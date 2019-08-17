Выходные 17-18 августа 2019 в парках Ростова-на-Дону: кино, дискотеки и концерты. Как рассказали в городском управлении культуры, это и многое другое ждет гостей и жителей донской столицы уже совсем скоро. Изучайте и приходите.

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

17 августа

19.00-19.00 - Выставка работ художников "Донская палитра".

19.00-19.00 - Выставка работ прикладного искусства "Донская палата искусств и ремесел".

18.00 - 20.00 - Вечерний праздничный концрт "Жаркое лето".

20.00-22.30 - Вечерний показ спектакля "Вишневый сад".

10.00-13.00, 15.00-18.00 - Пространство "Люди. Книги. Впечатления".

18.00-21.00 - Дискотека кому за 30...".

18 августа

19.00-19.00 - Выставка работ художников "Донская палитра".

19.00-19.00 - Выставка работ прикладного искусства "Донская палата искусств и ремесел".

17.00-20.00 - Праздничный концерт в рамках благотворительной акции "Улыбнемся солнечному дню".

10.00-13.00, 15.00-18.00 - Пространство "Люди. Книги. Впечатления".

10.00-18.00 - Выставка предметов старины.

18.00-21.00 - Дискотека кому за 30...".

В парках будет чем заняться в ближайшие дни.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПАРК ИМ. ОКТЯБРЯ

17 августа

11.00 до 16.00 - Турнир по мини-футболу среди дворовых команд города.

18 августа

17.00 до 19.00 - «Воскресенье – день семейный» - программа семейного отдыха.

17.30 до 18.30 - «Читальный зал под открытым небом» - работа выездного читального пункта библ. им. Мичурина.

ПАРК ИМ. ОСТРОВСКОГО

17 августа

11.00, 16.00 - Увлекательные выходные: игры и танцы для детей.

18 августа

11.00, 16.00 - Увлекательные выходные: игры и танцы для детей.

20 августа

15.00 - Оздоровительно-профилактическая программ «Светофор здоровья». ОМС. Права и обязанности застрахованных. Эндокринология. Ожирение-порблема современного общества. Питание. Образ жизни. «Ваш выбор: пробовать или не пробовать?». Выставка книжной литературы «Ваш выбор-здоровье, успех».

22 августа

10.30 - День Государственного флага РФ. Познавательный час истории «Три цвета России» (значение государственных символов).

10.30 - Мастерская «Древо пожеланий» (рисуем и пишем пожелания городу и прикрепляем их к дереву).

12.00 - Творческие мастерские «Россия ни перед кем колени не склоняла».

17.00 - Праздничный концерт «Три цвета Родины, три цвета верности».

Выходные это вохможность побыть с семьей.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПАРК ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА

17 августа

10.00- 13.00 - социокультурный проект «Книга в парке»

22 августа

10.00-11.30 - Концертная программа, посвященная празднованию Дня Российского флага. в рамках акции «Ростов – вчера, сегодня, всегда», посвященной 270-летию города.

- Акция «Триколор» в рамках акции «Ростов – вчера, сегодня, всегда».

- Массовое рисование флага на асфальте «Самый лучший флаг».

- Конкурс рисунков - «Страна моя родная» от развивающего центра.

23 августа

Квест-игра «В поисках приключений».

РОСТОВСКИЙ ЗООПАРК

17 августа

11.00 - Тренировка по футболу.

ПАРК ИМ.1 МАЯ

17 августа

16.00-18.00 - Свободный микрофон «Ваши любимые мелодии».

18.00-20.00 - «Танцевальное Рандеву» вечер отдыха «Ваши любимые мелодии».

18 августа

10.00-12.00 - Мастер - класс оригами «Сказочные фигурки».

20 августа

10.00-12.00 - Игровая программа «Русские Забавы».

22 августа

17.00-20.00 - Праздничная программа, посвящённая Дню Российского флага “Россия – великая держава!».

17.00-19.00 - Акция «Триколор».

17.00-19.00 - Работа художественной площадки «Россия, Родина Моя!».

17.00-19.00 - Концертная программа «Россия – великая держава!».

19.00-20.00 - «Танцевальное Рандеву» вечер отдыха «Ваши любимые мелодии».