2019-08-26T11:00:14+03:00
Общество

Смертельные игры: в донской больнице умерла годовалая девочка, разрубленная вентилятором в ресторане

Крестный подкидывал ребенка к потолку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики не смогли спасти жизнь малышкиМедики не смогли спасти жизнь малышкиФото: Александр ГЛУЗ
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В больнице Новочеркасска скончалась годовалая девочка, пострадавшая от потолочного вентилятора в ресторане.

По словам очевидцев, в День рождения девочки крестный подкидывал годовалую именинницу к потолку. В какой-то момент мужчина не рассчитал силы и подбросил ребенка настолько высоко, что она задела головой потолочный вентилятор. Девочка получила несколько сильных ударов, затем пострадавшую отбросило в сторону. Падение нанесло дополнительные травмы. Перепуганные родственники отвезли пострадавшую в больницу.

Медики всеми силами боролись за жизнь девочки в течение недели, но ребёнок так и не пришёл в себя. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, сердце малышки перестало биться.

Родители и родственники не могут оправиться от трагедии. На крестного отца погибшей девочки завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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