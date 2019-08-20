2019-08-20T18:17:36+03:00
Общество

Лечит с похмелья: житель Ростова-на-Дону просит за кошку-целительницу 15 млн рублей

"Комсомолка" поговорила с владельцем пушистого чуда
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Владелец готов расстаться с кошкой за большое вознаграждение. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"Владелец готов расстаться с кошкой за большое вознаграждение. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"
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Ростовчанин выложил предложение на сайте бесплатных объявлений. Мужчина ищет нового владельца для кошки-целительницы, которая спасает от похмелья и меняет жизнь к лучшему. Правда, он согласен отдать кошку за 15 млн рублей, так как та волшебная.

Объявление заинтересовало многих ростовчан. Фото: читатель &quot;Комсомольская правда-Ростов&quot;

Объявление заинтересовало многих ростовчан. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"

- Она дружит с домовым, оберегает дом, отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья. Кошечка здорова, привита и имеет документы, подтверждающие родословную, - сказал Михаил.

Продавец уверен, что пушистое чудо стоит этих денег. Кошка по имени Грейси живет у него дома уже два с половиной года. За это время она стала членом семьи и лучшей подругой жены, которая расставаться с любимицей не хочет, и, судя по всему, намеренно завысила стоимость.

Британка имеет паспорт и другие документы. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"

Британка имеет паспорт и другие документы. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"

- Торг уместите в любом случае. Цена подразумевает важность этой кошки для моей супруги, которая души в ней не чает, - рассказывает владелец. - Грейси - особенная! Когда кто-то болеет, то она всегда приходит на помощь, помогает, приходит поддержать и становится лучше. За большую сумму я ее отдам, но если не получится, то не соглашусь.

По его словам, Грейси является чистокровной британкой, но для разведения не годится — стерилизованная. Высокая стоимость гарантирует, то что хозяева будут любить и заботиться о пушистом чуде.

У кошки мягкий и спокойный характер. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"

У кошки мягкий и спокойный характер. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"

Кошечка отливается хорошими манерами, может выполнять несложные трюки и любит играть. Владелец отмечает, что Грейси — спокойная. За поведение ей можно поставить твердую пятерку с плюсом.

Продавать кошку приходится из-за того, что пушистая леди не ладит с мейн-куном Баксфордом, который тоже живет в той же квартире. Кот давно положил глаз на британку и осложняет возлюбленной жизнь. А еще в доме живут котята, которых обожают дети. Все питомцы под одной крышей просто не помещаются.

Гресси часто прячется от назойливого ухажера. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"

Гресси часто прячется от назойливого ухажера. Фото: читатель "Комсомольская правда-Ростов"

Судя по всему, стоимость в 15 млн рублей не особо напугала покупателей. Продавцу кошки уже звонила женщина, которая настаивала на встрече с Грейси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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