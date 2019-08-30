2019-08-30T12:16:39+03:00
Общество

«Клиника года – 2019» выберет лучшие медицинские учреждения Ростова

«Комсомольская правда» запускает проект для медицинских центров, которые смогут представить свои услуги, рассказать о новых возможностях. Кто лучший? Решать аудитории «КП»!
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: Роман НеведровФото: Роман Неведров
Изменить размер текста:

Ежегодный конкурс для медицинских центров и других учреждений здравоохранения Ростова и области «Клиника года – 2019» стартует совсем скоро. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя и узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов.

В конкурсе примут участие самые разные медицинские учреждения – мнопрофильные медицинские центры, специализированные клиники, стоматологии, детские клиники и многие другие.

Приглашаем принять участие в проекте все медицинские организации Ростова и области. Это могут быть как государственные и муниципальные, так и частные медицинские учреждения.

Посетители сайта также могут предлагать своих кандидатов для участия в проекте «Клиника года». Присылайте названия клиник в редакцию «Комсомольской правды», и мы обязательно включим в список участников те учреждения, которым вы больше всего доверяете!

Прислать название клиники можно на почту natalya.klimenko@phkp.ru либо в сообщении на номер в WhatsApp +7 909 409 00 00. Формат сообщения: Клиника года – наименование медицинского центра или больницы, которые, по вашему мнению, должны попасть в народное голосование. Также можно позвонить по телефону (863) 333-24-22 доб. 138 и поделиться своим мнением.

Надеемся на вашу активность!

Все детали участия можно уточнить в «Положении о проведении конкурса «Клиника года – 2019» по ССЫЛКЕ.

Представители клиник и медицинских центров для участия в конкурсе могут направить заполненную заявку (приложения № 1 и № 2 к Положению) на почту natalya.klimenko@phkp.ru.

Становитесь участниками масштабного проекта «Клиника года - 2019», голосуйте за лучшие клиники и следите за публикациями!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
В Ростовской области директор социально-реабилитационного центра присвоила себе премии подчиненных
Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019
На Дону мужчина через окно проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом в шею
В Таганроге три дня будут перебои с водой
В Ростове-на-Дону мужчина девять лет насиловал падчерицу
ФК «Ростов» разрешили регистрировать новых футболистов
В Ростове-на-Дону на охрану во время концерта Сергея Шнурова потратят 3 миллиона рублей
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону началась реконструкция
В Ростове-на-Дону водителя зажало в искореженной легковушке после столкновения с грузовиком
«Ростелеком» в Таганроге поддержал фестиваль по случаю Дня рождения Фаины Раневской
В Ростовской области загорелся заброшенный мусорный полигон
Поезд сбил мужчину в Ростовской области
Экс-министр строительства Ростовской области останется под домашним арестом до конца сентября
Четыре жителя Ростовской области отравились грибами
Новый сервис «Ростелеком Налоги» поможет получить налоговый вычет
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 29 августа-6 сентября 2019: где и когда
Полузащитник ФК «Ростов» Саид Эззатоллахи перешел в бельгийский клуб
В Ростове-на-Дону к новому кладбищу запустят до 10 автобусов
Сотни жителей ростовского микрорайона остались без воды из-за аварии