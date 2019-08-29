2019-08-29T23:00:22+03:00
Общество

Самолет Ан-2 экстренно приземлился в поле Ростовской области

На борту находились три человека
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самолет сел в районе хутора ТарадинкаСамолет сел в районе хутора ТарадинкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Легкомоторный самолет Ан-2 накануне совершил вынужденную посадку в поле Миллеровского района Ростовской области из-за отказа двигателя.

- На борту самолета находились три человека. По предварительной причине, произошла поломка двигателя в районе впускного клапана. Во время полета началась вибрация двигателя, поэтому пилот решил посадить самолет. Никто не пострадал, - рассказал "Комсомольской правде-Ростов" источник в экстренных службах Миллеровского района.

По словам собеседника, пилот получил разрешение на экстренную посадку "кукурузника". Легкомоторный самолет приземлился в районе донского хутора Тарадинка.

Воздушное судно не получило серьезных механических повреждений. Приземлившийся в поле Миллеровского района Ростовской области легкомоторный самолет является собственностью компании "Аэронавигации Юга".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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