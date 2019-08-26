В Ростовской области "Лучшая чиновница-2017" отправилась в колонию на 8 лет за взятку в 2,6 млн рублей

Октябрьский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении бывшей замглавы администрации города Зверево (население 18,5 тысячи человек, 110 км от Ростова-на-Дону) Альбины Порошиной, обвинявшейся по коррупционной статье.

Экс-чиновницу приговорили к восьми годам колонии общего режима – плюс она должна выплатить штраф в размере 2,6 млн рублей, какова была сумму полученной ей взятки. Кроме того, ее лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Громкая история с задержанием Альбины Порошиной, которая в свои 35 лет (на тот момент) занимала должность заммэра Зверево по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности, ГО и ЧС, произошла в декабре 2017-го – аккурат через месяц после того, как она была признана победителем конкурса на звание «Лучшего муниципального служащего Ростовской области в 2017 году»: Порошина, представившая свое эссе на тему внедрения передовых практик в работу органов местного самоуправления, была признана лучшей среди десятков других чиновников.

Вообще, как рассказали «КП» знакомые с ситуацией источники, карьера Порошиной складывалась очень здорово: она быстро поднималась по карьерной лестнице, считалась перспективным специалистов – и ранее, когда чиновница трудилась еще начальником юридического отдела горадмистрации, чиновница становилась финалистом конкурса «Юрист Дона-2015» в номинации «Профессионал».

А карьера молодой чиновницы складывалась очень удачно: ее успехи постоянно отмечали на профессиональных конкурсах, и она поднималась по служебной лестнице. Фото: официальный сайт горадминистрации Зверево.

- По идее, Альбину ждало новое назначение – в руководство другого, более крупного города региона, но эта взятка на всем поставила крест, - отметил один из собеседников «КП».

Все случилось за неделю до наступления нового года, когда Порошина получила очередной транш от компании, которой она «помогала» выигрывать муниципальные контракты на строительство, а затем обеспечивала беспрепятственное прохождение процедур согласований и утверждений. В итоге фирма получала работу, ей платили деньги, а Альбина Порошина, по версии следствия, за свои услуги получала откаты – в сумме, с сентября по декабрь, набралась сумма в более чем 2,6 млн рублей.

Но в какой-то момент вся схема оказалась под колпаком у чекистов, и чиновница была задержана ФСБ.

Примечательно, что сначала ее заключили под стражу, но потом она подписала досудебное соглашение, выразив горячее желание помогать расследованию уголовного дела, и ее отпустили из СИЗО под домашний арест.

Однако, по всей видимости, этой «помощи» с ее стороны оказалось слишком мало: Альбина Порошина получила реальный срок и в ближайшее время отправится отбывать наказание в колонию общего режима.