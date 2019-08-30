2019-08-30T16:26:15+03:00
Общество

В Ростовской области появился специальный интернет-ресурс для помощи семьям с особенными детьми

Он объединил психологов, педагогов и родителей малышей с ограниченными возможностями
Ольга КУПОРОВА
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Спикер донского парламента Александр Ищенко активно участвует в реализации проекта. Фото: ЗСРОСпикер донского парламента Александр Ищенко активно участвует в реализации проекта. Фото: ЗСРО
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В Ростовской области заработал интернет-ресурс проекта «Особенное детство», главная задача которого - оказание помощи семьям, которые воспитывают малышей с ограниченными возможностями. На сайте объединились эксперты, волонтеры и просто неравнодушные люди, а также создана региональная карта Ростовской области помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

- Дети-инвалиды имеют свою специфику развития, что требует специальной системы воспитания, социального и медицинского сопровождения, - пояснил один из кураторов проекта - председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Должна быть иной и психология педагогов, руководителей образовательных и социальных учреждений, всех, кто принимает решения. Новый сайт станет одним из инструментов решения этой важной социальной задачи.

Новый ресурс предусматривает форум для общения и обмена опытом, консультации в онлайн-режиме со специалистами широкого профиля, ленту новостей о региональной, российской и мировой практике помощи детям с особенностями в развитии. Отдельный раздел портала касается родителей - здесь собрана подробная информация о различных заболеваниях, в том числе, нарушениях слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, расстройствах аутистического спектра.

А еще есть возможность напрямую обратиться к федеральным экспертам: директору Национального медицинского центра детской гематологии Александру Румянцеву, главному внештатному детскому специалисту по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяне Батышевой, руководителю Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорю Шпицбергу и многим другим.

На сайте легкий интерфейс, что позволяет даже самому неопытному пользователю быстро найти нужную информацию.

На сайте легкий интерфейс, что позволяет даже самому неопытному пользователю быстро найти нужную информацию.

– Областная карта помощи поможет жителям донских муниципалитетов сориентироваться в близлежащих организациях и учреждениях, которые предоставляют помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья и его семье, – сообщил региональный координатор проекта, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Саркис Гогорян.

Напомним, региональный проект партии «Единая Россия» «Особенное детство» реализуется в Ростовской области с 2017 года. Его главная задача - поддержать маленьких граждан, имеющих различные недуги, с которыми они вынуждены бороться с самого раннего возраста и, зачастую, всю жизнь.

Проект объединил родителей, чиновников, депутатов, врачей, общественников, которые вместе работают над созданием системы комплексной поддержки для естественной интеграции особенных детей в жизнь современного общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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