2019-08-16T16:47:12+03:00
Общество

Ливни, грозы и ветер: спасатели Ростова-на-Дону распространили экстренное предупреждение из-за непогоды до 19 августа

Жителей просят не парковать машины у деревьев
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Выходные будут дождливыми.Выходные будут дождливыми.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Наступающие выходные не порадуют жителей солнечной погодой и возможностью долгих прогулок. Виной всему грозовой фронт, который надвигается на Ростов-на-Дону. Спасатели со ссылкой на синоптиков предупреждают о том, что в течение трех дней лучше брать с собой зонтики.

- 17,18 и 19 августа ожидается комплекс метеорологических явлений: кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 16 метров в секунду, - говорится в экстренном предупреждении службы спасения.

Жителей просят во время ливней обходить низменные участки (к примеру, Привокзальную площадь, пересечение Буденновского и Пушкинской). Учитывая надвигающуюся непогоду, службы экстренного реагирования готовы выехать на помощь в любую минуту, но просят и жителей не забывать элементарные правила безопасности, в частности, не оставлять машину у деревьев и конструкций, при грозе не разговаривать по телефону, не пытаться перейти бурные потоки воды.

.Схема: Дмитрий Полухин

.Схема: Дмитрий Полухин

- Возможны подтопления, обрывы ЛЭП, отключения трансформаторных подстанций, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, затруднения в работе всех видов транспорта, - на всякий случай предупреждают спасатели.

В экстренных случаях звоните – 112.

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Из-за сильного ветра, поднявшего в воздух песок, ветки, пакеты и различный мусор, просто не было видно дорог, к примеру, автомобилисты были вынуждены включать аварийку и съезжать на обочины, а люди шли по тротуарам, рискуя оказаться в зоне падения какого-нибудь предмета (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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