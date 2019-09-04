2019-09-06T09:31:00+03:00
Здоровье

Как загрязненный воздух влияет на мозг, а витамин D на здоровье будущих детей: новые исследования ученых

Ученые выяснили, как связаны психические расстройства с загрязнением воздуха, а недостаток витаминов - с кариесом
Наталья ВЕСНИНА
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Как загрязненный воздух влияет на мозг, а витамин D на здоровье будущих детей: новые исследования ученыхКак загрязненный воздух влияет на мозг, а витамин D на здоровье будущих детей: новые исследования ученыхФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Научные исследования влияния окружающей среды и различных веществ на жизнь и здоровье людей проводятся регулярно. Опросы, наблюдения и эксперименты ученых позволяют выяснить, какие витамины снижают риск рака, к чему приводит загруженность на работе и как физические упражнения помогают в лечении некоторых психических заболеваний. Последние исследования самых разных ученых касались потребления витамина D и влияния окружающей среды на состояние человека.

Витамин D

Так, результаты нового датского исследования показали — если беременная женщина принимает большие дозы витамина D, то это помогает снизить риск возникновения проблем с зубами у будущего ребенка. В эксперименте принимали участие две группы женщин. Участницы одной группы, начиная с 24-й недели беременности, принимали два раза в день таблетки с общей дозой 2800 МЕ витамина D. Через шесть лет было проведено обследование детей, родившихся у матерей из обеих групп. Оно показало, что дети в группе, принимавшей витамины, имеют гораздо более здоровые зубы. Дефектов эмали у них на 47% меньше, чем у детей в контрольной группе. Ученые считают, что это исследование поможет разработать эффективные меры для профилактики кариеса у детей.

А вот недостаток витамина D чреват самыми разными неблагоприятными последствиями. Ученые из Университета Мичигана США пришли к выводу, что дефицит витамина D, который был в детстве, способен в подростковом возрасте привести к агрессивному поведению и даже депрессивным настроениям. Дети, у которых имеется дефицит витамина D, уже в начальной школе получают худшие оценки в поведенческих тестах. Как считают ученые, с взрослением такие проблемы могут только усиливаться.

Как загрязненный воздух влияет на мозг, а витамин D на здоровье будущих детей: новые исследования ученых Фото: Евгения ГУСЕВА

Как загрязненный воздух влияет на мозг, а витамин D на здоровье будущих детей: новые исследования ученыхФото: Евгения ГУСЕВА

Загрязненный воздух

Специалисты Всемирной организации здравоохранения регулярно проводят исследования влияния загрязненного воздуха на здоровье человека. Уже было выяснено, что он ежегодно приводит к преждевременной смерти 4,2 миллиона человек во всем мире, вызывает сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и рак легких.

Теперь американские ученые выяснили, что загрязнение оказывает такое же коварное воздействие и на мозг. Они проанализировали МРТ-снимки 150-ти 12-летних детей. Было обнаружено, что дети, подвергавшиеся более высокому загрязнению воздуха на улицах с интенсивным дорожным движением, чаще жалуются на тревожные расстройства. Также в анализах были обнаружены повышенные уровни вещества под названием мио-инозитол, что говорит о нарушениях в работе мозга. Ученые считают, что при многих других факторах, роль загрязнения в развитии тревожности может оказаться существенной.

Наслаждаться видами природы – важно!

Британские ученые посвятили свое новое исследование необходимости бывать на природе. Они высчитали, что два часа в неделю человек обязательно должен проводить на природе в тишине и покое, наслаждаться ее видами. Это позволит улучшить состояние здоровья и степень удовлетворения от собственной жизни. Исследователи даже пришли к выводу, что польза от простого пребывания на природе соизмерима с пользой от рекомендуемой физической нагрузки.

Как загрязненный воздух влияет на мозг, а витамин D на здоровье будущих детей: новые исследования ученых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как загрязненный воздух влияет на мозг, а витамин D на здоровье будущих детей: новые исследования ученыхФото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА

Основным источником витамина D является солнце. Для покрытия всех потребностей достаточно принимать солнечные ванны в течение 15-20 минут в день. Особенно полезно солнце утром и на закате. Однако, в крупных мегаполисах со смогом, да еще зимой, получить нормальный доступ к солнечному свету затруднительно. Восполнить недостаток витамина можно разными продуктами. К ним относятся печень трески, жирные сорта рыбы, яичный желток, рыбий жир, различные молочные продукты.

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