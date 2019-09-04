День города в Ростове-на-Дону 13-15 сентября 2019: где и когда ограничат движение. Известно, что совсем скоро донская столица будет отмечать свой 270-летний юбилей. Как рассказали в городском Департаменте автодорог, из-за праздничных мероприятий будет ограничено движение на нескольких улицах. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда, чтобы в праздничные дни не стоять в пробках.

КОНКРЕТНО

Где и когда ограничат движение в донской столице

13 сентября с 19:00 до 09:00 15 сентября:

- Будет ограничено движение транспортных средств по ул. Береговая на участке от пр. Буденновский до пр. Богатяновский спуск;

с 19:00 13 сентября до 09:00 15 сентября:

- Будет ограничено движение транспортных средств по ул. Береговая на участке от пр. Буденновский до пр. Богатяновский спуск;

с 21:00 13 сентября до 06:00 15 сентября:

- Будет ограничено движение транспортных средств на пл. Театральная;

Из-за праздничных мероприятий будет ограничено движение на нескольких улицах.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

14 сентября с 05:00 до 23:00:

- Будет ограничено движение транспортных средств на пл. Театральная; ул. Большая Садовая от пр. Ворошиловский до пр. Театральный; пр. Театральный от ул. Социалистическая до ул. М. Горького; ул. М. Горького от пер. Крепостной до ул. Каяни; ул. Левобережная от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона Ростов Арена;

14 сентября с 10:00 до 13:00:

- Будет ограничено движение транспортных средств по ул. Большая Садовая от пр. Буденновский до пр. Ворошиловский;

14 сентября с 22:00 до 22:15:

- Будет ограничено движение транспортных средств по ул. Закруткина от пр. Театральный до пер. Краснофлотский; ул. Верхненольная от ул. 1-я Майская до ул. Советская.

с 05:00 до 23:00 14 сентября:

- Будет ограничено движение транспортных средств на ул. Большая Садовая от пр. Ворошиловский до пр. Театральный;

пр. Театральный от ул. Социалистическая до ул. М. Горького; ул. Левобережная от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона Ростов Арена;

с 22:00 до 22:15 14 сентября:

- Будет ограничено движение транспортных средств по ул. Закруткина от пр. Театральный до пер. Краснофлотский; ул. Верхненольная от ул. 1-я Майская до ул. Советская.