Осторожно: амброзия! Рассказываем, как быть аллергикам во время цветения сорняка

Последний месяц лета аллергики ждут с ужасом. И одна из основных причин - амброзия, которая начинает цвести на Дону. По словам специалистов, пыльца сорняка ветром может разноситься на десятки километров. И как результат - красные глаза, вакуум в голове, чихание и общее плохое самочувствие. Это - минимум, который может принести сорняк страдающему аллергией. К слову, по данным медиков, число заболевших аллергическим ринитом по-прежнему растет. РОСТОВ-НА-ДОНУ - В ЛИДЕРАХ

Вот и выходит, что растущая амброзия на улицах - это причина, следствием которой является сама аллергия.

- В период ее цветения образуется огромное количество пыльцы, которая разносится ветром и, попадая в дыхательные пути человека, вызывает тяжелые аллергические реакции, - говорят врачи. - Поэтому важно и нужно уничтожать сорняк.

То есть бороться с причиной аллергии. Несмотря на то, что такая борьба на Дону ведется каждый год, число выписанных штрафов только с мая 2019-го уже идет на миллионы! Об этом сообщили в административной инспекции региона. Ее специалисты уже выписали сотни протоколов на общую сумму в три миллиона рублей.

По данным ведомства, больше всего нарушений - в Ростове-на-Дону. В тройке лидеров - Батайск и Таганрог. Далее в списке - Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский и Шахты. Из районов - Пролетарский сельский, Орловский, Кашарский, Красносулинский, Шолоховский, Сальский и Тацинский.

К слову, во время рейдов пристальное внимание уделялось именно школам и детским садам, а также междворовым территориям. Именно там амброзии и было обнаружено больше всего. Только на должностных лиц были выписаны 334 протокола, остальные - на юридических. Максимальная сумма штрафа - до 70 тысяч рублей. ПОЧВУ ТОЖЕ НЕ ЩАДИТ

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, амброзия не только враг №1 для аллергиков, она еще вредит почве и урожаю.

- Амброзия засоряет все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также огороды, сады, луга, пастбища и полезащитные лесные полосы, - говорят в ведомстве. - Развивая мощную надземную массу и корневую систему, она сильно подавляет культурные растения. Кроме того, при недостаточном уходе за посевами культур амброзия перерастает их и сильно заглушает, что приводит к резкому снижению, а то и полной гибели урожая. Так на лугах и пастбищах сорняк вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов, поскольку не поедается скотом вследствие содержания в листьях горьких эфирных масел. Более того, при поедании амброзии коровами молоко и молочные продукты приобретают неприятные запах и вкус. А еще амброзия расходует очень много воды, что приводит к иссушению почвы и резко снижает ее плодородие. ЧТО ДЕЛАТЬ?

К слову, если рядом с вами растет амброзия, то жаловаться на нее можно и нужно. Для этого в региональном управлении Россельхознадзора работает горячая линия. После получения сигнала сотрудники ведомства отправляются на место, где выясняют, кому именно принадлежит та территория, где растет сорняк. Далее владелец получает постановление с требованием устранить нарушение. На это ему отводится одна-две недели. Если же амброзия не будет убрана вовремя, то хозяину земли придется заплатить штраф. Поскольку непринятие мер по покосу травы является нарушением правил благоустройства, то для граждан он составляет от 300 рублей до трех тысяч, для должностных лиц - от восьми до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 25 до 70 тысяч рублей.

АЛЛО!

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«Новички часто путают аллергию с ОРВИ» Главный терапевт минздрава РО Александра Фомичева:

- Новички часто путают аллергию с ОРВИ. И до начала октября у некоторых действительно проявляются признаки, напоминающие простуду. Люди сами назначают себе антибиотики, даже не задумываясь, что причиной насморка может стать аллергия. И тем самым только усугубляют ситуацию. Для того, чтобы проверить диагноз, необходимо обратиться к лор-врачу, и тот, если посчитает нужным, уже выпишет направление к аллергологу. Я бы хотела отметить, что лечение аллергии - это непростой процесс: выпил одну таблетку, и все прошло. К сожалению, если процесс уже запущен в организме, то его нужно останавливать, а это очень непросто. НА ЗАМЕТКУ

Как помочь себе пережить аллергию... - Желательно уехать на это время в другую климатическую зону. Как вариант - в Санкт-Петербург либо на море, где из-за повышенной влажности аллергики чувствуют себя лучше. - Нежелательны поездки на рыбалку, природу, в сад и огород. - Отказаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию или усугубить ситуацию. К ним относятся кукуруза, арбузы, дыни, шоколад, кофе, раки, морепродукты, мед, семечки, халва и даже подсолнечное масло. - До 11 утра по возможности не выходить из дома, так как именно в это время содержится максимальная концентрация пыльцы растений в воздухе. - Умываться несколько раз в день и промывать нос, особенно если пришли с улицы. При этом не забывайте про солнцезащитные очки. - Закрывайте окна, если на улице ветрено. - От аллергии может спасти повышенная влажность дома или в офисе: проводите влажную уборку, используйте увлажнители воздуха, расставьте емкости с водой. - Лекарства от аллергии должен назначать только врач!