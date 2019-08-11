Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 12-18 августа 2019: где и когда. Энергетики сообщают об отключениях электричества, которые ждут жителей донской столицы в ближайшие дни. Говорят, что все они будут проходить в плановом режиме. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения*

12-16 августа с 09:00 до 18:00:

- ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24.

12 августа с 10:00 до 12:00:

- ул. Очаковская 25-61, 28-56; ул. Красных Зорь 105-139, 110-136; пер. Крепостной 13-59, 24-64, 30/30, 43/98; ул. Социалистическая 186-200, 185-193; ул. Петровская 59-75, 84-100.

12 августа с 09:00 до 16:00:

- ул. Б. Садовая 81-83; ул. Чехова 31-35, 48-52.

12 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. М. Горького 268, 270, 272, 274, 295; просп. Театральный 48; ул. Каяни 11-13.

- просп. 40-летия Победы 57А, 61/2, 61/3, 61/4, 63, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 67, 67/3.

- ул. Фурмановская 45-55, 54-80; пер. Кошевого 29-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-62; пер. Батумский 28-56.

- ул. Вологодская 26-36; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская 1-26, 2-24; ул. Односторонняя 1-27; ул. Каменобродская 1-31, 2-14; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский.

- ул. Ленинаканская 21-47А, 20-44; ул. Вологодская 6-20; ул. Амиряна; ул. Баграмяна; пер. Дубовский.

12 августа с 05:00 до 20:00:

- пер. Изыскательский 5; ул. Вавилова 64, 67В.

12 августа с 09:00 до 13:00:

- ул. Войкова 136, 197, 144-180; пер. 1-й Поселковый 63, 2-4.

12 августа с 13:00 до 16:00:

- ул. Войкова 114-184, 136, 151-245,197, 199; ул. Железнодорожный Верхний Проезд 22-26, 49-53, 73-93; ул. Железнодорожный Нижний Проезд 91-101; пер. Жемчужный 39-49, 44-48; пер. Зарядный 80-90, 95-99; ул. Набережная 91-105, 281-293; пер. Невысокий Спуск 16- 22, 23; ул. Портовая 317-381; пер. Поселковый 1-й 1-5, 2-10, 63; пер. 2-й Поселковый 4-32, 1-5; пер. Рабфаковский 1-3, 2-6, 20-26; пер. Туристкий 5-11, 6-12; ул. Циолковского 131, 131А, 131Б, 133; пер. Яркий 5-35, 24-36; пер. Авральский Тупик 13-15, 6.

13 августа с 10:00 до 14:00:

- ул. Петровская 47, 52-78; просп. Кировский 26-30, 23, 23А, 23Б; ул. Социалистическая 153; ул. Журавлева 29-31.

13-16 августа с 10:00 до 16:00:

- ул. Двинская 22-30; ул. 26-го Июня 21-31, 20-30; ул. Щербакова 95-109; ул. Волжская 21-29, 28-38; ул. Калужская 1-37, 2-26; ул. Абаканская 1-55, 2-20.

13 августа с 09:00 до 16:00:

- пр. Ворошиловский 29; ул. Станиславского 57-73, 92-106; пер. Семашко 21, 22-24; ул. Станиславского 71-83, 104-118; пер. Газетный 19-27, 20-32; ул. Московская 74-76; ул. Тургеневская 73-89, 66-78.

13 августа с 09:00 до 17:00:

- просп. 40-летия Победы 67А, 67/1, 67/2, 67/5, 69, 69/1, 69/2.

- ул. Нансена 363-393; ул. Центральная 1-19, 2-28; ул. Рылеева 1-35, 2-28; ул. Пешкова 1-43, 2-32; ул. Отдыха; ул. Краснопресненская; ул. Березовская; пер. Нежинский; пер. Новозыбковский.

- ул. Вавилова 56-88, 69-85; ул. Королева 1Б, 1В, 1Г; ул. Неклиновская; ул. Смелая; ул. Ольгинская; ул. Обливская; ул. Полоцкая; ул. Монтажная; ул. Днепроградская; ул. Инженерная; пер. Радиаторный; пер. Изыскательский; С/т «Импульс»; С/т «Ригель».

- просп. Коммунистический 2, 2/1, 2/2, 2/3; просп. Стачки 191/14; ул. Тружеников 16, 20, 18, 18Б, 22.

14 августа с 09:00 до 16:00:

- ул. Береговая 43, 43А; ул. Седова 6/3, 11-15; просп. Соколова 7-11; 4-4А; просп. Ворошиловский 2/2.

14 августа с 09:00 до 17:00:

- пл. Свободы 4, 8/1, 12; ул. Закруткина 3-5/7.

- ул. Нансена 337-367; ул. Гатчинская 1-25, 2-28; ул. Маяковского 1-31, 2-24; ул. Завкомовская 1-21, 2-32; пер. Туркменский 1-85, 2-32; пер. Чернышевского 1-33, 2-38.

- ул. Фурмановская 70-80; пер. Ялтинский 30-62; пер. Батумский 25-47, 28-56.

- с/т «Жемчужина»; с/т «РСМ-Товарищ»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Северная Ривьера»; с/т «Виноградарь»; с/т «Мичуринец».

- ул. 13-я линия 1-15, 2-16; ул. 15-я линия 1-11, 2-12; ул. Советская 12-20.

- просп. Коммунистический 6, 10, 8/1, 4/1, 12б, 6/1.

- Пос. «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 41-79; ул. Борисоглебская 58-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; ул. Шеболдаева 97, 97/2; ул. Волоколамская 1/99, 1Б, 4, 8, 8А; пер. Технологический; пер. Экскаваторный; пер. Курильский.

15 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. Российская 16-40, 5-23; ул. Хасанская 1-35, 2-24; ул. Монгольская 3-21, 2-22; ул. 12-го Декабря 53.

- ул. Нансена 305-331; ул. Цурюпы; ул. Зырянская; ул. Гурьевская; ул. Абхазская; пер. Молдавский; пер. Поморский; пер. Карельский.

- ул. Бодрая 89-121; С/т «Авангард»; С/т «Звезда»; С/т «Энергия»; С/т «Полиграфист»; С/т «Весна»; С/т «Северный»; С/т «Рассвет».

- пер. Археологический 2-6; ул. Всесоюзная 7-137, 6-122; пер. Милютинский 6, 6А; пер. Миусский 6-8, 21-31, 34-38, 46, 33-35; ул. Набережная 3-27, 47-121, 64; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 37-41, 42-52; пер. Урицкого 4, 7-11; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5.

15 августа с 09:00 до 16:00:

- ул. Петровская 47, 52-78; просп. Кировский 26-30, 23, 23А, 23Б; ул. Социалистическая 153; ул. Журавлева 29-31.

15-16 августа с 09:00 до 17:00:

- пос. Верхнетемерницкий: ул. Космическая; ул. Галактическая; ул. Венеры; ул. Вселенная; пер. Атмосферный; пер. Оптический.

16 августа с 09:00 до 16:00:

- ул. Всесоюзная 130-162; пер. Молодогвардейский 3-23; ул. Набережная 113-165; пер. Промысловый 2-16, 1-17; пер. Станционный 2-6, 3-11; пер. Фиолетова 2-16, 1-17.

- пер. Университетский 42; ул. Б. Садовая 105.

- ул. Нансена 95.

*По данным Донэнерго.