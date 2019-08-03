2019-08-03T14:20:05+03:00
Общество

Гроза и град: на Дону прогнозируют ненастье

Рассказываем, когда ждать непогоду
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области ожидается ненастьеВ Ростовской области ожидается ненастьеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Донские спасатели сделали штормовое предупреждение. Ссылаясь на данные ростовского гидрометцентра, в ведомстве рассказали, что завтра, 4 августа с самого утра в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди, ливни с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

Все это – в сочетании с грозой, градом и усилением юго-западного и западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Местами, в том числе при грозах, порыва ветра составят 23-28 метров в секунду.

Высота волны достигнет 0,2-0,7 метров, в открытой части моря 1,0-1,5 метр. В период с 15 часов 4 августа по 13 часов 5 августа ветровой нагон воды дойдет до неблагоприятных отметок и выше.

В самом Ростове выходные будут относительно прохладными. Сегодня днем, 3 августа, температура воздуха составит 26 градусов тепла, без осадков. Завтра. 4 августа, днем +26 и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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