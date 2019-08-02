Новое кладбище «Ростовское» открыто: Насколько теперь подорожают ритуальные услуги

Уже в пятницу, 2 августа, новое кладбище под Ростовом-на-Дону сможет принять тела усопших. Как рассказали в мэрии города, выделенное место для захоронения расположено в поселке Большие Салы Мясниковского района. Его официально открыли с 1 августа. Там же установили и «Поклонный камень». Площадь, которую будет занимать кладбище, составляет 80 гектаров. А называться оно будет «Ростовское».

Говорят, что в нем будут несколько кварталов, в том числе иудейский, буддистский, христианский и мусульманский. Будет и отдельный квартал для захоронения урн с прахом. Также предусмотрены квартал почетных и воинских захоронений.

Там же - на территории, расположены административный корпус и здание для проведения траурных гражданских обрядов. А в ближайшем будущем появятся еще и здания крематория и колумбария.

Новое место для захоронений официально открыто, но дефекты до сих пор устраняются. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Однако у чиновников есть претензии к выполнению работ, поэтому дефекты еще будут устраняться.

Известно, что добраться до нового кладбища пока будет не так просто. Пока схема действует таким образом: автобусом под номером 452 до села Большие Салы.

- Он идет от Пригородного вокзала и проходит через дорогу, ведущую к кладбищу «Ростовское», - добавили в мэрии.

В будущем предусмотрен и новый маршрут от Северного кладбища до нового. Но пока сроки не называются.

Теперь возможно будет только подзахоронение, но для него действуют жесткие правила. Фото: ГОПАЛО Ольга.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Северное исчерпало свой ресурс еще четыре года назад»

Как рассказал газете «Комсомольская правда-Ростов» один из предпринимателей, занимающийся ритуальными услугами, желающих хоронить близких на новом кладбище вряд ли будет много - во всяком случае в первое время. Ходя, действительно, существующее Северное исчерпало свой ресурс еще четыре года назад - спасали посадки и межквартальные проезды.

Сейчас там возможно будет только подзахоронение, но для него действуют жесткие правила - например, рядом могут хоронить только кровных родственников. Стоимость этой услуги около 12 тысяч рублей, не исключено, что она негласно может подняться.

Существующее "Северное" исчерпало свой ресурс. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Кроме того, точно вырастут и транспортные услуги катафалка: минимум от двух до пяти тысяч рублей.

- Если раньше он, в среднем, в день делал три рейса, то теперь будет успевать только один, - говорит наш собеседник.

Копка могилы тоже может подорожать тысячи на две рублей (сейчас эта слуга в среднем составляет от шести до семи тысяч, - прим. автр.). Причина та же - транспортная: поскольку работникам также далеко добираться, а перебираться из Ростова-на-Дону на село вряд ли кто-будет.