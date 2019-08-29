2019-08-29T16:35:44+03:00
Общество

Вокруг Театральной площади в Ростове-на-Дону запретили высотное строительство и «вредные» изменения

Утверждены охранные зоны для еще трех объектов культурного наследия в центре южной столицы: рассказываем, что это означает
Александр СТЕПАНОВ
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Театральная площадь - современный вид. Фото: Денис ДЕМКОВ.Театральная площадь - современный вид. Фото: Денис ДЕМКОВ.
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На заседании областного правительства установлены охранные зоны еще для трех объектов культурного наследия регионального значения в Ростове-на-Дону.

Речь идет о территории, прилегающих к Театральной площади, вокруг которой сконцентрированы несколько таких мест.

Итак, о каких трех объектах идет речь.

1. «Комплекс зданий Николаевской городской больницы»

Охранная зона включает в себя: здание клиники госпитальной и кафедральной хирургии; административный корпус Николаевской горбольницы; кафедра патологической анатомии Донского университета; кафедра нормальной анатомии; клиника и кафедра кожных болезней; кафедра гинекологии; кафедра госпитальной хирургии; факультет хирургии; клиника и кафедра детских болезней; кафедра и клиника психиатрии.

Вид на Николаевскую больницу. Дореволюционное фото (официальный сайт РостГМУ).

Вид на Николаевскую больницу. Дореволюционное фото (официальный сайт РостГМУ).

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Проект больничного комплекса, включая каменную церковь, был разработан ростовским архитектором Н.М. Соколовым.

Бывший в то время городским головой И.С. Леванидов предложил крупным ростовским предпринимателям жертвовать средства на постройку зданий для новой больницы. При этом каждому корпусу (в терминологии того времени – «павильону») присваивалось имя жертвователя. В результате было выстроено более десятка павильонов, названных именами Парамонова, Асмолова, Дракина, Леванидова, братьев Максимовых, Мерошниченко, братьев Дутиковых и др.

Впоследствии городская больница получила название «Николаевской» - в память о спасении в 1891-м наследника престола, будущего императора Николая II, от покушения на его жизнь во время путешествия по Японии.

В 1915-м в здании больницы был организован медицинский факультет высшего Варшавского университета (сегодня это - Ростовский государственный медуниверситет).

2. «Фонтан и каскад в западном партере Театральной площади».

Охранная зона включает в себя: собственно, то, что мы сегодня называем Фонтанной площадью - то есть сам фонтан с «Атлантами» и спускающиеся к нему по склону каскады.

Фонтанная площадь, 1961 год. Фото: sosnitsky.livejournal.com

Фонтанная площадь, 1961 год. Фото: sosnitsky.livejournal.com

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Комплекс Театральной площади появился после возведения театра им. М. Горького, который строился в 1931-1935 годах.

Когда построили театр, в западном партере установили фонтан «Атланты» и севернее от него — каскад. Скульптурную композицию «Атланты» (четыре атлета, несущие на согнутых руках плоскую чашу с пестиком и бьющей из нее струей воды) выполнил тогда еще никому особо не известный выпускник Ростовского художественного училища им. Грекова – Евгений Вучетич.

3. «Здание управления Владикавказской железной дороги».

Охранная зона включает в себя: сегодняшний главный офис СКЖД, а также расположенные вокруг него объекты культурного наследия - «Мемориальный комплекс «Воинам-освободителям г. Ростова-наДону от немецко-фашистских захватчиков», «Александровскую колонну» в парке им. Черевичкина, плюс «дом с магазином» (так указано в пояснениях экспертов, готовивших заключение) на углу Театральной площади, рядом с одноименным проспектом.

Здание СКЖД, 1947 год. Фото: kozhin-obelisk.livejournal.com

Здание СКЖД, 1947 год. Фото: kozhin-obelisk.livejournal.com

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Здание было построено в 1911-1913 годах в стиле модерн с элементами эклектики по проекту архитектора Н. Вальтера и стало первым строением будущей Театральной площади, и сегодня оно остается одной из ее доминант.

Четырехэтажное здание занимает целый квартал в плане и имеет три внутренних двора. В 1920-х там находился Округ путей сообщения Северо-Кавказской железной дороги, в середине 1930-х в нем размещалось управление Ворошиловской железной дороги.

В годы Великой Отечественной войны во время боев были разрушены крыша, стропила, аттики, выбиты окна и двери.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ УТВЕРЖДЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Как говорится в пояснениях экспертов, на основе которых и были установлены охранные зоны, «в целях сохранения симметричной композиции главной площади города рекомендуется сохранение существующей застройки и ландшафта для благоприятного восприятия объекта культурного наследия и всего ансамбля площади в целом».

Кроме того, «необходимо обеспечить восстановление историко-градостроительной среды, с подчинением новой застройки основным закономерностям сложившейся исторической застройки с соблюдением общего масштабного соответствия новых зданий».

Вместе с тем, вводится «ограничение параметров строительства в зоне регулирования застройки с целью завершения формирования объемно-пространственной композиции площади, создание «южного фасада» ансамбля застройки площади, с одновременным раскрытием парадного городского пространства к реке Дон».

Далее — запрещается, по сути, любое высотное строительство, которое могло бы испортить «восприятие объектов культурного наследия, касающееся размеров, пропорций, этажности объектов капитального строительства, ограничивается «хозяйственная деятельность».

Вообще накладывается запрет на строительство капитальных зданий и сооружений вблизи Фонтанной площади, транспортных магистралей и развязок, инженерных сооружений, установку вышек сотовой связи и базовых станций, прокладку новых линий инженерных коммуникаций надземным способом, появление любых экранирующих сооружений, рекламных стендов и конструкций, включая рекламные растяжки.

Плюс ко всему, нельзя нарушать «стилевую целостность исторической среды», в том числе — остеклять балконы зданий, разукрашивать их в аляповатые цвета, размещать на фасадах зданий, выходящих на Театральную площадь и пр. Театральный (в этом периметре) наружные блоки вентиляции и кондиционирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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