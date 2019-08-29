Вокруг Театральной площади в Ростове-на-Дону запретили высотное строительство и «вредные» изменения

На заседании областного правительства установлены охранные зоны еще для трех объектов культурного наследия регионального значения в Ростове-на-Дону.

Речь идет о территории, прилегающих к Театральной площади, вокруг которой сконцентрированы несколько таких мест.

Итак, о каких трех объектах идет речь.

1. «Комплекс зданий Николаевской городской больницы»

Охранная зона включает в себя: здание клиники госпитальной и кафедральной хирургии; административный корпус Николаевской горбольницы; кафедра патологической анатомии Донского университета; кафедра нормальной анатомии; клиника и кафедра кожных болезней; кафедра гинекологии; кафедра госпитальной хирургии; факультет хирургии; клиника и кафедра детских болезней; кафедра и клиника психиатрии.

Вид на Николаевскую больницу. Дореволюционное фото (официальный сайт РостГМУ).

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Проект больничного комплекса, включая каменную церковь, был разработан ростовским архитектором Н.М. Соколовым.

Бывший в то время городским головой И.С. Леванидов предложил крупным ростовским предпринимателям жертвовать средства на постройку зданий для новой больницы. При этом каждому корпусу (в терминологии того времени – «павильону») присваивалось имя жертвователя. В результате было выстроено более десятка павильонов, названных именами Парамонова, Асмолова, Дракина, Леванидова, братьев Максимовых, Мерошниченко, братьев Дутиковых и др.

Впоследствии городская больница получила название «Николаевской» - в память о спасении в 1891-м наследника престола, будущего императора Николая II, от покушения на его жизнь во время путешествия по Японии.

В 1915-м в здании больницы был организован медицинский факультет высшего Варшавского университета (сегодня это - Ростовский государственный медуниверситет).

2. «Фонтан и каскад в западном партере Театральной площади».

Охранная зона включает в себя: собственно, то, что мы сегодня называем Фонтанной площадью - то есть сам фонтан с «Атлантами» и спускающиеся к нему по склону каскады.

Фонтанная площадь, 1961 год. Фото: sosnitsky.livejournal.com

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Комплекс Театральной площади появился после возведения театра им. М. Горького, который строился в 1931-1935 годах.

Когда построили театр, в западном партере установили фонтан «Атланты» и севернее от него — каскад. Скульптурную композицию «Атланты» (четыре атлета, несущие на согнутых руках плоскую чашу с пестиком и бьющей из нее струей воды) выполнил тогда еще никому особо не известный выпускник Ростовского художественного училища им. Грекова – Евгений Вучетич.

3. «Здание управления Владикавказской железной дороги».

Охранная зона включает в себя: сегодняшний главный офис СКЖД, а также расположенные вокруг него объекты культурного наследия - «Мемориальный комплекс «Воинам-освободителям г. Ростова-наДону от немецко-фашистских захватчиков», «Александровскую колонну» в парке им. Черевичкина, плюс «дом с магазином» (так указано в пояснениях экспертов, готовивших заключение) на углу Театральной площади, рядом с одноименным проспектом.

Здание СКЖД, 1947 год. Фото: kozhin-obelisk.livejournal.com

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Здание было построено в 1911-1913 годах в стиле модерн с элементами эклектики по проекту архитектора Н. Вальтера и стало первым строением будущей Театральной площади, и сегодня оно остается одной из ее доминант.

Четырехэтажное здание занимает целый квартал в плане и имеет три внутренних двора. В 1920-х там находился Округ путей сообщения Северо-Кавказской железной дороги, в середине 1930-х в нем размещалось управление Ворошиловской железной дороги.

В годы Великой Отечественной войны во время боев были разрушены крыша, стропила, аттики, выбиты окна и двери.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ УТВЕРЖДЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Как говорится в пояснениях экспертов, на основе которых и были установлены охранные зоны, «в целях сохранения симметричной композиции главной площади города рекомендуется сохранение существующей застройки и ландшафта для благоприятного восприятия объекта культурного наследия и всего ансамбля площади в целом».

Кроме того, «необходимо обеспечить восстановление историко-градостроительной среды, с подчинением новой застройки основным закономерностям сложившейся исторической застройки с соблюдением общего масштабного соответствия новых зданий».

Вместе с тем, вводится «ограничение параметров строительства в зоне регулирования застройки с целью завершения формирования объемно-пространственной композиции площади, создание «южного фасада» ансамбля застройки площади, с одновременным раскрытием парадного городского пространства к реке Дон».

Далее — запрещается, по сути, любое высотное строительство, которое могло бы испортить «восприятие объектов культурного наследия, касающееся размеров, пропорций, этажности объектов капитального строительства, ограничивается «хозяйственная деятельность».

Вообще накладывается запрет на строительство капитальных зданий и сооружений вблизи Фонтанной площади, транспортных магистралей и развязок, инженерных сооружений, установку вышек сотовой связи и базовых станций, прокладку новых линий инженерных коммуникаций надземным способом, появление любых экранирующих сооружений, рекламных стендов и конструкций, включая рекламные растяжки.

Плюс ко всему, нельзя нарушать «стилевую целостность исторической среды», в том числе — остеклять балконы зданий, разукрашивать их в аляповатые цвета, размещать на фасадах зданий, выходящих на Театральную площадь и пр. Театральный (в этом периметре) наружные блоки вентиляции и кондиционирования.