2019-08-10T17:53:57+03:00
Общество

«Поженились в День влюбленных и много путешествуем»: Спортивная семья из города Шахты победила во Всероссийском конкурсе

За звание «Семья года-2019» боролись жители из 85 регионов страны
Ольга ГОПАЛО
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В родном городе семью Славянских знают многие. Фото: Правительство РО.В родном городе семью Славянских знают многие. Фото: Правительство РО.
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Во Всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья из города Шахты Ростовской области. Известно, что за это звание боролись около 350 ячеек общества из 85 регионов страны. В итоге, Олеся и Евгений Славянские стали лучшими в номинации «Молодая семья». Теперь их имена войдут в издание национальной книги-летописи «Семья года, Россия, 2019 год».

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А #сегодня у кого День Рождения?)) . У меня . И это - одно из самых лучших!)
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МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Надо сказать, что в родном городе семью Славянских знают многие. В их спортивно-досуговом центре занимаются порядка трехсот ребят. А еще супруги часто устраивают фестивали, спортивные праздники и акции.

- Наша семья родилась 14 февраля, - поделилась Олеся Витальевна. - И десятилетний стаж семейной жизни - первое наше достижение.

По ее словам, семейное дело появилось у супругов после рождения дочери. Зато теперь здесь есть и секция акробатического рок-н-ролла, и батутного спорта, и акробатики, и гимнастики, и эстрадных танцев. И как результат - награды подопечных во Всероссийских и международных соревнований.

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#помчали
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ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

34-летний Евгений - тренер по парной акробатике спортсменов акробатического рок-н-ролла. Олеся - бизнес-тренер. В их копилке - сотни различных дипломов.

Дети также не отстают от спортивных и успешных родителей. Так, у дочери Алисы в ее неполные десять лет уже первый взрослый разряд по акробатическому рок-н-роллу, она - член сборной Ростовской области и призер Южного федерального округа. А еще девочка отлично танцует.

Ее младший пятилетний братик пока без громких титулов, но родители уверены: все впереди. Мальчик занимается танцами, батутным спортом и футболом.

Главным своим достижением Славянские считаю свою семью. Фото: Правительство РО.

Главным своим достижением Славянские считаю свою семью. Фото: Правительство РО.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЧУВСТВО ЮМОРА

Кстати, несмотря на все обилие различных наград и дипломов, главным своим достижением Славянские считают свою семью. И, в частности, уважение интересов каждого ее члена, ценность старшего поколения, ведение здорового образа жизни и чувство юмора.

- Если дети будут постоянно чувствовать защиту и любовь семьи, то вырастут здоровыми, крепкими духом, уверенными в себе и в своих силах, - говорят супруги-победители.

А еще все вместе очень много путешествуют, как по работе, так и просто ради совместного отдыха. Так, каждый Новый год семья отмечает в разных городах и странах. И каждый раз наряжая елку, вспоминают о семейных путешествиях.

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Супруги-победители
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ИСТОЧНИК KP.RU

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