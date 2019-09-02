День знаний: в Ростове-на-Дону за парты сели 107 тысяч школьников

В Ростове, как и во вей стране, отметили День знаний. Праздничные линейки во всех школах прошли в понедельник, 2 сентября.

За школьные парты сели 13 тысяч первоклассников. Фото: Алексей Попков

Звонок прозвенел в новом учебном году для 107 тысяч ростовских школьников. Этот год за долгое время стал рекордным по количеству учеников. За парты сели 13 тысяч первоклассников.

Ученикам вручили символический ключ от школыФото: Мария ШАБАНОВА

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону открылась долгожданная школа № 75, на строительство и оснащение этого учебного заведения потратили миллиард рублей.

Первая школа в СуворовскомФото: Мария ШАБАНОВА

Современная и инновационная, оборудованная по последнему слову техники, школа станет вторым домом для 2416 детей. Одних только первых классов в ней будет 16 штук – это более 500 учеников. В этой школе есть не только традиционные первый «А» и «Б», но и первый «К» и первый «Р».

В новой школе есть стадион, бассейн и тренировочные площадкиФото: Мария ШАБАНОВА

В новой школе для ребят создали условия для обучения, творчества и спорта. Любителям точных наук придется по душе кабинет робототехники, где можно запрограммировать робота на любые действия. Школьники могут воспользоваться современными 3D-принтерами, с их помощью можно создать маленькую копию любого предмета. Педагоги научат проектировать и создавать трехмерные модели. Здесь есть два спортзала, площадки для баскетбола, бассейн, собственные творческие лаборатории и даже медиацентр, где ребята смогут снимать видеоролики и оттачивать навыки в фотографии.

Подобные аппараты вскоре появятся во всех школах городаФото: Мария ШАБАНОВА

Учащимся школы № 75 не удастся прогулять занятия под предлогом плохого самочувствия. Дело в том, что вход в учебную зону оборудован эпидемиологическим контролем. Ученику необходимо прикоснуться подойти к специальному аппарату, который измерит температуру и оценит общее состояние ученика.

— Прибор измеряет температуру школьников. Если она будет выше 37,5, ученика отправят домой.

Ростовские чиновники обещают, что в ближайшие годы подобные аппараты появятся во всех школах донской столицы.

Педагоги дарили цветы педагогам. Фото: Алексей Попков

В Ростове в первый день учебного года также впервые распахнул свои двери новый корпус многопрофильного лицея №69, который расположился в переулке Педагогическом. Здесь будут заниматься ученики начальных классов, а в здании на проспекте Ленина останется средние и старшие классы. Капремонт лицея начался в августе прошлого года, из областного бюджета на это потратили 213 млн рублей. В результате введено 600 дополнительных мест.

Исполняющий обязанности главы Администрации донской столицы Алексей Логвиненко принял участие в торжественной линейке в Гимназии «Донского академического развития» Ленинского района Ростова-на-Дону, которая распахнула свои двери после ремонта.

Школьники уже принялись за учебу. Фото: Алексей Попков

- Дорогие ребята, для вас здесь созданы все условия: комфортные классы, современные технологии образования. Вы - первооткрыватели этой школы. Из ваших побед и достижений будет складываться успех учебного заведения, - обратился к учащимся гимназии Алексей Логвиненко. -Это только начало большого пути. Вместе, сообща мы строим новый Ростов – город нашей мечты! Успехов вам всем в новой школе. С Днем знаний!

Школьники поучаствовали в торжественных линейках. Фото: Алексей Попков

Сейчас в донской столице строительство школ идет небывалыми темпами. Уже построено две школы, в следующем году в Суворовском начнётся строительство школы на 1200 мест, а до 2025 года в рамках национального проекта появятся еще 19 школ, чтобы все ученики занимались в первую смену

СПРАВКА КП

Всего в Ростове-на-Дону работают 105 муниципальных, 11 частных, 9 государственных и 6 федеральных школ.

В Ростовской области 36,7 тысяч школьников в минувшем учебном году получили аттестаты об окончании школы, их них 15,1 тысяч - о среднем (полном) образовании.

Донские школьники все чаще осваивают рабочие специальности. В прошлом году профессиональные знания получали 22,4 тысячи человек

Численность профессорско-преподавательского персонала профессиональных образовательных организаций составляет свыше 5,3 тыс. человек, из которых 276 имеют ученую степень.

В 2018 году, по данным Минобрнауки России, учреждения среднего профессионального образования подготовили и выпустили порядка 7 тысяч квалифицированных рабочих и служащих и 17,1 тысяч специалистов среднего звена.

Высшее образование в прошлом голу получили 31,6 тысячи человек.