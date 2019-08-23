Под Ростовом-на-Дону сняли на видео, как хитрый конь-вундеркинд заботится о своих друзьях

Забавное видео сняли в конно-спортивном клубе, что у Ростова-на-Дону. Здесь постоянно находятся несколько десятков коней и всеобщие любимцы козлы - Степан и Иван. С недавних пор два гордых представителя парнокопытных начали выходить на прогулки. Незапланированные. Из денника, который закрывали на щеколду. Сначала люди подозревали друг друга. Но никто не признавался. А Иванушка и Степан, будто издеваясь, ежедневно совершали степенный променад. Иногда - по два раза на дню.

- Поначалу ничего понять не могли, козлов загоняем, на щеколду закрываем, а они вновь на прогулке, - смеется директор клуба Галина Любивая. - Подарили нам козочку, так и она с ними! Детектив! Стали присматривать за денником и поймали с поличным виновника - Кайфушека, который в соседнем находится. Хитрец такой научился друзей выпускать!

Жеребцу два года. Вообще-то по паспорту он - Касфан, красавчик голштинской породы. Но все зовут его Кайфушек, потому что он классный. Добрый, чрезвычайно общительный, со всеми дружит, в том числе с козлами. И, судя по всему, находчивый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/727697" frameborder="0"></iframe> Жительница Ростова-на-Дону сняла на видео как хитрый жеребец выпускал погулять козлов.

В клубе говорят, что не успели снять на видео один момент: Кайфушек открыл щеколду, а козлы то ли заснули, то ли в жару выходить не хотели, что не понравилось жеребцу. Он стал по стене головой стучать, мол, товарищи, дорогие, пора на прогулку.

Выводы уже сделаны, правда, со второй попытки. Щеколду начали завязывать на веревку с тремя узлами. Через пару дней красавчик научился и с ним разбираться. Пришлось запор переносить вниз. К ней жеребец дотянуться не может, но присматривается.

- Дадим ему усиленную нагрузку, чтобы не скучал, - с улыбкой грозит частный владелец коня Ирина Орехова.