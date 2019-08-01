Изобретение ценою в жизнь: Чтобы победить рак, ростовский изобретатель готов продать свой сейф для сала

Ростовский изобретатель Игорь Мироненко прогремел на весь мир после того, как придумал несколько девайсов, которые могут облегчить жизнь своим владельцам. Чего стоит только его сковородка для правого и левого окорочков, или аппарат для газирования рассола, или переноска для кота со встроенными вентиляторами. Есть еще самая длинная палка для селфи, занесенная в «Книгу рекордов России», и даже баян с GPS-навигатором, который поможет подвыпившему хозяину самому найти дорогу до дома.

В новороченный гаджет помещаются два яйца, сало с лучком и чесночок. А также сама тара для горячительного. Фото: Игорь Мироненко, все права защищены. Публикация фотографии только с письменного согласия автора.

ПИТЬ ВОДКУ НАПЕРСТКАМИ

Но одно из самых любимых изобретений - на его разработку и внедрение ушло больше трех лет(!), сам Игорь называет сейф для сала, в котором есть все для застолья - даже кнопка селфи-камеры, сигнализация от собутыльников и датчик изменения местоположения сейфа.

Однако теперь Мироненко готов с ним расстаться. Несколько лет Игорь борется со страшной болезнью. Медики диагностировали у него рак кожи. По его словам, сейчас на носу очередная операция по ее пересадке. Саму хирургическую манипуляцию в Москве обещают сделать бесплатно.

- Но деньги все равно нужны, - разводит руками изобретатель. - Болезнь отнимает много сил и средств: нужно сдавать анализы, проходить обследования, на дорогу и опять же - на что-то жить. Вот я и решил продать свой любимый арт-объект. Вещь редкая, в единственном экземпляре. Верю, что новый хозяин сможет найти ему достойное применение. К тому же, у него всегда будет ответ на главный вопрос тостующих: можно ли пить русскую водку наперстками?

Во время пира хозяин мини-бара может легко воспользоваться кнопкой для камеры, чтобы сделать селфи с коллегами по застолью. Фото: Игорь Мироненко, все права защищены. Публикация фотографии только с письменного согласия автора.

САЛО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Так, в новороченный гаджет помещаются два яйца, сало с лучком. А также сама тара для горячительного - три наперстка и фляга на 100 граммов. Для удобства есть нож и даже электронные весы. Последние в сейфе неслучайно. По словам Игоря, в день можно есть не больше 30 граммов сала. А это поможет добавить здоровья организму.

Кроме того, во время пира хозяин мини-бара может легко воспользоваться кнопкой для камеры, чтобы сделать селфи с коллегами по застолью. На смартфон владельца в числе прочего передаются данные с датчика температуры и координаты местонахождения умного сейфа.

- Он прослужит долго, - нахваливает любимое детище Игорь, - так как сделан из древа пальмы. Разрешение на нее пришлось даже получать в Дагомысе - через местную администрацию. Я тогда увидел лежащий ствол, когда был на отдыхе, но самовольно его взять не решился, так как за нарушение экологического законодательства могли и оштрафовать.

На смартфон владельца в числе прочего передаются данные с датчика температуры и координаты местонахождения умного сейфа. Фото: Игорь Мироненко, все права защищены. Публикация фотографии только с письменного согласия автора.

«ОН ПРИНЕСЕТ УДАЧУ»

В итоге, ящик получился на шесть сантиметров больше листа формата А-4. Для удобства ящик открывается на 180 градусов. Есть и особый код — но как открывается вкусный сейф Игорь обещал рассказать только его будущему хозяину.

Важные довески к сейфу - не только умный Интернет-датчик, он позволят отследить, где в настоящее время находится сейф для сала. Но и сигнализация. А еще есть крепления для планшета и ручки с несмываемыми чернилами: чтобы после дегустации смогли записать свои ощущения или вдруг на творчество кого пробьет.

В итоге, за свое изобретение Игорь просит 1,5 миллиона рублей.

- Главное, чтобы его новый хозяин был ценителем прекрасного, - говорит Игорь. - Я верю, что он принесет ему удачу, а мне поможет победить недуг. Ведь самое главное в жизни - сама жизнь. И, если мое изобретение кому-то принесет радость, то значит все было не зря.

Ростовский изобретатель Игорь Мироненко прогремел на весь мир после того, как придумал несколько девайсов, которые могут облегчить жизнь своим владельцам.

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