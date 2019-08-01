«Ущерб идет на миллионы»: В трех районах Ростовской области произошла массовая гибель пчел

В Ростовской области сообщают о гибели пчел сразу в трех районах — Аксайском, Верхнедонском и Миллеровском. Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора. Пчеловодам нанесен существенный ущерб - в некоторых хозяйствах пасечники лишились 75 процентов пчел.

В некоторых хозяйствах пасечники лишились 75% пчел.Фото: Олег УКЛАДОВ

В ЭТОМ ГОДУ ПРОСТО АПОГЕЙ

В частности, в ведомстве сообщили: к ним стали жаловаться пчеловоды, которые несут колоссальные убытки. Только в одном Миллеровском районе пострадало больше трех тысяч пчелосмей. Речь идет об огромных убытках. Так, если одна пчелосемья стоит минимум четыре тысячи рублей, то, умножив эту цифру на павших, выходит по самым скромным подсчетам 12 миллионов (!) только в одном районе.

- На самом деле, ситуация с гибелью пчел повторяется не первый год, - рассказали в Управлении. - Однако в этом году просто апогей: жалоб стало очень много. Причем не только на Дону, но и в других регионах России. Предполагаемой причиной являются ядохимикаты, которыми обрабатывают сельхозкультуры. В обращениях указывается на обработку самолетами и наземной техникой, аппаратурой с грубыми нарушениями регламента безопасного применения пестицидов сельхозпроизводителями.

По словам специалистов, в течение последних восьми лет в стране нет должного контроля производства, применения и оборота пестицидов и агрохимикатов. До этого полномочия по такому контролю и надзору были у того самого Россельхонадзора, к специалистам которого по старинке идут с жалобами пчеловоды. Вот только законных оснований предъявить что-то аграриям у ведомства теперь нет.

В одном только Миллеровском районе пострадало больше трех тысяч пчелосмей.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

УГРОЗА НЕ ТОЛЬКО ПЧЕЛАМ, НО И ЧЕЛОВЕКУ

- Владельцы сельхозугодий помнят еще времена, когда процесс применения пестицидов на полях приезжали контролировать наши инспекторы, - говорит наш собеседник. - Теперь же это отдано на откуп фермерам: сколько, когда и какую «химию» использовать на полях они решают сами. В целях оптимизации расходов и в погоне за прибылью аграрии нередко закупают дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Азии. Качество таких препаратов сомнительно, а безопасность их не установлена. И вот результат.

В ведомстве напоминают, что неразумное применение пестицидов и агрохимикатов приводит к высоким рискам загрязнения окружающей среды. Присутствие химически устойчивых пестицидов в почве, воде, продуктах питания, их способность накапливаться там, представляют серьезную опасность и для здоровья человека. Там же подчеркивают, что особенно пристального внимания требуют и ввоз препаратов из третьих стран, а также их оборот в России.

- Когда-то у нас таким надзором занимался целый отдел, и, если решение вернуть полномочия по контролю будет принято, то наши специалисты готовы - они еще не забыли как это делается, - заключил собеседник.

Даже, если мед и взлетит в цене, пчеловоды богаче в такой ситуации точно не будут.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

КОМПЕТЕНТНО

Мед может подорожать, но пчеловоды богаче не станут

- Даже подсчитать возможные убытки с наскоку тяжело, - рассказал донской пчеловод с многолетним стажем, попросивший не называть его имени. - Ведь разные породы, разные цены. Ясно одно, хозяйствам, в которых погибли пчелы, нужно будет покупать, так называемый отводок - в нем всего одна пчелосемья. Стоимость каждого - от четырех до семи тысяч рублей. И только через несколько месяцев они начнут приносить мед.

Пчеловоды, которые работают с агрофирмами договариваются о том, чтобы использовать их поля. Но часто никаких договоров не подписывают, а потому - кому какие претензии предъявлять и на каких основаниях?

Некоторые, конечно, предупреждают: мол, будем обрабатывать поля, тогда пчел закрывают в ульях. Но и тут есть риск того, что, если у аграриев произойдет какая-то накладка, то пчелы от жары могут просто задохнуться. Такие случаи уже были.

Действительно, когда несколько лет назад у Росельхознадзора были полномочия по контролю за оборотом пестицидов, такой вакханалии не было. Зато теперь каждый обрабатывает как на душу положит. Многие препараты, которые раньше было не достать или они были запрещены, сейчас спокойно продаются в Интернете. Более того, их тебе еще и с доставкой на дом привезут.

Если ситуация продолжится в том же духе, то и цена на мед взлетит. Сейчас трехлитровый баллон можно купить от 500 до 4 тысяч рублей. Что будет дальше, трудно сказать. Даже, если мед и взлетит в цене, пчеловоды богаче в такой ситуации точно не станут.