«Мне все кричали - не лезь, дурак, сгоришь!»: В Ростовской области студент вынес из охваченного огнем дома женщину-инвалида

Сейчас 18-летний Овсеп Геворгян из Ростовской области даже не понимает, почему его вдруг называют героем. Несколько часов назад парень - студент дорожного техникума, спас из охваченного огнем дома женщину-инвалида. И говорит, что поступил бы так снова. Хотя в момент пожара соседи останавливали его криками: «Не лезь, дурак, сгоришь!».

ЧП произошло около восьми часов утра в пятницу, 2 августа, в микрорайоне Шахта, где вдоль улицы - вереница из частных домов.

Овсеп Геворгян говорит, что в тот момент об опасности не думал. Фото: ГУ МВД России по РО.

- Я как раз возвращался от бабушки, у которой ночевал, - рассказал газете «Комсомольская правда-Ростов» молодой человек. - Она живет на той улице. И вдруг мы с еще одним парнем услышали соседей: «Пожар! Горит!». Я бросился на крики, а мой знакомый побежал к себе домой: посмотреть — не у него ли горит. Крыша дома уже вовсю полыхала. Я ринулся к двери, хотя многие кричали: «Куда ты лезешь?! Не делай этого». Я только и ответил: «А вдруг там кто-то есть?!»

Парень не ошибся.

- Возле двери сидела женщина, казалось, она только проснулась, - вспоминает студент. - Я ей говорю: «У вас дом горит, выходите скорее!». А она прошептала: «Я не могу ходить». Тогда я схватил ее на руки. А следом подоспел и мой знакомый, которому я крикнул: «Забирай коляску!». В итоге, мы отбежали на безопасное расстояние вместе с хозяйкой дома и ее креслом. Кто-то в этот момент уже звонил пожарным. Они быстро приехали и потушили пламя.

Говорят, что дом еще можно будет восстановить. Фото: ГУ МВД России по РО.

К слову, когда женщина уже отошла от шока, то только и повторяла «Спасибо!» своему спасителю. А еще желала долгих лет жизни.

- Я не понимаю, разве в таких случаях нужно благодарить, - искренне разводит руками молодой человек. - Я, действительно, в тот момент не думал об опасности, но если бы такое случилось еще раз, бросился бы снова в огонь не задумываясь. Думаю, так на моем месте поступил бы каждый.

Как рассказали в региональном МЧС России по Ростовской области, прибывшие пожарные поблагодарили парня за самоотверженность.