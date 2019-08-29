Суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего мясника, обещавшего устроить джихад на Ставрополье, к десяти годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор 21-летнему жителю Ставрополья Никите Сопыряеву, которому инкриминировалось «Участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической».

- Подсудимый в феврале месяце 2019 года в г. Благодарном Ставропольского края принес присягу на верность лидеру запрещенной международной террористической организации «Исламское государство»*, чем подтвердил вхождение в ее состав и готовность к ведению «джихада» на территории Ставрополья, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в суде.

Когда судья произнес: «Именем Российской Федерации... признать виновным и назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - молодой человек в клетке зала заседаний – крепкий, подтянутый парень в футболке-тельняшке – вздрогнул и опустил голову.

Хотя, в принципе, могло быть и хуже: санкции статьи 205.5 (ч. 2) УК РФ предусматривают вдвое больший срок. Но в 21 год, когда вся жизнь еще впереди, десять лет за решеткой, из которых первые два придется провести вообще в тюрьме, это – жестко.

Никита Сопыряев был задержан сотрудниками ФСБ в мае нынешнего года: он собирался устроить джихад на родном Ставрополье, но не успел – чекисты опередили, выяснив о подготовке молодого человека к «войне против неверных» (как именно, источник «КП» не уточнил: оперативная информация), и задержали его.

- Кто бы мог подумать, что он пойдет на такое, - разводят сейчас руками его знакомые, которые согласились побеседовать с корреспондентом «Комсомольской правды» на условиях анонимности. – Обычный парень, мать его воспитывала одна (отец погиб, когда он еще малышом был), окончил девять классов – учился так себе, не важно, но не всем же гениями быть, да? Зато спортом занимался – рукопашным боем, борьбой, постоянно участвовал в каких-то соревнованиях, не пил и не курил.

Вместо 10-го класса Никита пошел работать оператором убойного цеха на местный мясокомбинат – хотел помогать матери, зарабатывать на существование самостоятельно.

А потом была армия. Его отправили служить в Дагестан, недалеко от дома, в общем-то. И, говорят, за этот год службы (2017-2018) он, изначально крещенный в православии, принял ислам.

- Вообще непонятно, кто и как на него повлиял, но это случилось, из армии он вернулся уже совсем другим человеком, говорил, что узнал правильный путь в жизни, - рассказывают знакомые парня.

А дальше все получилось очень быстро. Уже минувшей зимой Никита, который, вроде как, опять устроился на прежнее место работы, мясником, записал на свой смартфон присягу лидеру ИГ* Абу Бакру Аль-Багдади и отправил через мессенджер, где он был зарегистрирован под именем «Максим Стечкин», пользователю, скрывавшемуся под ником, прописанном на арабском языке.

Однако обещанный им «джихад» не получился. Вместо этого его ждет зона.

Кстати, за время пребывания под следствием, молодой человек вновь решил сменить веру, и теперь он опять стал православным.

Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

*она же ИГ, запрещена в РФ.