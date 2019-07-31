«Доставайте ваши лодки»: очередной ливень затапливает Ростов-на-Дону

Прогнозы синоптиков подтвердились. Аккурат перед окончанием рабочего дня на Ростов-на-Дону обрушился ливень: дождь стоял стеной, а результатом стали большие лужи, в том числе в центре города.

Аккурат перед окончанием рабочего дня на Ростов-на-Дону обрушился ливень.Фото: Ольга ГОПАЛО

Сервис «Яндекс.Пробки» застыл на отметке в восемь баллов: прочно стоит кольцо ЦГБ, проспекты Нагибина и Буденновский по направлению на Северный, в центре - улица Красноармейская, на Западном - улицы Малиновского и Стачки.

Сервис «Яндекс.Пробки» застыл на отметке в восемь баллов. Фото: "Яндекс. Пробки".

В социальных сетях уже появляются посты с таким посылом: «Сейчас Ростов затопит. Доставайте ваши лодки!».

Начали появляться и первые последствия стихии.

- Вот такая беда на Ленина. Дерево упало перед ступенями и мы просто не могли выбраться! - написала авто фото, опубликовалвшая его в одном из ростовских пабликов. - Огромное спасибо парням, которые проходили мимо, увидели, что мы в беде и освободили проход.

Вот такая беда на Ленина. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Досталось и иномарке, припаркованной рядом. Многие пользователи искренне жалеют владельца, вопрошая: «С кого теперь ущерб-то взыскивать?».

Между тем, по данным синоптиков, дождь продержится в донской столице до вечера. А столбики уличных термометров опустятся до отметки в 23 градуса со знаком плюс.

К слову, за всю историю метеонаблюдений, самый жаркий этот день был в 1960-м году, тогда на дворе было 38,6 градуса, а вот минимальные температуры были зафиксированы в 1944-м - тогда было плюс 8,3 градуса.