческих коллективов с программой «Так будь же счастлив и здоров, наш добрый дедушка Азов!». В течение всего дня платановая аллея улицы Дзержинского превратится в «Город мастеров». Там разместятся многочисленные торгово-выставочные точки с сувенирной продукцией. А левая сторона Крепостного вала станет «Обжорным рядом».

С 12:00 до 20:00 будет работать гастрономическая площадка, где можно будет попробовать различные исторические блюда.

Совсем рядом- на летней площадке ресторана-музея «Крепостной вал» с 15.00 до 16.00 пройдет дегустация внесенного в международный список уникальных продуктов «Ковчег вкуса» Петровского кваса.

С 17.30 от здания Азовского музея-заповедника начнется шествие участников военно-исторических клубов, задействованных в реконструкции Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года.

В 18.00 на месте исторической реконструкции на территории Азовской крепости пройдет торжественное открытие фестиваля «Осада Азова».

В 18.20 начнется главное фестивальное событие - историческая реконструкция Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года.

После того, как отгремят пушечные залпы «Осады Азова», гостей фестиваля ждут на «Базаре древнего Азова», который в этом году разместится на Крепостном валу. Зрителей вечернего фестиваля «Азак на Великом Шелковом пути» ожидает театрализовано-гастрономическая программа, которая поможет переместиться во времена Средневековья, когда Азов был крупным азиатским торговым центром. Зажигательные танцы наложниц султана, восточные сладости, экзотические пряности, бойкая торговля рабами - все это можно будет увидеть на восточном базаре.

Новшеством этого года станет театрализованное шоу «Первая красавица Азака». Оно пройдет на уличной сцене с 19 до 20 часов. Сразу после конкурса красоты начнется «Иллюзион шоу Алекса Крэйя» - профессионального иллюзиониста, шоумена, финалиста шоу «Феномен» на телеканале "Россия". А финальным аккордом станет музыкально-танцевальная программа от квартета «Сливовица» (выступление пройдет с 21 до 22 часов).