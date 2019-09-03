2019-09-03T16:08:00+03:00
Общество

Семья священника из Ростовской области разбилась в ДТП под Таганрогом

Автомобиль врезался в грузовик
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Священнослужитель ищет очевидцев автокатастрофы. Фото: rostoveparhia.ruСвященнослужитель ищет очевидцев автокатастрофы. Фото: rostoveparhia.ru
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Семейная поездка обернулась страшной трагедией для иерея Свято-Пантелеимоновского храма хутора Калинин Александра. Автомобиль священника врезался в припаркованный грузовик на трассе под Таганрогом.

За рулём иномарки Hyundai Accent сидела его супруга. Возле воинской части, в районе посёлка Танаис. В темноте женщина не увидела большегруз и врезалась в него.

Спасателям пришлось доставать тело супруги священника с помощью специнструментов. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Спасателям пришлось доставать тело супруги священника с помощью специнструментов. Фото: УГИБДД по Ростовской области

- Мы ехали по трассе, не превышая скорости. Последнее, что я помню - удар автомобиля о корпус спецтехники, на которой не были включены фары, проблесковые маячки и другое световое оборудование. Так получилось, что я меньше всех пострадал, поэтому смог позвонить в МЧС и попросить помощи, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» иерей Александр. - Мой 9-летний сын находится в коме, а дочь получила перелом бедра. Я и сам получил ушибы.

От полученных травм жена священнослужителя скончалась. Спасателям пришлось доставать тело супруги священника с помощью специнструментов. Мужчина и двое детей были экстренно доставлены в больницу.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, причиной столкновения стало то, что женщина-водитель не выдержала безопасную скорость движения. Но у главы семьи другое мнение на этот счет.

- По каким-то причинам водитель грузовика не включил световое оборудование, поэтому произошла эта страшная авария. То есть, другие люди тоже могли попасть в эту аварию. Нам просто не повезло, - сказал он.

Священнослужитель надеется на то, что найдутся очевидцы ДТП и им удастся помочь установить истинные причины автокатасрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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