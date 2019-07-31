Где купить автомобиль: в Ростове-на-Дону определены лучшие дилерские центры

Фото: Наталья Ларина

26 июля медиахолдинг «Комсомольская правда» торжественно наградил победителей проекта «Автодилер года - 2019». Три месяца читатели сайта rostov.kp.ru голосовали за лучшие дилерские центры Ростова-на-Дону, и попутно знакомились с различными марками автомобилей, их характеристиками, новостями авторынка и полезной информацией для водителей. Одним этот проект помог определиться с покупкой автомобиля, другим принес ценные призы и яркие эмоции. Но самое главное - в ходе народного голосования удалось определить, кому из автодилеров доверяют ростовчане, кто дарит клиентам качественный сервис и помогает выбрать «ласточку», отвечающую всем требованиям покупателя.

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала "ИД "Комсомольская правда" Валерия Ульянова. Фото: Наталья Ларина

- К участию в проекте были приглашены дилеры самых различных автомобильных марок: VOLKSWAGEN, KIA, RENAULT, SKODA, HYUNDAI, LADA, GEELY, MAZDA, AUDI, INFINITI и других. Они рассказали читателям сайта о популярных моделях, о том, какие автомобили и как нужно выбирать, в каких автосалонах покупателю предложат самые выгодные условия, где найти лучшие возможности кредитования и гарантийного обслуживания. В результате получился полновесный гид для покупателей авто в Ростове-на-Дону, - рассказала директор службы интернет-рекламы ростовского филиала «КП» Валерия Ульянова.

Но проект состоял не только из статей, обзоров и самого голосования.

Одной из ярких деталей «Автодилера года - 2019» стали видеоролики с тест-драйвами автомобилей. Журналисты «КП» садились в салоны популярных моделей и новинок авторынка и отравлялись в путешествия по дорогам донской столицы. В пути менеджеры дилерских центров рассказывали о преимуществах испытуемых машин, дизайне, ходовых характеристиках, инновациях и многом другом. В конце всегда звучала информация о том, где зрители, заинтересовавшиеся маркой, могут лично пройти аналогичный тест-драйв.

Самая долгая пробная поездка, организованная в рамках проекта, выдалась по маршруту «Ростов - Сочи». С одной стороны, «КП» рассказала и показала, как автотуристы добираются из южной столицы в знаменитый город-курорт по платному участку дороги, а с другой - протестировала модель Geely Atlas. Машина прошла испытания не только трассой М-4, но и горными серпантинами, продемонстрировав и удобство управления, и комфорт для пассажиров. Автомобиль для тест-драйва предоставил партнер проекта дилерский центр «ВИК АВТО», поддержал маршрут генеральный партнер проекта «Автодилер года - 2019» компания «Автодор - Платные Дороги».

Заместитель директора службы рекламы Ростовского филиала "ИД "Комсомольская правда" Галия Габрилян и партнер проекта ООО "ВИК АВТО". Фото: Наталья Ларина

В рамках проекта прошел фотоконкурс «Ростов рулит!». Жители донской столицы присылали в редакцию свои фото с автомобилями, а посетители сайта голосовали за лучшие снимки. Всего было отдано 7 763 голоса. KP.RU определил тройку победителей и вручил им призы от генерального партнера конкурса - компании «АВИНГРУП ХОЛДИНГ».

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2019»

Народное голосование за лучшие дилерские центры проводилось с 12 апреля по 12 июля. Всего было подано 33 710 голосов. И вот он список победителей, которым ростовчане выразили свое доверие.

Самый народный автодилер - «Гедон-Аксай», автодилер VOLKSWAGEN. Фото: Наталья Ларина

Самый востребованный автодилер - «Эскадра», автодилер SKODA. Фото: Наталья Ларина

Самый упакованный автодилер - «ААА МОТОРС», автодилер MAZDA. Фото: Наталья Ларина

Самый надежный автодилер - «АВИНГРУП ХОЛДИНГ», автодилер KIA. Самый семейный автодилер - «АВИНГРУП ХОЛДИНГ», автодилер RENAULT. Фото: Наталья Ларина

Самый выгодный автодилер - «Сокол Моторс», автодилер LADA. Фото: Наталья Ларина

Самый презентабельный автодилер - «ААА МОТОРС», автодилер AUDI. Фото: Наталья Ларина

Самый популярный автодилер - «МОДУС», автодилер HYUNDAI и GEELY. Фото: Наталья Ларина

Самый оперативный автодилер - «Л-Авто», автодилер VOLKSWAGEN. Фото: Наталья Ларина

Торжественная церемония награждения прошла в одном из залов «ДонЭкспоцентр» с вокальными и танцевальными номерами. Кроме кубков и дипломов, победители получили еще подарки от генерального партнера проекта - компании «Автодор - Платные дороги».

Фото: Наталья Ларина

Руководитель сектора продаж «Автодор - Платные Дороги» в Ростове-на-Дону Ирина Щербакова. Фото: Наталья Ларина

- Большое спасибо за приглашение в этот проект. Надеемся, что и в следующем году мы тоже будем участвовать, - сказала руководитель сектора продаж «Автодор - Платные Дороги» в Ростове-на-Дону Ирина Щербакова. - Благодаря «Комсомолке» люди начинают активнее пользоваться платными дорогами, а транспондер T-pass становится более популярным у водителей устройством.

Подобные проекты «КП» призваны помогать читателям сайта лучше ориентироваться в перенасыщенном мире товаров и услуг, экономить время и деньги и в итоге делать взвешенный выбор. Мы благодарим наших партнеров, которые хотят для своих клиентов того же. Желаем всем удачи на дорогах и надежных автомобилей!

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