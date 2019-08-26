Смертельные игры: в донской больнице умерла годовалая девочка, разрубленная вентилятором в ресторане

В больнице Новочеркасска скончалась годовалая девочка, пострадавшая от потолочного вентилятора в ресторане.

По словам очевидцев, в День рождения девочки крестный подкидывал годовалую именинницу к потолку. В какой-то момент мужчина не рассчитал силы и подбросил ребенка настолько высоко, что она задела головой потолочный вентилятор. Девочка получила несколько сильных ударов, затем пострадавшую отбросило в сторону. Падение нанесло дополнительные травмы. Перепуганные родственники отвезли пострадавшую в больницу.

Медики всеми силами боролись за жизнь девочки в течение недели, но ребёнок так и не пришёл в себя. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, сердце малышки перестало биться.

Родители и родственники не могут оправиться от трагедии. На крестного отца погибшей девочки завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.