2019-09-02T18:19:53+03:00
Общество

День знаний: в Ростове-на-Дону за парты сели 107 тысяч школьников

Рассказываем, что изменилось в донской столице в новом учебном году
ДЕНИСОВ ПЕТР
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За парты сели 13 тысяч первоклассниковЗа парты сели 13 тысяч первоклассниковФото: Мария ШАБАНОВА
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В Ростове, как и во вей стране, отметили День знаний. Праздничные линейки во всех школах прошли в понедельник, 2 сентября.

За школьные парты сели 13 тысяч первоклассников. Фото: Алексей Попков

За школьные парты сели 13 тысяч первоклассников. Фото: Алексей Попков

Звонок прозвенел в новом учебном году для 107 тысяч ростовских школьников. Этот год за долгое время стал рекордным по количеству учеников. За парты сели 13 тысяч первоклассников.

Ученикам вручили символический ключ от школы Фото: Мария ШАБАНОВА

Ученикам вручили символический ключ от школыФото: Мария ШАБАНОВА

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону открылась долгожданная школа № 75, на строительство и оснащение этого учебного заведения потратили миллиард рублей.

Первая школа в Суворовском Фото: Мария ШАБАНОВА

Первая школа в СуворовскомФото: Мария ШАБАНОВА

Современная и инновационная, оборудованная по последнему слову техники, школа станет вторым домом для 2416 детей. Одних только первых классов в ней будет 16 штук – это более 500 учеников. В этой школе есть не только традиционные первый «А» и «Б», но и первый «К» и первый «Р».

В новой школе есть стадион, бассейн и тренировочные площадки Фото: Мария ШАБАНОВА

В новой школе есть стадион, бассейн и тренировочные площадкиФото: Мария ШАБАНОВА

В новой школе для ребят создали условия для обучения, творчества и спорта. Любителям точных наук придется по душе кабинет робототехники, где можно запрограммировать робота на любые действия. Школьники могут воспользоваться современными 3D-принтерами, с их помощью можно создать маленькую копию любого предмета. Педагоги научат проектировать и создавать трехмерные модели. Здесь есть два спортзала, площадки для баскетбола, бассейн, собственные творческие лаборатории и даже медиацентр, где ребята смогут снимать видеоролики и оттачивать навыки в фотографии.

Подобные аппараты вскоре появятся во всех школах города Фото: Мария ШАБАНОВА

Подобные аппараты вскоре появятся во всех школах городаФото: Мария ШАБАНОВА

Учащимся школы № 75 не удастся прогулять занятия под предлогом плохого самочувствия. Дело в том, что вход в учебную зону оборудован эпидемиологическим контролем. Ученику необходимо прикоснуться подойти к специальному аппарату, который измерит температуру и оценит общее состояние ученика.

— Прибор измеряет температуру школьников. Если она будет выше 37,5, ученика отправят домой.

Ростовские чиновники обещают, что в ближайшие годы подобные аппараты появятся во всех школах донской столицы.

Педагоги дарили цветы педагогам. Фото: Алексей Попков

Педагоги дарили цветы педагогам. Фото: Алексей Попков

В Ростове в первый день учебного года также впервые распахнул свои двери новый корпус многопрофильного лицея №69, который расположился в переулке Педагогическом. Здесь будут заниматься ученики начальных классов, а в здании на проспекте Ленина останется средние и старшие классы. Капремонт лицея начался в августе прошлого года, из областного бюджета на это потратили 213 млн рублей. В результате введено 600 дополнительных мест.

Исполняющий обязанности главы Администрации донской столицы Алексей Логвиненко принял участие в торжественной линейке в Гимназии «Донского академического развития» Ленинского района Ростова-на-Дону, которая распахнула свои двери после ремонта.

Школьники уже принялись за учебу. Фото: Алексей Попков

Школьники уже принялись за учебу. Фото: Алексей Попков

- Дорогие ребята, для вас здесь созданы все условия: комфортные классы, современные технологии образования. Вы - первооткрыватели этой школы. Из ваших побед и достижений будет складываться успех учебного заведения, - обратился к учащимся гимназии Алексей Логвиненко. -Это только начало большого пути. Вместе, сообща мы строим новый Ростов – город нашей мечты! Успехов вам всем в новой школе. С Днем знаний!

Школьники поучаствовали в торжественных линейках. Фото: Алексей Попков

Школьники поучаствовали в торжественных линейках. Фото: Алексей Попков

Сейчас в донской столице строительство школ идет небывалыми темпами. Уже построено две школы, в следующем году в Суворовском начнётся строительство школы на 1200 мест, а до 2025 года в рамках национального проекта появятся еще 19 школ, чтобы все ученики занимались в первую смену

СПРАВКА КП

Всего в Ростове-на-Дону работают 105 муниципальных, 11 частных, 9 государственных и 6 федеральных школ.

В Ростовской области 36,7 тысяч школьников в минувшем учебном году получили аттестаты об окончании школы, их них 15,1 тысяч - о среднем (полном) образовании.

Донские школьники все чаще осваивают рабочие специальности. В прошлом году профессиональные знания получали 22,4 тысячи человек

Численность профессорско-преподавательского персонала профессиональных образовательных организаций составляет свыше 5,3 тыс. человек, из которых 276 имеют ученую степень.

В 2018 году, по данным Минобрнауки России, учреждения среднего профессионального образования подготовили и выпустили порядка 7 тысяч квалифицированных рабочих и служащих и 17,1 тысяч специалистов среднего звена.

Высшее образование в прошлом голу получили 31,6 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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