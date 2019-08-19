Светофоры, дороги, транспорт: что ростовчане предлагают изменить в городе

Болевых точек в Ростове-на-Дону достаточно, как, впрочем, и положительных примеров. Где-то надо сделать дополнительную остановку, где-то открыть новую школу, но чаще всего у горожан возникают вопросы, связанные с транспортом и коммунальным хозяйством. Об этом они пишут в редакцию «Комсомолки» и в своих инициативах на сервисе «Активный ростовчанин». «КП» собрала самые популярные и обсуждаемые предложения нынешнего лета.

Пешеходная зона на Вертолетном поле

Эту инициативу поддержали уже свыше 400 человек. Они считают, что правильным будет включить Вертолетное поле в список территорий для благоустройства.

- Прошу рассмотреть вопрос о разработке проекта в Железнодорожном районе города на территории Вертолетного поля, - говорится в опубликованной инициативе. - В этом районе вырос новый большой жилой массив, который ощущает острую нехватку заботы и внимания со стороны городской администрации. Жители Вертолетного поля настоятельно просят обратить внимание на благоустройство района и внести его в проект «Создание комфортной городской среды».

В комментариях горожане пишут, что гулять на Вертолетном поле с маленькими детьми невозможно, - повсюду бордюры и ни одного съезда.

Новый маршрут «Батайск - Ростов (Западный)»

Инициатором выступила жительница города-спутника Ростова-на-Дону. По словам батайчанки, из-за отсутствия прямого маршрута приходится тратить много времени на пересадку.

- Этот маршрут очень необходим многим ростовчанам, которые живут на Западном и ездят в Батайск к родным, а также батайчанам, работающим на Западном, - считает женщина. - Сейчас же нам приходится ждать маршрутку №98, которая ходит крайне редко, ехать на вокзал, а оттуда в Батайск. Или опять же ехать в центр на Ворошиловский, а оттуда в Батайск. А если у вас родственники с маленьким ребенком, которые регулярно привозят его в гости, то им приходится ехать на такси. Это 600-700 рублей туда и обратно. Очень накладно, но другого выхода у них нет!

Турник - в каждый двор!

Свыше ста человек поддержали предложение поставить турники в каждом дворе. Как считает автор, это поможет сделать спорт более доступным.

- Магазинов у нас стало гораздо больше, чем спортивных сооружений, - говорится в сообщении горожанина, которое он отправил на сервис «Активный ростовчанин». - Почти в каждом дворе есть детские площадки, но в их близи постоянно пьянствует народ от мала до велика. От этих пьянок мусор, пустые банки, бутылки, негатив, сломанные жизни и преступность. Дети растут в такой обстановке и впитывают этот образ жизни с малых лет. Очевидно же, что нам просто необходимо создание комфортной городской среды и молодежного пространства для активного и здорового образа жизни. Это обязательно обеспечит устойчивый рост у детей, молодежи и старшего поколения внимания и стремления к физическому развитию, избавлению от имеющихся вредных привычек и самосовершенствованию. Размещение турников или воркаут-площадок во дворах обязательно оздоровит наше общество.

Новый парк у Таганрогского шоссе

О зеленой зоне мечтают жители Октябрьского района. Они жалуются, что очень мало мест для прогулок и отдыха, потому новый парк никак району не помешает. - Есть замечательное место, которое находится по Таганрогскому шоссе, за новыми домами Военвед-сити, - говорится в инициативе. - Это территория раньше принадлежала военной части, сейчас там пустырь. На территории есть зеленые насаждения, голубые ели, осталось только благоустроить, и получится замечательное место для отдыха.

" Отменить пешеходную зону на улице Мильчакова!"

Некоторые ростовчане считают, что появившаяся в июле пешеходная зона на улице Мильчакова больше вызывает минусов (пробки), нежели плюсов.

- При повороте с пр-та Стачки на ул. Мильчакова вдруг появились запрещающие проезд дорожные знаки, означающие пешеходную зону, - поясняет горожанин. - Однако на противоположной стороне дороги существует благоустроенный пешеходный тротуар по которому ходят 99,9% горожан. Предлагаю отменить нововведения, так как данные знаки способствуют созданию пробок и увеличению количества выхлопных газов при въезде на Мильчакова, что негативно сказывается на здоровье граждан. Ранее машины объезжали затор именно по той части дороги, которую превратили в псевдопешеходную зону, по которой не ходят пешеходы.

Поставить камеру на переходе у рынка на площади Чкалова

Жители домов, прилегающих к площади Чкалова, просят обратить внимание на пешеходный переход. Здесь установлен светофор, но водители игнорируют сигналы, часто проезжая на красный. - Переходить дорогу с детьми просто страшно, - жалуются местные. Ростовчане просят усмирить лихачей-нарушителей, к примеру, установив камеру наблюдения.

Запретить прокат велосипедов

Ростовчанин выступил не против столь модного сейчас транспорта, а против формы сдачи его в прокат.

- Меня очень беспокоит эта нездоровая тенденция, - считает ростовчанин. - Мы не должны безучастно наблюдать за этим процессом. Я считаю, что прокат велосипедов и самокатов (особенно на электроприводе) - это безусловное зло, с которым обязательно нужно бороться. Тротуары города - это место, предназначенное исключительно для пешеходов, но никак не для велосипедов или самокатов.

Бесплатный проезд для многодетных

И еще одно предложение - бесплатный проезд для многодетных семей. Ростовчане считают, что эта социальная мера поддержит пары, рискнувшие завести трех и более малышей.

- Предлагаю рассмотреть инициативу по введению бесплатного проезда для детей и родителей многодетных семей, - говорится в предложении, которое появилось на сервисе «Активный ростовчанин». - В большинстве регионов, в том числе Москве, многодетные семьи уже не одно десятилетие пользуются правом бесплатного проезда во всех видах общественного транспорта. Некоторые граждане предполагают, что компенсация проезда заложена в наше ежемесячное пособие на детей из многодетных семей. Но 420 рублей, которые приходят, на что может хватить? Только на проезд как раз одному ребенку в месяц! Поэтому предлагаю в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и добиться положительного результата!

КОНКРЕТНО

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