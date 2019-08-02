«Никто, кроме нас!»: Как отмечают в Ростове-на-Дону десантники День ВДВ-2019

2 августа, в День ВДВ, ветераны крылатой пехоты, облачившись, по традиции бело-голубые тельняшки и небесного цвета береты, а кое-кто накинул поверх, на плечи, и пятнистую форму с наградами, открыли встречей у мемориала «Защитникам Отечества» на пр. Стачки: они возлагали цветы в память о тех соратниках, кто сложил головы, выполняя приказы Родины — на фронтах, в горячих точках, в ходе спецопераций.

- Мы сегодня вспоминаем ребят, погибших за то, чтобы сегодня остальные могли видеть ясное небо, - говорили десантники. - Сколько их полегло, считай, по всему миру за эти 89 лет? Только Богу ведомо. Но везде и всегда мы, десантура, повторяли одну фразу, которая объясняет все: «Никто, кроме нас!». Потому что те задачи, которые ставили перед нами, под силу только голубым беретам!

Десантно-штурмовые бригады - грозные подразделения! Фото: Алексей ПОПКОВ

В сквере у стадиона «Локомотив» прошли показательные выступления спецназа, там же — демонстрация боевой техники и оружия и полевая кухня.

И, конечно, — песни. Про героизм, силу духа, горечь утрат и — бессчетное количество побед.

Боевая машина десанта - "гражданский" вариант. Фото: Алексей ПОПКОВ

Флаги российского десанта в этот день — повсеместно.

Слова "За ВДВ!" в этот день - главный пароль. Фото: Алексей ПОПКОВ

Многие вдвшники вышли отмечать праздник вместе с семьями — с женами и детьми.

Можно, например, вот так отдохнуть на набережной... Фото: Алексей ПОПКОВ

А вот фонтанов сегодня нет — вот уже несколько лет городские власти отключают их во избежание различных инцидентов (первое время, впрочем, это объясняли «необходимостью профилактики» оборудования, потом перестали: все и так понятно, отчего и почему).

Вместо фонтанов - другой активный отдых. Фото: Алексей ПОПКОВ

Полиция, как всегда в этот день, в состоянии повышенной готовности.

Парк - это главное место встреч десантников. Фото: Алексей ПОПКОВ

Центральные события — в парке Горького, на набережной Дона, на Пушкинской и Театральной площади.

Бело-голубые тельняшки 2-го августа - на всех улицах Ростова-на-Дону! Фото: Алексей ПОПКОВ

Атмосфера праздника ощущается везде и во всем: многие десантники облачили в тельняшки и береты и своих сыновей (кое-кто — и дочерей, кстати, тоже). Мальчишки вовсю пускают самолетики, а автомобилисты сигналят в честь Дня ВДВ.

Многие десантники отмечают праздник целыми семьями. Фото: Алексей ПОПКОВ

Встреча друзей. Фото: Алексей ПОПКОВ

Перед "голубыми беретами" в День ВДВ открываются практически все двери - без особых уговоров. Фото: Алексей ПОПКОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

2 августа не просто так выбран датой создания «крылатой пехоты»: именно в этот день в 1930-м на учениях под Воронежем был высажен первый воздушный десант: 12 бойцов спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. И вот как раз тогда, увидев эффективность их действий, было решено начать формирование десантных частей в СССР.

В итоге через год в Советском Союзе таковые и появились. В 1932-м десантные батальоны вошли в состав Военно-воздушных сил.

В 1935-м на военных учениях в Киевском военном округе, на которых впервые была отработана массовая высадка воздушного десанта для захвата Броварского аэропорта: вся операция заняли менее двух часов.

В 1939-м десантники принимали участие в разгроме японцев на Халхин-Голе.

Во время Великой Отечественной крылатая пехота отличилась в контрнаступлении под Москвой: зимой 1942-го была проведена масштабная Вяземская воздушно-десантная операция.

В сентябре 1943-го воздушный десант оказывал содействие войскам Воронежского фронта при форсировании Днепра.

И — да, собственно, почти 15 лет десантники и относились к ВВС и носили летную форму. Только в 1946-м их переподчинили лично министру обороны — тем не менее, самостоятельным родом войск они не были еще долгое время, входя в состав сухопутных войск.

Лишь в 1991-м десантники стали «самостоятельными». И тогда же, собственно, нашей стране и начали активно отмечать День ВДВ (хотя, конечно, праздновали и ранее, но не так массово).

Официально же Указ Президента об объявлении 2 августа Днем Военно-десантных войск был подписан весной 2006-го.

ПОЧЕМУ ВДВ НАЗЫВАЮТ «ВОЙСКАМИ ДЯДИ ВАСИ»

Василий Филиппович Маргелов — легендарная личность для ВДВ.

Он возглавил парашютно-десантную часть в 1948-м, когда ему самому, Герою Советского Союза, участнику Парада Победы 24 июня 1945 года, было уже сорок лет, а сам он до того момента ни разу не прыгал с самолета — и сделал это впервые, возглавив соединение: правда, сломал ногу, но не потерял намерения сделать крылатую пехоту элитой Вооруженных Сил.

Кстати, Маргелов ввел в обиход десантуры обращение "братишки". Фото: Алексей ПОПКОВ

И сделал — о чем свидетельствуют многочисленные успехи его «подопечных», называвших себя, в честь него, «Войсками Дяди Васи».

В течение почти четверти века Маргелов был командующим Воздушно-десантными войсками. Именно он, в прошлом командир Особого лыжного полка моряков, кстати, ввел тельняшки в ВДВ, только с голубыми, в цвет неба, полосками (в отличие от ВМФ).