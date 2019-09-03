«Цыганское барокко нравится не всем!»: Ростовский художник, сделавший из подъезда картинную галерею, пожаловался на вандалов

Ростовский художник Константин Николаев прогремел на весь мир своей любовью к искусству. Вот уже больше 17 лет мужчина из чувства прекрасного, пытается приучить к нему и своих соседей. Все бы ничего, однако, вопреки ожиданиям, некоторые против жить в музее и предпочитают красивым пейзажам, вензелям и лепнине разрисованные стены и засохшие газоны. И найти на таких управу ростовчанин не может даже при помощи полицейских.

За посещение подъезда-музея платить не надо.Фото: Личный архив героя публикации

«ЗАХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НЕМНОГО ЕВРОПЕЙСКОЙ»

Обычная многоэтажка в спальном районе Ростова-на-Дону. Слава о ней пошла после того, как сюда стали наведываться журналисты - сначала представители местных СМИ, потом российских, а потом и вовсе из-за границы стали приезжать. Такой красоты - с первого по десятый этажи - не сыскать.

Автор и по совместительству хозяин одной из квартир сам с удовольствием проводит экскурсию в перерывах между написанием очередного шедевра.Фото: Личный архив героя публикации

Причем за посещение подъезда-музея платить не надо, автор и по совместительству хозяин одной из квартир сам с удовольствием проводит экскурсию в перерывах между написанием очередного шедевра. Каждый этаж не похож на другой: где-то картины - натюрморты и пейзажи, где-то лепнина или золотые вензеля на стенах и перилах, а еще зеркала и разные скульптурные изыски. Все работы он создавал или за свой счет, или скидывались соседи. А всего около месяца назад к подъезду добавилась еще и дорожка с вычурным вазоном.

Из дорожки постоянно пропадают камни.Фото: Личный архив героя публикации

- Мне захотелось сделать нашу жизнь немного европейской, немного итальянской, - объясняет теперь уже и ландшафтную красоту при входе в подъезд Константин Николаев. - Один знакомый отдал разбитую вазу - его фирма занимается изготовлением таких. Так вот, я ее слегка отреставрировал и получилась очень даже красивая вещь. Более того, выложил дорожку из камней, получилось лучше чем в иностранных журналах по дизайну. Даже фигурные камни отыскал, чтобы еще красивее было.

Цветы в вазе нравятся не всем.Фото: Личный архив героя публикации

ОКУРКИ И ЭКСКРЕМЕНТЫ ВМЕСТО ЦВЕТОВ

Казалось, живи и радуйся, вот только такая красота простояла недолго. А ландшафтные изыски пришлись по душе не всем. Кто-то с завидной регулярностью топчет растения, вырывает из вазы цветы, заполняяя ее окурками и экскрементами животных. Камни поочередно оказываются то в мусорных жбанах, то вырванными из земли и разбросанными по двору.

Камни частенько оказываются в мусорных жбанах.Фото: Личный архив героя публикации

- Я знаю, чьих рук это дело, - разводит руками Константин. - Однако никак не удается решить дело мирным путем. Несколько лет назад те же злоумышленники прямо на моих картинах наклеили объявления и расписали их маркером, некоторые были даже исколоты то ли ножом, то ли отверткой. Вот только дальше заявления в полицию дело не ушло. Мне тогда сказали, что поскольку картины висят в подъезде и это общедомовая собственность, то требовать что-то должен председатель ТСЖ. А с ней были сложные отношения, ей это было не надо. Дело и затихло, хотя я принес и справку из Минкульта - что художник сам вправе оценивать стоимость своих работ (ущерб каждой испорченной картин Николаев оценил в 50 тысяч рублей, - прим. автр.). В этот раз им не понравились ландшафтные дорожки. Только за месяц я написал четыре (!) заявления в полицию, но дальше их написания дело не идет. Так что не нужна людям красота. Она попросту не приживается.

Так уже портили картины.Фото: Личный архив героя публикации

КРАСОТА КАК РАЗМЕННАЯ МОНЕТА?

Мы дозвонились до одного из тех самых соседей, которые, по мнению художника, вредят его работам.

- Цыганское барокко нравится не всем, - только и ответил он по существу. - Низкий уровень художественной культуры и гонение на искусство - не главная проблема в нашем доме.

Некоторые против жить в музее и предпочитают красивым пейзажам, вензелям и лепнине разрисованные стены и засохшие газоны.Фото: Личный архив героя публикации

В сухом же остатке дело выглядит примерно так: всему виной то ли личная неприязнь, то ли соседские войны, в которых каждая из сторон уверена - у руля не те. Вся соль в руководстве ТСЖ: предыдущее правление якобы было неугодно художнику: даже в суде они пытались добиться того, чтобы вся красота из подъезда «ушла» и стены стали как у всех. Шумный гений и мировой ажиотаж вокруг подъезда им был не нужен.

Каждый этаж не похож на другой.Фото: Личный архив героя публикации

Теперь же у дома новое руководство - оно не выступает против картин, но активно борется с должниками за коммуналку - а к ним, по словам Николаева, относятся и те самые недоброжелатели подъездного музея. Вот и выходит, что разменной монетой в распрях между соседями становится красота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/648538" frameborder="0"></iframe> Красивый подъезд. Ростов-на-Дону..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовского художника, сделавшего из подъезда галерею, правление ТСЖ объявило врагом №1

В наше время только ленивый не жалуется на ТСЖ или управляющую компанию. Мол, лестничные клетки грязные, ремонт не делается годами, да и мало ли чего. Правда, есть в Ростове подъезд, достойный восхищения: стены похожи на картинную галерею, повсюду лепнина, вычурные перила и зеркала. Но и это все, оказывается, может не нравиться. (подробности)

НУ И НУ!

«Любовь к Родине начинается с подъезда!»

Зайдя в первый подъезд высотки, будто бы попадаешь в музей: картины, лепнина на стенах, красивая плитка на полу, перила, украшенные вычурной ковкой. Даже не хочется ехать на лифте, хотя в кабине есть зеркало и картины. В этом подъезде что ни этаж - произведение искусства. Поднимаюсь на седьмой этаж и вижу мастеров, которые колдуют над очередной стенкой. Как оказалось, вся эта красота - дело рук Олега Македона и художника Константина Николаева. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону за то, что художник превратил свой подъезд в шедевр барокко, его потащили в суд

- Детство мое прошло в убогом подъезде, - рассказал он «Комсомолке». - А мне всегда хотелось жить в красоте. Это моя мечта. Инициативу поддержали жильцы - сбрасывались по возможности на зеркала, на краску. (подробности)