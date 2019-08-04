Отключение света в Ростове-на-Дону с 5 по 9 августа: где и когда не будет электричества

Отключение света в Ростове-на-Дону с 5 по 9 августа 2019: где и когда не будет электричества.

На предстоящей рабочей неделе сотни домов в южной столице останутся без света. Большинство отключений, пояснили энергетики, связано или с техническим обслуживанием линий электропередач и подстанций, или с профилактическими работами для исключения аварийных ситуаций в будущем.

Итак, вот как выглядит график планового отключения света — по датам.

До 16 августа, ежедневно, с 9.00 до 18.00, с включением на ночь:

- Ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24

5 августа,

- с 9 до 18.00: СНТ «Кирпичник»; СНТ «Горизонт»; ул. Зоологическая 24; Змеевский проезд 18; СНТ «Авангард-2»; СНТ «Светлый путь»; СНТ «Геолог»; СНТ «Строитель»; Разъезд «Темерник»; СНТ «Донподход»; ДНТ «Любушкино»; СНТ «Коммунар»; Полигонная 3/2, 7/2; ул. Мачтовая 13; пер. Певчий 4; пер. Голубиный 6; пер. Лебяжий 8; ул. Главная 1-67, 2-42; пер. Багряный 1-13, 2-14; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озёрная 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Котовского 2-18, 9-45; ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Доватора 17, 51, 2-34; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26, 34, 52Б, 57; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрорецкая 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22; пер. Вешенский 1-23, 2-8; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-39, 2А, 2-28; ул. Чайковского 1-23, 2-26; ул. Бородина 1-11, 2-10, 23; ул. Шаповалова 1, 2.

- С 9.00 до 13.00: ул. Батуринская 1/2, 11/14; ул. Курортная 1-21, 2-22; ул. Горбачёва 20-40, 45-71; ул. Литвинова 5-19;

- с 9.00 до 17.00: ул. Артемовская 1-25, 2-22; ул. 1-я Володарского 1-29, 2-22; ул. 2-я Володарского 31-85, 18-74; ул. Гастелло 17-37, 26-36; ул. Горбачева 1-43, 2-20; ул. Днепростроевская 23-77, 30-94; ул. Интернациональная 1-37, 10-48; ул. Литвинова 21-41; ул. Вологодская 26-36; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская 1-26, 2-24; ул. Односторонняя 1-27; ул. Каменобродская 1-31, 2-14; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский; ул. Зявкина 24-40; пер. Несветайский 1-13, 2-10; пер. Коломенский 1-9, 2-10; пер. Долевой 9-13, 2-36.

С 5 по 7 августа,

- с 9.00 до 17.00: ул. Некрасовская 1-73, 2-76; пер. Силикатный 19-25, 12, 12А, 12Б; ул. Скачкова 26-30, 21; ул. Мелитопольская 7-17, 8-20; ул. 12-го декабря 62-68; ул. Пугачёва 18-24, 17-23; ул. Молодежная 54-60, 53-59.

С 6 по 9 августа,

- с 9.00 до 16.00: ул. Кржижановского 373-413; ул. Краеведческая 64-126;

С 7 по 9 августа,

- с 9.00 до 17.00, с включением на ночь: ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38

6 августа,

- С 9.00 до 17.00: СНТ «Жемчужина»; СНТ РСМ «Товарищ»; СНТ «Дружба»; СНТ «Росинка»; СНТ «Луч»; СНТ «Красный Аксай»; СНТ «Северная Ривьера»; СНТ «Виноградарь»; СНТ «Космос»; СНТ «Агропром»; СНТ «Мичуринец»; ул. 13-я линия 1-15, 2-16; ул. 15-я линия 1-11, 2-12; ул. Советская 12-20; ул. Лелюшенко 7, 7Б, 9, 9/1, 9/2; ул. Миронова 3/2; пер. Кристальный 5.

7 августа,

- С 9.00 до 13.00: дома на Штахановского 16, 18, 20, 20/1, 22, 24,

- С 13.00 до 17.00: дома на Штахановского 18, 20, 20/1, 22.

- С 10.00 до 12.00: пр. Буденновский, 2;

- С 10 до 16.00: ул. Двинская 22-30; ул. 26-го Июня 21-31, 20-30; ул. Щербакова 95-109; ул. Волжская 21-29, 28-38; ул. Калужская 1-37, 2-26; ул. Абаканская 1-55, 2-20;

- С 9.00 до 17.00: ул. Мечникова 116, 118, 120, 120В, 122, 126; ул. Дранко 129; пер. Халтуринский 167, 169, 214.

8 августа,

- С 9.00 до 12.00: пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 1-17; ул. Родниковая 3-17, 14, 36-54; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Кумский 3-7, 2-6; пер. Майкопский 7-33, 2-18; ул. Песчаная 1-21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 29-47, 14-26; пер. Сулинский 1-15 ;

- С 9.00 до 18.00: пер. Весёлый 7-9, 2-16; ул. Минераловодская 146; ул. Достоевского 1-7, 2-12; ул. Некрасовская 1-73, 4-76; ул. Писательская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-25; ул. Скачкова 21-49, 26-30

- С 9.00 до 17.00: ул. Козлова 62/148, 65В, 65Е, 65Д; пер. Халтуринский 208/137, 204, 206, 206А, 206Б, 206В/106; ул. Дранко 129/2, 129/1; ул. Детская 137-207, 136-184А; пер. Конный 25-45, 34-56; ул. Книжная 125-159, 140-170; пер. Красной Звезды 33-43, 32-48; пер. Марины Расковой 21-61, 24-60.

9 августа,

- С 9.00 до 16.00: ул. Пушкинская 169, 134, 169/163, 171, 173-176; ул. Максима Горького 166-174; пер. Университетский 115

- С 9.00 до 17.00: ул. Козлова 62/148, 64/157; ул. Нефёдова 59, 63, 65; пер. Братский 113; пер. Халтуринский 155, 157

До 9 августа, ежедневно, с 9 до 17.00, с включением на ночь:

- ул. Ленинаканская 21-47А, 20-44; ул. Вологодская 6-20; ул. Амиряна; ул. Баграмяна; пер. Дубовский.