2019-08-13T19:02:18+03:00
Общество

«Нам просто не оставили шансов»: Супруги отсудили у роддома 905 тысяч рублей за смерть дочери

Дело слушалось в суде Ростова-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Один из роддомов Краснодарского края заплатит 905 тысяч рублей за смерть новорожденного.Один из роддомов Краснодарского края заплатит 905 тысяч рублей за смерть новорожденного.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Спустя полтора года после смерти младенца молодые супруги смогли добиться правды. Суд встал на сторону безутешной матери, которая уже никогда не сможет родить сама. Теперь один из роддомов Краснодарского края заплатит ей 905 тысяч рублей за смерть новорожденного. Но вряд ли этих денег хватит на то, чтобы заглушить горе и испытать радость материнства.

ТРЕБОВАЛА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Изначально дело слушалось в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону, куда обратилась мать. Женщина требовала у краснодарских медиков пять миллионов рублей после того, как родила мертвого ребенка. Анжелика Андреева (имя изменено, - прим. автр.) уверена, если бы не халатность людей в белых халатах, ее дочь была бы жива.

По ее словам, узнав о долгожданной беременности, она сразу же встала на учет в женскую консультацию, беременность проходила нормально. Но дело приближалось к развязке и на 40-неделе Анжелику на скорой отвезли в ближайший роддом - в Краснодарском крае. После осмотра завотделением и на спецаппарате стало ясно: у малыша частота сердечных сокращений ниже нормы. Медики отправили молодую женщину в предродовую палату.

ПРИЧИНА СМЕРТИ — «АСФИКСИЯ ПЛОДА»

Но то, что происходило дальше, женщина не пожелает и врагу. Несмотря на сильные боли в животе, врачи отказывались делать ей УЗИ и операцию кесарево сечение, ссылаясь на то, что дата родов назначена только через три (!) дня.

- Я не слышала шевелений ребенка несколько часов, - вспоминает сквозь слезы Анжелика, но меня уверяли, что «все в пределах нормы».

Но боль все нарастала. Только к половине первого ночи - то есть спустя 13 часов, роженице удалось добиться исследования на КГТ. После этого врачи экстренно сделали операцию, а в 00:50 матери сообщили, что ее ребенок умер. В экспертизе, которая позже была назначена районным судом Ростова-на-Дону, причиной смерти называлась «острая асфиксия плода».

Врачи отказывались делать ей УЗИ и операцию кесарево сечение, ссылаясь на то, что дата родов назначена только через три (!) дня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачи отказывались делать ей УЗИ и операцию кесарево сечение, ссылаясь на то, что дата родов назначена только через три (!) дня.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СУПРУГ УМОЛЯЛ ПЕРЕВЕСТИ В ДРУГУЮ БОЛЬНИЦУ

А еще через два дня после гибели дочери, несчастная женщина узнала, что у нее удалили придатки. Муж требовал перевезти супругу в другую больницу, но медики в один голос твердили: «Ей ничего не угрожает». Только после того, как у пациентки развился перетонит, ее отвезли в другое медучреждение. Там выяснилось, что у женщины заражение крови. А чтобы спасти ей жизнь, удалили матку. Теперь матерью она может стать только с помощью суррогатного материнства.

- Врачи больницы просто не оставили нам никаких шансов быть родителями, - говорит Анжелика.

Им потребовалось полтора года, десятки судебных слушаний и апелляция, чтобы доказать свои подозрения. В итоге суд назначил супругам 775 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также - судебных издержек и затрат на погребение. В общей сложности - 905 тысяч рублей. Но этих денег вряд ли хватит, чтобы оплатить даже услуги суррогатной матери.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Решение суда вступило в законную силу

Алексей ПЕШКОВ, специалист по защите прав пациентов:

- Судебная практика подтверждает тот факт, что даже при имеющейся непрямой косвенной связи между дефектами медицинской помощи и причинением вреда здоровью (либо наступлением смерти), в силу требований статьей 151 и 1064 Гражданского Кодекса РФ, судами удовлетворяются требования истцов о компенсации морального вреда.

На настоящий момент определение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу, исполнительные листы направлены в Министерство финансов Краснодарского края для последующей выплаты компенсации морального вреда и материального ущерба моим доверителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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