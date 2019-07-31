В Ростове-на-Дону Областная детская клиническая больница получила новое оборудование

Возможность спасти еще большее количество детей появилась у врачей Областной клинической больницы. На днях медицинское учреждение, расположенное в городе Ростове-на-Дону, получило в дар специализированное оборудование «Гемма» для мембранного плазмафереза. По сути, оно представляет целую систему по очистке крови при различных патологических состояниях. И это первый аппарат, позволяющий проводить плазмоферез у грудных детей.

Стоимость аппарата вместе с расходным материалом составила 1,6 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

По словам Министра здравоохранения региона Татьяны Быковской, новый аппарат позволяет осуществлять сложный процесс плазмофереза у детей с массой тела от двух килограммов. И он даст возможностям сотням (!) детей получать необходимую помощь, не выезжая за пределы Ростовской области.

- Очень важно, что аппарат - российского производства, выпускается в городе Санкт-Петербурге и к нему можно достаточно легко приобрести расходные материалы, - подчеркнула Татьяна Юрьевна.

Известно, что стоимость аппарата вместе с расходным материалом составила 1,6 миллиона рублей. А собрать необходимую сумму удалось благодаря меценатам благотворительного фонда «Алеша», которые оформили регулярные пожертвования. Известно, что этот фонд помогает получать необходимую медицинскую помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Он основан больше десяти лет назад в Санкт-Петербурге и работает с подопечными по всей России. Фонд не только организует сборы средств, но и проводит акции, реализует благотворительные проекты и привлекает волонтеров.

По словам Министра здравоохранения региона Татьяны Быковской (в центре), новый аппарат позволяет осуществлять сложный процесс плазмофереза у детей с массой тела от двух килограммов. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

НАША СПРАВКА

«Областная детская клиническая больница» - это крупный медицинский центр, в котором оказывается высококвалифицированная, специализированная и высокотехнологичная помощь, в том числе по педиатрии и детской хирургии.

Свое начало она берет в октябре 1967 года, когда был открыт Центр специализированной консультативной медицинской помощи детям областного уровня. Спустя три года он был преобразован в Областную детскую больницу. И в настоящее время в структуру больницы входят стационар на 570 коек, из которых 130 - дневного пребывания. Ежегодно сюда госпитализируют порядка 15 тысяч детей не только из Ростовской области, но и всего Южного Федерального округа.

В больнице оборудован суперсовременный оперблок. Здесь выполняется около пяти тысяч операций в год, включая высокотехнологичные виды оперативных вмешательств. А в консультативной поликлинике осуществляется более 200 тысяч амбулаторных посещений.

В коллективе медучреждения более 70 процентов врачей и медсестер имеют высшую и первую квалификационную категорию, здесь семь докторов и 29 кандидатов медицинских и биологических наук. Ее, как лучшую больницу России, награждали дипломами Ассоциации детских больниц России уже семь раз!