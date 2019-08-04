Азовское сидение-2019: Казаки дали решительный и последний бой туркам, защищая древнюю крепость

В субботу, 4 августа, в Азове состоялся 15-й фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова», посвященный историческим событиям 1641 года, когда казаки — донские и запорожские вместе — ценой неимоверных усилий, обороняясь от многократно превосходивших их по численности турецких войск, отстояли древнюю крепость Азов.

Участники битвы за Азов.Фото: Александр СТЕПАНОВ

И, по всей видимости, в этом году реконструкция — по крайней мере, в таком формате, в котором она просуществовала начиная с 2004 года, - проводилась в последний раз. В следующем году исторические клубы возьмутся за другую тему — они будут восстанавливать Азовские походы Петра Первого.

250-тысячному турецкому войску...Фото: Александр СТЕПАНОВ

Поэтому, конечно же, известие о том, что «Осада Азова-2019» станет последней, вызвало небывалый ажиотаж — народ съехался практически со всей страны.

...противостояли около шести тысяч защитников крепости.Фото: Александр СТЕПАНОВ

- Сегодня здесь собрались реконструкторы, члены исторических клубов из многих городов и регионов Российской Федерации, - отметил замгубернатора Михаил Корнеев. - Именно они дадут нам возможность напрямую прикоснуться к нашей славной истории. Именно на этой земле ковались первые победы молодого российского государства, укреплялись и защищались границы. И к этим событиям были причастны наши славные предки - донские казаки.

Первыми в бою сошлись два сильных воина - по одному богатырю с каждой стороны...Фото: Александр СТЕПАНОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Казаки заняли с боями Азов, который в середине 15-го века турки превратили в мощную крепость, летом 1637 года.

И в течение нескольких лет, последовавших затем, превратили его, с одной стороны, в торговый город, а с другой — в мощный форпост на южных рубежах.

...но турки вероломно захватили победившего казака в плен.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Турция, занятая в то время войной с Персией, только в мае 1641 года направила наконец в Азов войско, чтобы вернуть себе крепость обратно. И это была очень сильная и большая армия — свыше 250 тысяч воинов, более ста тяжелых пушек, еще тридцать для навесной стрельбы и около семисот мелкокалиберных. Плюс флот — сотня больших галер и еще несколько сотен кораблей, военных и с провиантом, поменьше.

И началась битва.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Для сравнения: гарнизон крепости насчитывал 5367 казаков и восемьсот их жен.

25 июня турки открыли по Азову ураганный артиллерийский огонь, который продолжался две недели, перемежаясь штурмами — командующий турецкими войсками Гусейн-Дели предпринял за это время четыре попытки захватить город.

Четыре раза приказывал за две недели мощного артобстрела Гусейн-Паша взять крепость.Фото: Александр СТЕПАНОВ

«Дым топился до небес», - писали об этом событии современники. Были разрушены много зданий, погибли сотни людей, но казаки выстояли.

И всякий раз захватчиков гнали прочь.Фото: Александр СТЕПАНОВ

И три месяца они обороняли крепость. И когда уже атаман Осип Петров, посоветовавшись с товарищами, принял решение дать последний и решительный бой туркам, чтобы погибнуть в открытом поле, казаки, выйдя 26 сентября из крепостных ворот... не застали противника. Армия Гусейн-Дели ушла.

А схватки были кровопролитными, жестокими.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Ни те, ни другие не жалели ни себя, ни противника.Фото: Александр СТЕПАНОВ

И все-таки казаки сумели выстоять: три месяца длилась осада, но туркам так и не удалось сломить защитников Азова.Фото: Александр СТЕПАНОВ