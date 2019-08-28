2019-08-28T10:58:33+03:00
Общество

Огненный апокалипсис: крупный пожар под Ростовом тушили шесть часов

Ростовчане сравнили пылающее поле с концом света [фото, видео с места]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Зарево пожара было видно издалека. Фото: Instagam levencovka_rostovЗарево пожара было видно издалека. Фото: Instagam levencovka_rostov
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В донской столице пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на левом берегу Дона. На тушение пламени, охватившего площадь 50 тысяч квадратных метров, ушло порядка шести часов.

- Сообщение о возгорании на северо-восточной окраине Батайска поступило в 17:50. На место незамедлительно выехали специалисты. На первом участке огонь ликвидировали в 23:16, на втором уже в 23:33. Пожар второго класса на площади пять гектаров потушили в 23:42. Угрозы распространения огня на населенные пункты не было. Никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

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Донские пожарные потушили возгорание камыша под Ростовом
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Тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

На месте пожара работали 85 человек и 23 единицы техники. Для тушения привлекался поезд, квадроцикл и прочая спецтехника. Работы по ликвидации возгорания осложнялись тем, что пожар вспыхнул в труднодоступной местности.

Пожар вспыхнул в труднодоступной местности.мест Фото: читатели "Комсомольской правды-Ростов"

Пожар вспыхнул в труднодоступной местности.мест Фото: читатели "Комсомольской правды-Ростов"

А В ЭТО ВРЕМЯ

МЧС: чрезвычайная пожароопасность в Ростовской области сохранится до конца лета

В связи с повышенной опасностью дончанам стоит быть предельно острожными при обращении с огнем (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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