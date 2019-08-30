«Клиника года – 2019» выберет лучшие медицинские учреждения Ростова

Ежегодный конкурс для медицинских центров и других учреждений здравоохранения Ростова и области «Клиника года – 2019» стартует совсем скоро. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя и узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов.

В конкурсе примут участие самые разные медицинские учреждения – мнопрофильные медицинские центры, специализированные клиники, стоматологии, детские клиники и многие другие.

Приглашаем принять участие в проекте все медицинские организации Ростова и области. Это могут быть как государственные и муниципальные, так и частные медицинские учреждения.

Посетители сайта также могут предлагать своих кандидатов для участия в проекте «Клиника года». Присылайте названия клиник в редакцию «Комсомольской правды», и мы обязательно включим в список участников те учреждения, которым вы больше всего доверяете!

Прислать название клиники можно на почту natalya.klimenko@phkp.ru либо в сообщении на номер в WhatsApp +7 909 409 00 00. Формат сообщения: Клиника года – наименование медицинского центра или больницы, которые, по вашему мнению, должны попасть в народное голосование. Также можно позвонить по телефону (863) 333-24-22 доб. 138 и поделиться своим мнением.

Надеемся на вашу активность!

Все детали участия можно уточнить в «Положении о проведении конкурса «Клиника года – 2019» по ССЫЛКЕ.

Представители клиник и медицинских центров для участия в конкурсе могут направить заполненную заявку (приложения № 1 и № 2 к Положению) на почту natalya.klimenko@phkp.ru.

Становитесь участниками масштабного проекта «Клиника года - 2019», голосуйте за лучшие клиники и следите за публикациями!