«На каждом шагу!»: Ростовские врачи рассказали, какие опасности подстерегают малышей дома

Донские медики бьют тревогу. Только за последние несколько дней в реанимации детской областной больницы оказались пятеро (!) детей, которые выпали из окон. Так, один из таких случаев произошел в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону, где с высоты второго этажа на землю упала двухлетняя девочка. Как сообщили в региональном Следственном комитете, ребенок остался в квартире без присмотра родителей и самостоятельно забрался на подоконник. На машине скорой помощи малышку доставили в медицинское учреждение, где за ее жизнь вот уже несколько дней борются врачи.

Мир за окном интересн для ребенка, но таит в себе не мало опасностей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЯТЬ МИНУТ ПОГОДУ СДЕЛАЮТ

К сожалению, нередко спутником подобных случаев становится москитная сетка. Как рассказали в минздраве Ростовской области, она создает у малыша иллюзию защищенности, и он облокачивается на нее. Однако конструкция не выдерживает вес даже самого маленького ребенка - и, как результат, очередная трагедия.

- Увидев открытое окно, дети забираются на подоконник, используя различные предметы мебели, - говорят специалисты. - Поэтому, если в доме маленький ребенок, то нужно подумать и о том, чтобы у окон не было предметов, по которым малыш смог бы взобраться самостоятельно.

Вторая сторона медали - это ответственность самих родителей за жизнь и здоровье своих детей.

- Зачастую родители уверены: две-пять минут погоды не сделают, поэтому оставить малыша одного на короткий промежуток времени не страшно, - рассказывают эксперты. - Однако взрослые не учитывают, что ребенка может привлечь любой шум за окном. И такая любознательность вкупе с подвижностью может довести до беды, особенно если створки раскрыты настежь.

Кстати, такие ЧП чаще всего происходят в возрасте от полутора до четырех лет.

Дети должны быть все время в пол зрения взрослых.Фото: Владимир ФРОЛОВ

НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ

Но немало опасностей поджидает и детей до года. Они гибнут, падая с диванов, кроватей и пеленальных столов.

- Важно помнить, что, если вы решили перепеленать или обработать ребенка, обязательно придерживайте его одной рукой сверху, а другой берите масло, салфетки и присыпки, - учат врачи.

Причиной гибели младенцев могут стать асфиксия и аспирация. Последнее - это когда малыш, срыгнув после еды, лежа в кроватке, захлебывается собственными рвотными массами. Достаточно минуты, чтобы потерять малыша. Спасти его уже будет невозможно: врачи просто не успеют прийти на помощь.

Важно знать - и об этом рассказывает любой педиатр молодым мамам: покормив младенца, надо подержать его вертикально, чтобы срыгнул воздух, и уложить бочком, подложив под него пеленку (чтобы если и срыгнет, то на подушечку).

Ну, и конечно, не стоит забывать о том, что двух-трехнедельный малыш в родительской постели - огромный риск для него самого. Взрослые спят крепко, а, уткнувшись в плечо или грудь, новорожденный даже не умеет еще самостоятельно повернуть голову. И вот очередная трагедия. Чтобы ее избежать, малыш должен быть в своей собственной люльке, но на расстоянии вытянутой руки, чтобы родители его чувствовали.

И еще один важный момент - купание в ванной. Здесь младенца нельзя оставлять без присмотра даже на секунду.

Ребенка нельзя оставлять одного нигде.Фото: Евгения ГУСЕВА

ВРАЧ ВСЕГДА ПОДСКАЖЕТ

Не лишним будет напомнить, что жизнь и здоровье детей зависят от взрослых! Но что делать, если сами взрослые - еще порой маленькие дети?! Они заняты своими мобильниками и соцсетями больше, чем собственными детьми. Отсюда происходят и другие трагедии: перевернул кашу - и погиб, тарелку супа - и с ожогами попал в больницу, проглотил разбросанные на видном месте лекарства - и пищевое отравление, заглотнул батарейку или мелкий предмет - и вот уже в лучшем случае в эндоскопическом отделении той же детской ростовской областной больницы.

Узнать об опасностях молодые родители могут в школах для беременных, которые действует при каждой женской консультации. Кроме того, существует первый патронаж, когда в первые дни после рождения ребенка педиатр или медицинская сестра приходят в дом. А во время первого общения с неонатологом молодым родителям вручают памятки. Их разработали специалисты донского минздрава. Взять их можно как в поликлинике, так и в любой женской консультации. И помните: кто предупрежден, тот вооружен. Но, пожалуй, главное правило - ни на секунду не упускайте чадо из виду. А гаджетами пользуйтесь во время сна малыша.

Ребенка мало выносить и родить.Фото: Иван ВИСЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Самое главное и дорогое - это диалог»

Начальник отдела материнства и детства минздрава РО Татьяна Выгонская:

- За семь месяцев этого года в Ростовской области умерли 99 детей. От внешних причин в общей структуре погибли 49 детей. Благодаря проводимой профилактике цифры меньше, чем за тот же период прошлого года, но все равно это очень страшные потери.

Факт остается фактом: смертность детей до года выше, чем вся остальная. Этот период самый сложный для выживаемости. Если ребенок рождается с проблемам - пороками или заболеваниями, то, если ему можно помочь, ему помогают, а если нет, он, к сожалению, уходит.

Старшие же дети чаще погибают от внешних причин, в том числе в дорожных авариях. С апреля по всей стране регистрируются случаи выпадения детей из окон. В основном, в возрасте от полутора до четырех лет, но не так давно упал и десятилетний ребенок.

Всего в области от катотравм за семь месяцев пострадало 16 детей: 8 выпало из окон и 8 - с пеленального стола, дивана, велосипеда и т.д. Мне вообще непонятно, зачем, когда есть маленький ребенок в семье, распахивать окна?

Еще одна обидная и страшная причина - утопления в воде: когда дети купаются в необорудованных местах и без взрослых.

Начальник отдела материнства и детства Минздрава Ростовской области Татьяна Выгонская. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

Чтобы это происходило как можно реже, с детьми надо больше разговаривать: но не просто говорить «нельзя», а объяснять, почему нельзя. Ведь самое дорогое - это детско-родительский диалог. Эту тонкую нить доверия и взаимопонимания нужно поддерживать постоянно. К том же потеря общения может стать причиной суицида. Когда ребенку некуда идти и он не знает, что делать в этой ситуации, он должен знать, что рядом с ним всегда есть взрослый, который обязательно поможет.

Ну, и наконец, случаи жестокого обращения с детьми. В этом вопросе неравнодушие должны проявлять и соседи, которые видят пьяных родителей, заплаканного ребенка и слышат в доме ругань. Именно они должны не молчать до тех пор, когда беда уже произошла, а подать сигнал в соответствующие органы.