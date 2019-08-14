2019-08-14T11:47:20+03:00
Общество

«Плевала в лицо и оскорбляла»: В Ростове-на-Дону фельдшер скорой пнул ногой пациентку и уехал

После женщину забрала другая бригада, которой пациентка разгромила весь салон
Ольга ГОПАЛО
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Молодой фельдшер работает на скорой уже семь лет.Молодой фельдшер работает на скорой уже семь лет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи пнул пациентку ногой. Вопиющий кадр попал на видео, которое очевидцы разместили в социальных сетях. Ролик уже посмотрели больше 60 тысяч (!) человек. ЧП произошло ближе к вечеру, 13 августа, в самом центре города.

- Около 17:30 под домом на Варфоломеева, 222а упала бабушка, - пишет автор, разместивший видео. - Люди вызвали скорую. Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал. В диспетчерской он сказал, что бабушка отказалась от помощи. Несколько человек были свидетелями этой ситуации.

По словам других очевидцев, прохожие снова вызвали неотложку:

- Я пришел где-то в 18:15. Увидел, что на тротуаре лежит бабушка. Начал вызывать скорую, а мне диспетчер говорит: «К ней уже скорая приезжала, она отказалась. Мы еще раз машину присылать не будем».

Но все же вторая скорая приехала и увезла пациентку. Горожане писали, что женщина была явно выпившей.

Мнение Интернет-пользователей, просмотревших ролик, разделились.

- Надеюсь, это был последний день фельдшера на этой работе, - писали одни.

- Да какая разница - выпивала она или нет, человеку плохо стало, - высказывали мнение другие. - Его бы мать так пнуть ногой! Поперся в медицину, раньше туда шли спасать и помогать людям, а не гробить!

Но были и те, кто заступился за молодого доктора:

- Поработайте сами фельдшерами и узнаете, сколько бомжей приходится реанимировать, которые лежат в собственных испражнениях, которые с ног до головы покрыты язвами, блохами и прочей мерзостью, - появился такой комментарий. - Могли просто нервы не выдержать. Врачи - тоже люди.

В горздраве уже в курсе событий. Сейчас там разбираются в ситуации и просят не торопиться с выводами раньше служебной проверки.

Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, сам доктор говорит, что опубликована только часть видео. За кадром осталось то, как 65-летняя женщина оскорбляла и унижала его, пока он пытался оказать ей помощь. Она плевала ему в лицо и кричала: «Мне нужны деньги на водку». Но и комментаторы, и очевидцы это почему-то утаили.

Кстати, когда за дамой приехала вторая скорая, то пациентка вначале разнесла весь салон. А через два квартала все же выскочила из машины.

Известно, что молодой фельдшер работает на скорой уже семь лет. И за это время на него не поступало ни одной жалобы, только благодарственные письма за хорошую работу.

К слову, теперь решается вопрос об его увольнении.

На Варфоломеева 222а фельдшер пнул бабушку, которой стало плохо 13.8.2019 Ростов-на-Дону Главный.ВК

ИСТОЧНИК KP.RU

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