2019-08-08T12:06:45+03:00
Общество

Подорожание проезда в Ростове-на-Дону 10 августа 2019 года: кто и сколько будет платить

Уже с субботы кошельки потяжелеют на 2-3 рубля
Ольга ГОПАЛО
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Уже с субботы кошельки потяжелеют на 2-3 рубля.Уже с субботы кошельки потяжелеют на 2-3 рубля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Власти Ростова-на-Дону назвали дату подорожания проезда в общественном транспорте города. Однако новая жизнь, по традиции, начнется не с понедельника. Уже в субботу, 10 августа, кошельки пассажиров станут легче. Так, за наличный расчет в один конец придется заплатить 26 рублей, за безналичный - 23 рубля. Правда, речь идет только об автобусах. В трамваях и троллейбусах пока все останется по прежнему - проезд по 17 рублей.

Разговоры об удорожании проезда в общественном транспорте города велись уже с середины лета. Однако до последнего городские чиновники не озвучивали дату. Теперь же в силу вступает долгожданное для транспортников постановление горадминистрации «Об установлении тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте городского сообщения». По нему ростовчане и гости города будут платить за поездку на два-три рубля больше. И, надо сказать, народ эта цифра не очень возмутила.

За наличный расчет в один конец придется заплатить 26 рублей, за безналичный - 23 рубля. Фото: ГОПАЛО Ольга.

За наличный расчет в один конец придется заплатить 26 рублей, за безналичный - 23 рубля. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Изменения в городском транспорте налицо - он стал ходить регулярно, с улиц исчезли ржавые и разваленные маршрутки, а на их место пришли новенькие автобусы с кондиционерами. Да и уровень обслуживания со стороны водителей, также стал лучше - гневных жалоб на хамящих и дымящих водил стало значительно меньше.

К тому же, по словам транспортников, даже с новой ценой на проезд она все равно далека от желаемой суммы. Последний раз тарифы на проезд в автобусах в последний раз изменялись два года назад - в октябре 2017. И тогда повышение было более впечатляющим: с 17 до 24 рублей. Но уже за пару лет рост на топливо составил почти 39 процентов, коммуналка подскочила в цене на 18 процентов, а больнее всего по карману ударила стоимость материалов и запасных частей - она выросла на 51,4 процента. Свой вклад в общую копилку добавил и НДС, выросший до 20 процентов, а также расчет по обязательствам - многие предприятия взяли нынешний транспорт в лизинг. Причину же вежливости водителей они объясняют дифференцированной зарплатой.

КСТАТИ

Половину все также будут платить не имеющие других льгот женщины от 55 лет и мужчины от - 60 лет, а также обучающиеся. На компенсацию расходов перевозчикам из городского бюджета планируют выплатить 11 366,8 тысячи руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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