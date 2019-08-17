Выходные 17-18 августа 2019 в парках Ростова-на-Дону: кино, дискотеки и концерты
Выходные 17-18 августа 2019 в парках Ростова-на-Дону: кино, дискотеки и концерты. Как рассказали в городском управлении культуры, это и многое другое ждет гостей и жителей донской столицы уже совсем скоро. Изучайте и приходите.
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО
17 августа
19.00-19.00 - Выставка работ художников "Донская палитра".
19.00-19.00 - Выставка работ прикладного искусства "Донская палата искусств и ремесел".
18.00 - 20.00 - Вечерний праздничный концрт "Жаркое лето".
20.00-22.30 - Вечерний показ спектакля "Вишневый сад".
10.00-13.00, 15.00-18.00 - Пространство "Люди. Книги. Впечатления".
18.00-21.00 - Дискотека кому за 30...".
18 августа
19.00-19.00 - Выставка работ художников "Донская палитра".
19.00-19.00 - Выставка работ прикладного искусства "Донская палата искусств и ремесел".
17.00-20.00 - Праздничный концерт в рамках благотворительной акции "Улыбнемся солнечному дню".
10.00-13.00, 15.00-18.00 - Пространство "Люди. Книги. Впечатления".
10.00-18.00 - Выставка предметов старины.
18.00-21.00 - Дискотека кому за 30...".
В парках будет чем заняться в ближайшие дни.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ПАРК ИМ. ОКТЯБРЯ
17 августа
11.00 до 16.00 - Турнир по мини-футболу среди дворовых команд города.
18 августа
17.00 до 19.00 - «Воскресенье – день семейный» - программа семейного отдыха.
17.30 до 18.30 - «Читальный зал под открытым небом» - работа выездного читального пункта библ. им. Мичурина.
ПАРК ИМ. ОСТРОВСКОГО
17 августа
11.00, 16.00 - Увлекательные выходные: игры и танцы для детей.
18 августа
11.00, 16.00 - Увлекательные выходные: игры и танцы для детей.
20 августа
15.00 - Оздоровительно-профилактическая программ «Светофор здоровья». ОМС. Права и обязанности застрахованных. Эндокринология. Ожирение-порблема современного общества. Питание. Образ жизни. «Ваш выбор: пробовать или не пробовать?». Выставка книжной литературы «Ваш выбор-здоровье, успех».
22 августа
10.30 - День Государственного флага РФ. Познавательный час истории «Три цвета России» (значение государственных символов).
10.30 - Мастерская «Древо пожеланий» (рисуем и пишем пожелания городу и прикрепляем их к дереву).
12.00 - Творческие мастерские «Россия ни перед кем колени не склоняла».
17.00 - Праздничный концерт «Три цвета Родины, три цвета верности».
Выходные это вохможность побыть с семьей.Фото: Евгения ГУСЕВА
ПАРК ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА
17 августа
10.00- 13.00 - социокультурный проект «Книга в парке»
22 августа
10.00-11.30 - Концертная программа, посвященная празднованию Дня Российского флага. в рамках акции «Ростов – вчера, сегодня, всегда», посвященной 270-летию города.
- Акция «Триколор» в рамках акции «Ростов – вчера, сегодня, всегда».
- Массовое рисование флага на асфальте «Самый лучший флаг».
- Конкурс рисунков - «Страна моя родная» от развивающего центра.
23 августа
Квест-игра «В поисках приключений».
РОСТОВСКИЙ ЗООПАРК
17 августа
11.00 - Тренировка по футболу.
ПАРК ИМ.1 МАЯ
17 августа
16.00-18.00 - Свободный микрофон «Ваши любимые мелодии».
18.00-20.00 - «Танцевальное Рандеву» вечер отдыха «Ваши любимые мелодии».
18 августа
10.00-12.00 - Мастер - класс оригами «Сказочные фигурки».
20 августа
10.00-12.00 - Игровая программа «Русские Забавы».
22 августа
17.00-20.00 - Праздничная программа, посвящённая Дню Российского флага “Россия – великая держава!».
17.00-19.00 - Акция «Триколор».
17.00-19.00 - Работа художественной площадки «Россия, Родина Моя!».
17.00-19.00 - Концертная программа «Россия – великая держава!».
19.00-20.00 - «Танцевальное Рандеву» вечер отдыха «Ваши любимые мелодии».
ИСТОЧНИК KP.RU