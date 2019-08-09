2019-08-09T13:51:41+03:00
Здоровье

«Спаси жизнь!»: В Зверево пройдет акция по донорству костного мозга

Помочь тем, кто нуждается в пересадке стволовых клеток, может каждый житель Ростовской области
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Помочь тем, кто нуждается в пересадке стволовых клеток, может каждый житель Ростовской области.Помочь тем, кто нуждается в пересадке стволовых клеток, может каждый житель Ростовской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Помочь спасти жизнь другому человеку может каждый житель Ростовской области. Так, уже в ближайшие дни, с 10 по 17 августа, в городе Зверево пройдет акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга». Ее цель - помочь тем, кому необходима пересадка стволовых клеток. Как рассказали в региональном минздраве, акция направлена на привлечение внимания жителей региона к проблеме донорства костного мозга.

В ближайшие дни, с 10 по 17 августа, в городе Зверево пройдет акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни, с 10 по 17 августа, в городе Зверево пройдет акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга».Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАЙТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО БЛИЗНЕЦА СЛОЖНО

Известно, что на этот раз организаторами мероприятия стали мэрия шахтерского города, Русфонд, автономная некоммерческая организация «Южный регистр доноров костного мозга» и общественная организация «Молодые медики Дона». Желающих ждут с паспортом в Центральной городской больнице на улице Обухова, 21. Там потенциальным донорам костного мозга предстоит для начала сдать пять миллилитров крови на типирование и подписать соглашение о вступлении в регистр (см. ниже). А вот стать реальным донором можно как сразу после вступления, так и через годы. Дело в том, что частота генетических близнецов среди всего населения находится в соотношении 1 на 10 000 человек. Поэтому, в случае если HLA-тип донора подойдет какому-нибудь нуждающемуся в пересадке больному, ему предложат пройти дополнительные обследования.

Регистр невозможен без добровольцев, готовых прийти на помощь и спасти жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регистр невозможен без добровольцев, готовых прийти на помощь и спасти жизнь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сдача клеток костного мозга возможна из вены - как сдача крови, и в виде пункции тазовой кости - процедура проводится под наркозом, - говорят специалисты. - Выбор способа сдачи клеток осуществляется по желанию донора.

По словам врачей, стать донором костного мозга может любой человек в возрасте от 18 до 45 лет. При этом у него не должно быть тяжелых хронических заболеваний и других противопоказаний для донорства. Необходимый вес кандидата в доноры - от 50 килограммов.

Некторые медицинские работники Ростова-на-Дону уже стали донорами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некторые медицинские работники Ростова-на-Дону уже стали донорами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

УЖЕ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ РОСТОВЧАН

К слову, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова заработал с 2015 года. В Ростовской области Южный регистр доноров костного мозга начал свою работу в марте.

По словам министра здравоохранения региона Татьяны Быковской, это пример эффективного общественно-государственного партнерства. Кроме того, на Дону сегодня осваиваются новые высокие технологии в оказании медицинской помощи пациентам с лейкозами и иммунными заболеваниями. В ближайшие годы на базе Областной детской клинической больницы планируется создание нового хирургического центра, где будут проводиться операции по пересадке костного мозга. Поэтому создание и развитие Южного регистра доноров очень важно.

К 2024 году в Южный регистр доноров костного мозга ежегодно планируется привлекать до 15 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2024 году в Южный регистр доноров костного мозга ежегодно планируется привлекать до 15 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в него уже вступили более 1,5 тысяч ростовчан. В их числе - актеры Ростовского театра драмы имени Максима Горького. Эстафету они приняли у студентов РостГМУ, медицинских работников детской больницы №1 и городской поликлиники №12 Ростова-на-Дону. Также вошли в Южный регистр доноров сотрудники мэрии Ростова-на-Дону, Управления Федерального казначейства, Сбербанка России, Почты России, Роствертола, РНИИРСа и студенты Ростовского университета путей сообщения.

- Регистр невозможен без добровольцев, готовых прийти на помощь и спасти жизнь, поделившись кроветворными клетками, - отметила Татьяна Юрьевна, являющаяся Почетным донором России. - Мы благодарны всем за такой отклик и ждем от добровольцев, что они присоединятся к донорскому движению на регулярной основе.

К слову, к 2024 году в Южный регистр доноров костного мозга ежегодно планируется привлекать до 15 тысяч человек.

В Ростовской области Южный регистр доноров костного мозга начал свою работу в марте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области Южный регистр доноров костного мозга начал свою работу в марте.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАША СПРАВКА

Южный регистр доноров костного мозга - это некоммерческая организация, созданная в рамках начатой в 2015 году совместной работы министерства здравоохранения Ростовской области и Русфонда по развитию донорства стволовых клеток и пополнения Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Это база добровольцев, потенциальных доноров из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Обезличенные данные будут дублироваться в Национальном регистре доноров костного мозга. Таким образом, база потенциальных доноров костного мозга в России будет расширяться. Известно, что содержание Южного регистра, оплату реагентов и расходных материалов для типирования возьмет на себя Русфонд.

ВАЖНО!

Где можно стать донором костного мозга*

На областной станции переливания крови - г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71, кабинет 10.

В лабораториях «Инвитро». Ближайший адрес офиса можно узнать по бесплатному номеру 8-800-234-30-35.

*Там надо заполнить анкету и сдать 5 мл крови для HLA-типирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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