«Это все суровые разборки»: двое ростовчан задержали карманника в Италии

Отдых в Европе обернулся для двух ростовчан неожиданным приключением. Во время туристической прогулки по итальянскому городу Болонья жители донской столицы оказались в полиции.

- Я с другом собирался пойти на экскурсию в башню. Во время ожидания у стен исторического объекта мой приятель услышал сзади подозрительный звук, а через пару секунд незнакомый мужчина резво побежал с сумкой, - рассказывает "Комсомольской правде-Ростов" Анатолий Котляров. - Я рванул за грабителем, повалил его на землю и стал держать.

В это время охранники исторического объекта вызвали полицию. Преступник всячески сопротивлялся и пытался убежать. Ростовчанину удалось удержать преступника до приезда правоохранителей.

Итальянские полицейские поблагодарили ростовчан. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"

- Эти навыки приобретены в суровых разборах в ростовских дворах, - отметил Анатолий Котляров.

Местная полиция поблагодарила ростовчан за задержание преступника. Итальянские правоохранители рассказали, что преступник работал на этом участке полгода. Жители и гости итальянского города неоднократно писали на него заявление, но прямых доказательств преступления не было. Карманника приходилось отпускать. На этот раз воришке не удалось уйти от правосудия. За совершенное преступление мужчину отправят в колонию на полгода.