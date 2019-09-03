ФК «Ростов» заявил, что команду Валерия Карпина хотят лишить возможности играть на «Ростов-Арене»

Футбольный клуб «Ростов», чьи матчи на построенной к ЧМ-2018 «Ростов-Арене» регулярно входят в число самых посещаемых в Российской премьер-лиге (планка не опускается обычно ниже 30 тысяч зрителей), может лишиться своего домашнего стадиона, каковым стал 45-тысячник по окончании мундиаля, заменив «Олимп-2».

Об этом заявили в самом клубе, заявив, что в его адрес от управляющей стадионом организации — федерального государственного унитарного предприятия «Спорт-Ин» - поступил проект соглашения о расторжении договора аренды «Ростов-Арены».

Конкретных пунктов документа не приводится, однако его появление вообще в стане «желто-синих» связывают с тем, что «Ростов» регулярно указывает ФГУП «Спорт-Ин» на недостатки по функционированию арены, включая нарушения работы инженерных коммуникаций, проблемы с организацией систем контроля доступа и т. д., что, по по версии ростовского клуба, негативно влияет на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей.

- А это является нарушением договора аренды, и каждый недостаток клуб отражает в акте приема-передачи, из-за чего на управляющую компанию накладываются штрафы, - говорится в сообщении «Ростова». - В последних матчах они составили не менее 18 процентов от суммы договора аренды. И хоть такие убытки не устраивают «Спорт-Ин», она не устраняет недостатки.

По идее, если все выходит так, как преподносит «Ростов», команда Валерия Карпина могла бы вернуться на «Олимп-2», принимавший на своем поле матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, видевший таких футбольных грандов как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и других, но вот проблема: этот стадион сейчас на реконструкции, поэтому информацией о том, где пройдут ближайшие домашние игры «желто-синих» - с «Ахматом», «Динамо» и «Сочи» - даже в самом футбольном клубе из Ростова-на-Дону не знают. Более того, даже продажа билетов на тот, что состоится раньше прочих, с командой из Грозного, не стартовала.

При этом «Ростов» заявляет, что не намерен подписывать соглашение о расторжении договора аренды, но поскольку договоренностей со «Спорт-Ином» нет, то в качестве альтернативы Карпин и его подопечные (а "Ростов" вообще-то сейчас, по итогам 8-ми туров чемпионата России, занимает 3-ю строчку в таблице) могут отправиться проводить домашние матчи в Краснодар или Волгоград.

Между тем, в самой управляющей стадионом организации это утверждение фактически опровергли.

«Договор между ФГУП "Спорт-Ин" и ФК "Ростов" не претерпел изменений и действует в полной мере. Наше сотрудничество с футбольным клубом базируется на существующем договоре», - отмечается в ответном заявлении «Спорт-Ин».

Сроки перехода стадиона в управление региональным властям никак не связаны с характером отношений между унитарным предприятием и футбольным клубом, цитирует ТАСС управляющую «Ростов-Ареной» компанию.