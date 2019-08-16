Ливни, грозы и ветер: спасатели Ростова-на-Дону распространили экстренное предупреждение из-за непогоды до 19 августа
Наступающие выходные не порадуют жителей солнечной погодой и возможностью долгих прогулок. Виной всему грозовой фронт, который надвигается на Ростов-на-Дону. Спасатели со ссылкой на синоптиков предупреждают о том, что в течение трех дней лучше брать с собой зонтики.
- 17,18 и 19 августа ожидается комплекс метеорологических явлений: кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 16 метров в секунду, - говорится в экстренном предупреждении службы спасения.
Жителей просят во время ливней обходить низменные участки (к примеру, Привокзальную площадь, пересечение Буденновского и Пушкинской). Учитывая надвигающуюся непогоду, службы экстренного реагирования готовы выехать на помощь в любую минуту, но просят и жителей не забывать элементарные правила безопасности, в частности, не оставлять машину у деревьев и конструкций, при грозе не разговаривать по телефону, не пытаться перейти бурные потоки воды.
.Схема: Дмитрий Полухин
- Возможны подтопления, обрывы ЛЭП, отключения трансформаторных подстанций, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, затруднения в работе всех видов транспорта, - на всякий случай предупреждают спасатели.
В экстренных случаях звоните – 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Непогода в Ростове-на-Дону: пыльная буря, разбитые машины и "покатушки" торговых палаток по Ворошиловскому мосту
Из-за сильного ветра, поднявшего в воздух песок, ветки, пакеты и различный мусор, просто не было видно дорог, к примеру, автомобилисты были вынуждены включать аварийку и съезжать на обочины, а люди шли по тротуарам, рискуя оказаться в зоне падения какого-нибудь предмета (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU