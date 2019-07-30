«Люди стояли и ждали автобус»: В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина иномарка въехала в остановку

Во вторник, 30 июля, в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие, фотографии которого появились в социальных сетях. Известно, что ЧП случилось в нескольких метрах от автобусной остановки на проспекте Нагибина, что напротив торгового центра.

- Иномарка Hyundai Accent врезалась между автобусом и забором, - написал автор снимков. - На месте несколько скорых. Легковушка, видимо, влетела в толпу людей.

Как стало известно «Комсомольской правде-Ростов» из собственных источников, авария произошла около 19:15. В результате происшествия пострадала 69-летняя женщина. По предварительным данным, у нее открытый перелом голени и закрытая черепно-мозговая травма. На автомобиле скорой медицинской помощи ее отвезли в ближайшую больницу. Как говорят в медучреждении, состояние женщины оценивается как «средней степени тяжести».

Иномарка Hyundai Accent влетела между автобусом и забором. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

А тем временем в соцсетях уже обсуждают произошедшее.

- Автобусы там пассажиров выпускают и приходится по проезжей части идти. Лучше бы этот забор убрали, пока не поубивало кучу народа, - написал один из интернет-пользователей.

- Если бы автобусы там не стояли, то и пассажиры бы там не стояли. А если бы пассажиры там не стояли там бы и не стояли автобусы. Независимо от контекста, виноват водитель - он нарушает ПДД, производя посадку/высадку пассажиров вне остановочного комплекса, - высказал свое мнение другой.

Известно, что по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.