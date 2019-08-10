«Поженились в День влюбленных и много путешествуем»: Спортивная семья из города Шахты победила во Всероссийском конкурсе
Во Всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья из города Шахты Ростовской области. Известно, что за это звание боролись около 350 ячеек общества из 85 регионов страны. В итоге, Олеся и Евгений Славянские стали лучшими в номинации «Молодая семья». Теперь их имена войдут в издание национальной книги-летописи «Семья года, Россия, 2019 год».
МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Надо сказать, что в родном городе семью Славянских знают многие. В их спортивно-досуговом центре занимаются порядка трехсот ребят. А еще супруги часто устраивают фестивали, спортивные праздники и акции.
- Наша семья родилась 14 февраля, - поделилась Олеся Витальевна. - И десятилетний стаж семейной жизни - первое наше достижение.
По ее словам, семейное дело появилось у супругов после рождения дочери. Зато теперь здесь есть и секция акробатического рок-н-ролла, и батутного спорта, и акробатики, и гимнастики, и эстрадных танцев. И как результат - награды подопечных во Всероссийских и международных соревнований.
ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ
34-летний Евгений - тренер по парной акробатике спортсменов акробатического рок-н-ролла. Олеся - бизнес-тренер. В их копилке - сотни различных дипломов.
Дети также не отстают от спортивных и успешных родителей. Так, у дочери Алисы в ее неполные десять лет уже первый взрослый разряд по акробатическому рок-н-роллу, она - член сборной Ростовской области и призер Южного федерального округа. А еще девочка отлично танцует.
Ее младший пятилетний братик пока без громких титулов, но родители уверены: все впереди. Мальчик занимается танцами, батутным спортом и футболом.
Главным своим достижением Славянские считаю свою семью. Фото: Правительство РО.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЧУВСТВО ЮМОРА
Кстати, несмотря на все обилие различных наград и дипломов, главным своим достижением Славянские считают свою семью. И, в частности, уважение интересов каждого ее члена, ценность старшего поколения, ведение здорового образа жизни и чувство юмора.
- Если дети будут постоянно чувствовать защиту и любовь семьи, то вырастут здоровыми, крепкими духом, уверенными в себе и в своих силах, - говорят супруги-победители.
А еще все вместе очень много путешествуют, как по работе, так и просто ради совместного отдыха. Так, каждый Новый год семья отмечает в разных городах и странах. И каждый раз наряжая елку, вспоминают о семейных путешествиях.
ИСТОЧНИК KP.RU