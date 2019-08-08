«Обычно такое я снимал только в репортажах»: У известного телеведущего угнали и разбили машину в ростовском автосервисе

Случай, который накануне произошел в Ростове-на-Дону похож на сюжет для анекдота: сотрудник автосервиса взял машину клиента и попал на ней в ДТП. Вот только самому хозяину иномарки сейчас явно не до смеха. Им оказался известный ведущий телеканала «Россия 1» Николай Соколов. Журналист, неоднократно снимавший ТВ-сюжеты на месте самых громких ЧП в России и мире, до сих пор не может прийти в себя от случившегося.

Николай верит, что найдутся свидетели и все будет хорошо.Фото: Личный архив героя публикации

«В МОСКВЕ МАШИНА — ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

- Обычно такое я снимал только в репортажах, - рассказал газете «Комсомольская правда» - Ростов» Николай. - А теперь вот такое случилось со мной. Я даже подумать не мог, что, оставив машину в проверенном автосервисе, обратно получу груду металла.

Как оказалось, журналист решил продать свою Skoda Fabia и пригнал ее в сервис для предпродажной подготовки.

- Я уже несколько лет живу и работаю в Москве, - продолжает собеседник. - Машиной давно не пользуюсь: там это очень дорогое удовольствие. На метро или общественном транспорте и быстрее, и дешевле. Я принял решение ее продать. Поскольку на машине был ростовский госномер, решил, что лучше это сделать на родине, чтобы вопросов меньше возникало. Очень аккуратно гнал ее по трассе больше тысячи километров. Знакомые посоветовали автосервис, который находится в Аксайском районе Ростовской области. Решил оставить машину на предпродажную подготовку.

Теперь любимая машина ТВ-ведущего выглядит так.Фото: Личный архив героя публикации

«МАШИНУ ВЕРНУЛИ, НО УЖЕ РАЗБИТОЙ»

В итоге в понедельник, 5 августа, Николай, как говорится, сдал машину из рук в руки, а на следующее утро улетел обратно в столицу. Не прошло и нескольких дней, как раздался звонок от директора сервиса.

- Это было примерно в 17 часов, - рассказывает Соколов. - Он сообщил мне: «Около полуночи кто-то из моих сотрудников угнал из сервиса вашу машину и попал на ней в ДТП». Сказать, что я был обескуражен, ничего не сказать. Уже через несколько часов мне позвонили из полиции и предложили срочно приехать в Ростов-на-Дону. Оказалось, что на улице Обсерваторной, 15 мой автомобиль столкнулся с другой иномаркой - в ней ехали муж с женой и их месячный ребенок. Слава богу, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. А у меня было алиби - я в это время был на работе и выходил в прямые эфиры. А угонщик на моей машине уехал с места аварии. Нашли ее у того же автосервиса.

Другая машина, пострадавшая в аварии.Фото: Личный архив героя публикации

«ДЕЛО ХОТЯТ СПУСТИТЬ НА ТОРМОЗА»

Но теперь, по словам ТВ-ведущего, вопросов больше, чем ответов.

- Оказалось, что камеры возле автосервиса чудесным образом перестали работать, а значит выяснить, кто именно угнал мою машину, не представляется возможным, - говорит журналист. Мне позвонили только спустя 17 (!) часов после ДТП. Для меня шок как из уважаемого сервиса вообще могли угнать мою машину?! И еще интересный момент - у водителя другого автомобиля, якобы не работал регистратор в момент столкновения, а значит не видно и того, кто был за рулем моей иномарки. Ощущение такое, что дело просто хотят спустить на тормоза! Кстати, нынешняя рыночная стоимость моей машины около 350 тысяч рублей. И кто теперь компенсирует расходы мне и владельцу другой пострадавшей иномарки.

Теперь ТВ-ведущий проводит собственное расследование.

По поводу случившегося газета «Комсомольская правда» - Ростов» обратилась в управление ГИБДД по региону, там пообещали дать официальный комментарий в самые кратчайшие сроки.

В настоящее время по факту ДТП проводятся следственные действия. Как долго они продлятся, пока неизвестно.

ВАЖНО!

Николай ищет записи с видеорегистраторов, проезжавших мимо автовладельцев. И обращается ко всем, кто мог проезжать в момент аварии по улице Обсерваторной, 15 - с 00:15 до 00:30. Звоните 8-963-773-71-64.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Оплачивать ущерб должен или автосервис, или угонщик

Николай ГУБИН, ростовский юрист:

- Во-первых, между лицом, которое передало свое транспортное средство исполнителю для оказания услуг по ремонту и транспортному обслуживанию, есть потребительские взаимоотношения. Этот факт имеет юридическое значение и попадает под действие закона «О защите прав потребителей». Во-вторых, работник автосервиса имеет трудовые взаимоотношения с работодателем, который несет ответственность и за работника, и за вверенное имущество. Следовательно, должен обеспечивать и сохранность автомобиля. Однако этого не только не произошло: автомобиль попал в ДТП. Поэтому пострадавший владелец разбитой иномарки, в свою очередь, может предъявить претензии как к автосервису, так и к его работнику. На эту тему есть позиция и Верховного суда РФ, которая говорит о том, что управление транспортным средством без законных оснований является основанием для предъявления требований как к первичному потребителю, так и к тому, чье транспортное средство было похищено. Поэтому владелец второго пострадавшего автомобиля имеет также право предъявить свои требования либо тому лицу, которое угнало авто и попало на нем ДТП, либо хозяину автомобиля.