«Арбузы и дыни надо мыть с мылом»: В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и есть бахчевые

Август - традиционный месяц для того, чтобы полакомиться арбузами и дынями. Свои рекомендации о том, как их нужно правильно выбирать, и где покупать бахчевые, чтобы не оказаться на больничной койке, дали в региональном Управлении Роспотребнадзор.

БУМАГА - ДРУГ ПРОДАВЦА

Правило № 1 при выборе бахчевых, по мнению эпидемиологов, звучит так: не стоит покупать их в неустановленных местах торговли, на обочинах дорог и во дворах домов. Почему? Потому, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того - те же арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. И это, явно, не пойдет на пользу организму.

В то же время их можно приобретать на рынках, в торговых комплексах, оборудованных палатках и лотках, где продавцы находятся на вполне себе законных основаниях. Уточнить так ли это, можно, истребовав у них документы, которые должны быть на продукцию в обязательном порядке и предоставляться по первому требованию клиента. В частности, речь идет о товарно-сопроводительной документации. Она своя для каждого названия товара. В наличии должна быть декларация о соответствии, а в ней - регистрационный номер, срок действия, название организации, принявшего декларацию, а также наименование органа, ее зарегистрировавшего. При этом документ должен быть заверен подписью и печатью поставщика или продавца, а еще в них должны быть указаны их адреса и телефоны.

Кроме этого, у самого торговца должна быть личная медицинская книжка с пройденным медосмотром и гигиенической подготовкой, причем при себе - на рабочем месте. Из других документов - на самой точке должны быть информация о реализаторе, вывеска с указанием времени работы и, конечно же, весы.

Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НИТРАТНУЮ ЯГОДУ

По словам санитарных врачей, вся продукция на официальных точках проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. А значит, как минимум, превышения нитратов в ягодах выше допустимых норм, можно не опасаться.

Кстати о них. Определить наличие нитратов можно только лабораторным методом. Правда, есть моменты, которые могут выдать и их. Так, цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Кроме того, волокна, идущие от сердцевины к корке, должны быть белыми, у «неправильного» арбуза они со всеми оттенками желтого. Ну, и наконец, от трапезы стоит отказаться, если у ягоды поверхность среза глянцевая и гладкая. В норме она должна искриться крупинками.

Ростовские специалисты говорят, что разрезать ягоду для пробы продавцам запрещено.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ - ХОРОШЕНЬКО ОТЛУПИТЬ

Итак, место для торговли арбузами или дынями должно, во-первых, иметь навес. Во-вторых, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом. И, в-третьих, в конце рабочего дня ягоды должны убирать с улицы.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами.

- У зрелого арбуза сухая плодоножка, у него целостный покров, яркий и контрастный цвет корки, а светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым, - говорят специалисты. - Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, плод незрелый. При при ударе согнутым пальцем зрелый арбуз издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст, а при ударе ладонью - вибрирует.

Что касается дынь, то у них противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая - это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. И главное - от плода обязательно должен исходить аромат, а вот если запаха нет, то покупать такой не стоит.

КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ОТРАВЛЕНИЕ

Эпидемиологи строго настрого запрещают покупать надрезанные арбузы и дыни.

- Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, - пояснили в Управлении. - И, еще - перед употреблением нужно тщательно вымыть арбуз или дыню не просто под проточной водой, а с мылом. В противном случае, частички почвы и пыли, а также микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

Не лишним будет напомнить о том, что разрезанные арбузы и дыни нужно хранить только в холодильнике.

По словам санитарных врачей, вся продукция на официальных точках проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Арбуз - ценный продукт, содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз - исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.